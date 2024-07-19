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Переможні новини 877-го дня війни: на Донеччині збили ворожий Су-25, а в Росії зник гелікоптер з представниками ФСБ

19 липня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

На Донеччині збили ворожий Су-25, який атакував позиції Сил оборони, у Якутії зник гелікоптер з "ефесбешниками" на борту, а на Одещині вдалось збити "Іскандер"

Зміст

На Покровському напрямку зенітники збили російський Су-25

Воїни-зенітники з Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Покровському напрямку збили черговий російський штурмовик Су-25. Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

Ворожий Су-25 намагався обстрілювати позиції українських Сил оборони. 

"Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25", - резюмують у повідомленні. 

Над Одещиною вдалось збити балістичну ракету “Іскандер" 

Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що увечері четверга, 18 липня, в Одеській області Сили оборони збили російську балістичну ракету "Іскандер"

"Ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія", – йдеться у повідомленні.

В Охматдиті відновили роботу декількох відділень

Після російського ракетного удару 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" вдалось відновити роботу хірургічних, онкологічних та неонатальних відділень, а також лікарі змогли проводити гострий гемодіаліз. Про це повідомив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір кореспонденту Еспресо Дмитру Дідорі.

Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту

Фото: НДСЛ Охматдит

Володимир Жовнір розповів, що завали Охматдиту вже розібрані, а підрахування експертної оцінки руйнувань від російської атаки закінчується. За його словами, станом на зараз дитяча лікарня зазнала втрат обладнання на 400 млн грн.

"Вже зараз ми відновили роботу онкологічних відділень, хірургічних відділень, неонатальних відділень. І навіть змогли проводити гострий гемодіаліз", – заявив він.

У Якутії зник гелікоптер з працівниками ФСБ на борту

В Якутії зник гелікоптер Robinson R44II після спрацьовування аварійного маяка. За даними SakhaDay, на борту були пілот і троє співробітників ФСБ. Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

За даними "Радіо Свобода", що у ніч проти 19 липня за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк "Екоспас" повітряного судна "Робінсон". Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Згодом він перестав виходити на зв'язок. Наразі російські спецслужби шукають зниклий гелікоптер.

Україна отримає кретин на 2 млн фунтів для фінансування оборони

Міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі 19 липня підписали угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.

За даними пресслужби Міноборони, рамкова угода передбачає, зокрема, надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України. 

Метою угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО. 

"За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все - у сфері протиповітряної оборони", – наголосив Умєров. 

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