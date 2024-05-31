Переможні новини 828-го дня війни: історичний удар "Нептунів" по Краснодарському краї РФ, обмін полоненими та нові безпекові угоди

Українські "Нептуни" влучили у переправу та нафтовий термінал у Краснодарському країні

У ніч з 30 на 31 травня Сили оборони України уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї РФ, українськими ракетами "Нептун", повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ударна група Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму.

За даним Генштабу, ураження по нафтобазі в районі порту Кавказ було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун". Аналітики Defense Express, вважають цей удар історичним.

"По-перше, тут ми маємо буквально історичну подію, бо це вперше вітчизняне ракетне озброєння було використано для ударів по об’єктах на території РФ. По-друге, історичність полягає і в тому, що сам факт проведення удару по терміналу в районі російського порту "Кавказ" свідчить про суттєву модернізацію "Нептуна", яка могла полягати у збільшенні дальності пуску, збільшенні маси бойової частини та вдосконаленні системи наведення також", – кажуть у Defense Express.

Фонд Говарда Баффета допоможе відновити знищену у Харкові друкарю

Друкарню "Фактор-Друк", яка була знищена внаслідок російської ракетної атаки на Харків 23 травня, допоможе відбудувати фонд американського мільярдера Говарда Баффета. Про це заявив сам мільярдер, а також перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко повідомили на Книжковому Арсеналі.

За словами української чиновниці, уряд надаватиме гранти на нове обладнання для друкарні.

"Крім грантової підтримки на відновлення обладнання, ми звернулися до Говарда Баффета, і він узяв на себе обіцянки, щоб допомогти повністю відновити зруйноване обладнання та приміщення", – повідомила Свириденко.

У своєму відеозверненні Баффет повідомив про розмову з Сергієм Політучим, засновником і президентом групи компаній "Фактор", і зазначив, що його фонд допоможе якнайшвидше замінити обладнання та запустити друк підручників, аби діти у школах отримали їх вчасно перед початком нового навчального року.

Україна повернула з полону 75 людей

31 травня у рамках чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути 75 людей, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що серед повернених українців є рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні.

Крім цього, з них 19 людей, яких полонили на острові Зміїному, 10 оборонців Маріуполя й Азовсталі, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У новому пакеті допомоги від Німеччини буде ще один Patriot

31 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot та додаткових 500 млн євро.

"В НАТО ми підтримуємо принцип "один за всіх, всі за одного". Брутальна агресія Путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності", – заявила Бербок під час засідання НАТО у Празі.

За її словами, наразі для НАТО пріоритетним питанням є посилення протиповітряної оборони України.

"Німеччина надає ще один комплекс Patriot і додаткові 500 млн євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість", - підсумувала вона.

Україна за день підписала безпекові угоди з трьома країнами

Президент Володимир Зеленський 31 травня підписав угоди про співробітництво у сфері безпеки з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном, прем'єром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном та главою уряду Норвегії Йонасом Гар Стере.

Норвегія цьогоріч надасть Україні близько €1,2 млрд військової допомоги, а на 2023–2027 країна заклала майже 6,4 млрд євро. Норвегія допомагатиме розвивати спроможності бойових літаків, зокрема, вона готова передати Україні винищувачі F-16. Також Норвегія також зробить свій внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, обладнання до них, а також навчатиме фахівців.

Ісландія протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн дол). Країна також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості. Водночас Ісландія зобов’язалась продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками.

Швеція, згідно з угодою, протягом 2024-2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро). Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа. Швеція надаватиме авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати, а також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Наразі безпекову угоду з Україною підписали 13 країн – Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія та Швеція.