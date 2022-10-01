Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

"Росія не хоче вести переговори - вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися", – сказав Подоляк.

Він також підкреслив, що псевдореферендуми, проведені Росією на тимчасово окупованих територіях, не мають юридичної сили за міжнародним правом. Тому оголошення РФ анексії захоплених нею Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей нічого не змінюють для України.

Окрім цього, Подоляк також прокоментував погрози агресора застосувати ядерну зброю.

"Шанси ядерного конфлікту невисокі, але вони є. І якщо світ допустить повний крах міжнародної ядерної безпеки, ми матимемо катастрофічні наслідки не тільки для України", - зазначив він.

За його словами, глобальну відповідь на можливу атомну атаку доведеться давати, зокрема, і в межах ЄС і НАТО.

Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

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