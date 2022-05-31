Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на анонімні джерела.

Пропозиція запровадити таку заборону звучала ще на самому початку війни. За розрахунками прихильників цього заходу, він стане сильним додатковим ударом щодо експорту російської нафти.

Наявність домовленості підтверджує Wall Street Journal, з посиланням на ознайомлених із питанням дипломатів.

Нафтотрейдери та судновласники стверджують, що заборона європейським компаніям страхувати танкери, що перевозять московську нафту, є одним з найсерйозніших фінансових інструментів впливу ЄС, який блок має у своєму розпорядженні, щоб завдати шкоди російській економіці.

Небагато компаній хочуть транспортувати нафту на незастрахованих танкерах – заборона на страхування вже показала ефективність для стримування експорту іранської нафти у спробах змусити Тегеран вести переговори про свою ядерну програму десять років тому.

Такі країни як Греція, Кіпр і Мальта, тобто великі судноплавні країни, спершу не погоджувалися на заборону страхування. У вигляді компромісу заборона буде поетапно введена протягом шести місяців, а не п’яти, як пропонувалося спершу.

Євросоюз 31 травня погодив часткове ембарго на російську нафту, яке не торкнеться постачання трубопроводами. До кінця року імпорт російської нафти ЄС планує скоротити щонайменше на 90%.

Також деякі члени ОПЕК вивчають можливість виключення Росії з нафтової угоди.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb