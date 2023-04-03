Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Доступні понад 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти. Серед спеціальностей є: тракторист, взуттєвик із ремонту взуття, водій трамвая та тролейбуса, кондитер та багато інших", - написав він.



За словами омбудсмена, ваучери можуть отримати переселенці та звільнені з полону люди, щодо яких відповідною комісією, яка працює при Мінреінтеграції, встановлено факт позбавлення свободи внаслідок російської агресії.

Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Повний перелік спеціальностей опубліковано на сайті Державної служби зайнятості.