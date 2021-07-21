Переможця бою Джошуа - Усик примусять битися з важковаговиком з Британії

Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен у twitter.

За його словами, Джо Джойс стане обов'язковим претендентом на титул WBO та зустрінеться з переможцем бою між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

"Було підтверджено, що бій Джошуа та Усика відбудеться офіційно. Джо Джойс стане першим претендентом на перемогу. Він хоче битися на стадіоні "Емірейтс", - написав Воррен.

Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.

Ентоні Джошуа, заявив, що у поєдинку з Олександром Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав поєдинок з Олександром Усиком найбільшим у кар'єрі британського боксера.

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