Переможця бою Джошуа - Усик примусять битися з важковаговиком з Британії
WBO призначила британця Джо Джойса обов'язковим претендентом на бій з переможцем поєдинку між його співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком
Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен у twitter.
За його словами, Джо Джойс стане обов'язковим претендентом на титул WBO та зустрінеться з переможцем бою між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.
"Було підтверджено, що бій Джошуа та Усика відбудеться офіційно. Джо Джойс стане першим претендентом на перемогу. Він хоче битися на стадіоні "Емірейтс", - написав Воррен.
Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
- Ентоні Джошуа, заявив, що у поєдинку з Олександром Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.
- Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав поєдинок з Олександром Усиком найбільшим у кар'єрі британського боксера.
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