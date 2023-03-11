Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Перша хвиля нового наступу росіян вичерпує себе: військові підсумки тижня
Огляд

Перша хвиля нового наступу росіян вичерпує себе: військові підсумки тижня

Сергій Згурець
11 березня, 2023 субота
00:01
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Перша хвиля наступу росіян вичерпує себе, у РФ є мінімум резервів, щоб розвивати цей наступ. Це створює передумови для формування наших резервів, які потрібні для великого наступу ЗСУ

Бахмут: ситуація складна, але стабільна

Битва за Бахмут є найдовшою битвою цієї активної фази війни. Ми бачили низку заяв з українського та закордонного боку, де оцінювали різні перспективи міста. Чули заяву Зеленського про те, що ми будемо тримати Бахмут, бо це абсолютно доцільно. Він спирається на підхід наших генералів, які кажуть, що є сенс там максимально знищувати противника. Ми чули заяву Ллойда Остіна про те, що навіть якщо Україна залишить Бахмут, це не матиме жодного оперативного чи стратегічного впливу на лінію фронту. Ми чули заяву генсека НАТО про те, що, ймовірно, українці невдовзі залишать Бахмут, і вона викликала роздратування в наших військових. Вона не збігається з тим підходом, який сьогодні забезпечують ЗСУ, захищаючи Бахмут. 

Ворог намагається просуватися ділянками на сході перед річкою Бахмутка. Ми відійшли на правий берег річки й це дає змогу забезпечити достатньо стабільну оборону. Хоча росіяни намагалися пішохідними мостами зайти в зону міста, але їх звідти вибили. Зараз головне - забезпечити контроль над північним та південним флангами й не допустити стискання кліщів, які ворог намагається сформувати навколо міста.

Ми зберегли лінії забезпечення Бахмута - через Хромове та Іванівське продовжується постачання боєприпасів у місто та евакуація поранених з міста. За загальними оцінками, ситуація складна, але стабільна. РФ не має суттєвої переваги, яка гарантувала б швидке продовження наступальних дій і прорив оборони на східному фланзі. Я думаю, підходи, які передбачають забезпечення подальшого знищення противника, є раціональними. Вони спираються на оцінки наших військових і американських генералів.

Біля Бахмута є населені пункти Оріхово-Василівка та інші. Зараз ворог намагається розширити північний фланг, який нависає над Бахмутом, і забезпечити просування дорогою на Слов’янськ. Ці дії не мають принципового значення для ефективності оборони Бахмута. Головне - мати можливості відбивати розширення російських військ. Зараз сюди перекинуті додаткові резерви, активно використовується артилерія. Кілька днів тому з нашого боку була певна пауза щодо артилерії. Як я розумію, накопичувалися боєприпаси. Останніми днями відбуваються активні дії, щоб унеможливити просування противника, і на півночі, і на півдні.

На півдні ситуація виглядає більш стабільною. ЗСУ там проводили контратаки в бік Кліщіївки, вони доволі успішно завершилися. Думаю, що існує певний задум, аби вирівняти клин навколо Кліщіївки, де утримується противник, і зробити все, щоб убезпечити лінію між Костянтинівкою шляхом наших контрнаступальних, а потім наступальних дій.

Харківщина - один із напрямків наступу росіян, Луганщина - лінія оборони стала

Напрямок Куп’янськ - Ізюм залишається одним із двох, де росіяни наступають. З Куп’янська відселено дітей і людей, які не можуть пересуватися, бо є загроза наступу. Між Сватовим і Кремінною головні дії відбуваються навколо останньої, де ворог накопичив значну кількість військової сили, використовує нові зразки техніки та намагається посувати нашу лінію оборони. Втім лінія оборони залишається сталою, хоча інтенсивність боїв залишається надзвичайно високою. Це одна з тих ділянок, де триватимуть активні бойові дії. У зоні Білогорівки (нижче від Кремінної) ЗСУ намагаються проводити контратакувальні дії. Ворог хоче потіснити нас звідти, щоб зайняти весь цей плацдарм. Вклинення наших військ у цій ділянці фронту непокоїть росіян - вони розуміють, що буде відбуватися, якщо ми матимемо сили, щоб пробити оборону й далі розвивати напрямок руху на Луганськ.

Донеччина: під Донецьком без суттєвих змін, нової тактики в росіян під Вугледаром не буде

Авдіївка і Мар’їнка залишаються напрямками зусиль противника уже тривалий час. Ці пункти є достатньо укріпленими, особливо Авдіївка. Вона показує, наскільки важливе значення має ефективність та якість фортифікаційних споруд для витримки атак. Останнім часом ворог навіть використовує потужні авіабомби. Ці напрямки й далі залишатимуться під тиском противника, але я певний, що суттєвих змін на цій ділянці фронту не буде. У РФ не вистачає сил для наступальних дій. 

Сьогодні була публікація, де ексдиректор ЦРУ генерал Петреус сказав, що доцільно утримувати Бахмут через втрати РФ. Співвідношення 1 до 5 він вважає абсолютно оптимальним. За його словами, рідко вдається добиватися таких втрат, особливо коли ресурси ворога не безмежні. Він сказав, що зараз у росіян є одна незадіяна дивізія, яка може бути використана для підтримки наступальних дій. Це десь 25 тис. особового складу. На всю ділянку фронту (приблизно 800 км) цього абсолютно недостатньо, щоб підтримувати дії в разі тактичного чи оперативного успіху. 

Також була доповідь керівниці центральної розвідки США, яка виступала в Сенаті. Вона сказала, що у росіян немає можливості перетворити на оперативні успіхи дії навколо Бахмута чи на інших напрямках. Вона не відкидає, що РФ може спланувати довготривалу оборону після цієї хвилі наступу. Це цікавий штрих, який визначає стратегію росіян після провалу наступу.

Жодної нової тактики у росіян під Вугледаром не буде. Вони можуть наступати лише по вузьких ділянках фронту по мінних полях. Крок вліво чи вправо - підрив на міні або вогонь нашої артилерії. Зона Вугледара є достатньо захищеною, хоча ворог і далі буде битися лобом, мати втрати, але лізти вперед.

Наступ росіян вичерпується, поки ЗСУ готують резерви 

Ми дійсно вважаємо, що цей широкомасштабний наступ почався у кінці січня - на початку лютого.  Це захоплення Соледара та перші атаки на Вугледар 8 лютого. Я певний, що напрямок Вугледара був основним, а решта чотири - допоміжними. Куп’янський, Лиманський, Бахмут і Мар’їнка з Авдіївкою. РФ проводила наступальні дії, зараз вони продовжуються, але лише в зоні Вугледара є певний тактичний успіх. Не факт, що він узагалі буде. Є всі підстави вважати, що перша хвиля наступу росіян себе вичерпує і є мінімум резервів для того, щоб десь цей наступ розвивати. Це якраз створює передумови для активних заходів із формування наших резервів, які потрібні для великого наступу, поки ми утримуємо Бахмут. Ці резерви не використовують для оборони Бахмута, бо це інші бригади. Є цікава публікація в Economist, де з посиланням на джерела йдеться про те, що Україна готує щонайменше 18 бригад - десь 60 тис. особового складу, які будуть основними у наступальній операції.

Україні потрібен мільйон боєприпасів на місяць

Зараз країни ЄС спроможні виготовляти 300 тис. боєприпасів на рік. Ми хочемо отримувати 250 тис. на місяць і вважаємо, що це чверть від наших потреб. Для проведення контрнаступальних дій нам потрібно під мільйон боєприпасів на місяць. Треба їх шукати й купувати або знімати з резервів армії США та частково частин країн НАТО в Європі. Це стане першим кроком суттєвої підтримки ЗСУ.  Розгортання виробництва триватиме від пів року та довше. З такими темпами ми не можемо забезпечити наступ, якщо ми його сплануємо, за оптимістичними розрахунками, на початок третього кварталу.  Це калібр 155 мм, і про нього говорить Резніков. Ми уже отримали 1 млн таких боєприпасів,  але це за весь період бойових дій. Нам також потрібні боєприпаси під наші радянські танки, міни 120 мм.

Нова зброя для знищення російського тилу та можливості ЗРК Patriot

Учора з’явилось відео від СБУ зі знищенням комплексу С-300, ЗРК "Панцир" і ЗРК "ТОР- М2". Це дійсно якась нова зброя. Боєприпас пікірує під кутом у 90 градусів, а потім вибухає достатньо потужно. Ми можемо припускати, що це ударний дрон Phoenix Ghost або Switchblade 600, який має більш бойову частину, ніж Switchblade 300. Головний показник - ми маємо боєприпас, який може в глибинній території противника знищувати цінні ворожі цілі. Це і ЗРК, і комплекси артрозвідки, і командні пункти та склади боєприпасів. Арсенал наших засобів ураження стає суттєво більшим.

Використання ЗРК Patriot має бути для росіян не анонсом, а сюрпризом. Коли ми зіб’ємо “Кинджал” чи “Іскандер” - це і стане доказом його присутності в Україні. За прогнозними оцінками, навчання завершується в березні. Якщо Patriot буде розташований у Києві, він зможе захищати радіус 60 км від балістики ("Іскандер", "Кинджал") та 160 км - від будь-яких цілей.

Новини
Україна
Росія
ЄС
зброя
Сергій Згурець
Володимир Зеленський
ППО
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Єнс Столтенберг
Сватове
Олексій Резніков
Бахмут
НАТО
США
Харківщина
Ллойд Остін
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
10 березня, 2023 п'ятниця
Російські війська готуються відновити наступальні операції під Вугледаром, - ISW
Ллойд Остин
10 березня, 2023 п'ятниця
Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу
Тарас Шевченко
9 березня, 2023 четвер
Історикиня розвінчала декілька поширених міфів про Тараса Шевченка
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 березня
00:27
Поліція у Німеччині
У німецькому Карлсруе зловмисник захопив заручників: поліція провела спецоперацію і звільнила людей
2023, п'ятниця
10 березня
23:47
Володимир Зеленський
Дипломати працюють над зустріччю Зеленського і президента Сербії Вучича
23:38
Канада
Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі
23:31
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Наступ російських військ ще не почався, - генерал Кривонос
23:09
Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
23:06
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 березня
22:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Росія не визнає кордонів, тому розумно перемогти її зараз і гарантувати безпеку Європі
22:26
Німеччина уряд
Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно, - Spieg
22:19
Рауль Ріанчо
Екстренер збірної України заявив, що не соромиться роботи в Росії
22:16
ЗРК NASAMS
Норвегія надасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS
21:59
Сумщина
Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Сумській області
21:55
Оновлено
Києво-Печерська Лавра
Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення
21:45
Володимир Зеленський
Після зустрічі з міністром оборони Грамом Зеленський заявив про можливі тренування українських пілотів у Норвегії
21:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Похорон Да Вінчі, великі руйнування у Бахмуті, заява Обрана про світову війну та захоплена в Україні зброя НАТО в Ірані. Світові ЗМІ про Україну 10 березня
21:26
УПЦ МП
УПЦ МП відреагувала на вимогу звільнити будівлі Києво-Печерської лаври
21:26
Оновлено
У Києві попрощалися із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі
20:44
"Зірвало башту від роботи аеророзвідки та артилерії": ДПСУ показала знищення російського танка
20:37
Володимир Зеленський
Можливості посилення в Бахмуті, потреби в боєприпасах, захист кордону: Зеленський провів засідання Ставки
20:07
Ашан
"Ашан" планує відкрити в РФ новий магазин і подвоїти свою присутність на російському ринку
20:05
Власний фронт: як Ferrexpo допомагає Україні в умовах війни
20:02
ЗСУ, БТРи
ЗСУ знищили 35 рашистів, 3 безпілотники, 2 дрони та 2 РСЗВ на південному фронті
20:01
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
За останню добу під Бахмутом знищено майже 200 росіян, - речник Східного угрупування військ Череватий
20:01
Молдова
Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Незавершена війна
20:00
Огляд
Переможні новини 380 дня війни: з Києво-Печерської лаври виселяють УПЦ МП, а в окупованому Маріуполі цілий "букет бавовни"
20:00
Огляд
Марта Костюк, теніс
"Шахтар" у Лізі Європи, а Костюк перемогла росіянку у фіналі турніру WTA: огляд найголовніших подій українського спорту за тиждень
19:41
Швейцарія
Швейцарський уряд відмовився від реекспорту зброї для України, пояснивши це "цінностями нейтралітету"
19:28
на фото: руйнування
Росіяни вбили двох і поранили трьох людей, обстрілявши Нікопольщину з артилерії
19:25
Російські військові
У Бердянську окупанти вигнали людей з лікарні, щоб розмістити своїх поранених військових, - Генштаб
18:52
Михайло Мудрик, Грем Поттер, АПЛ, Челсі
Тренер "Челсі" Поттер пояснив, чому перестав випускати Мудрика на футбольне поле
18:20
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Погоджуйтесь, інакше бою не буде", - Ф'юрі поставив Усику жорсткий ультиматум
18:16
Огляд
Будинок зі скалок
Реальний "Будинок зі скалок" чи вигаданий "Маскарад": що подивитися на вихідних
18:14
Оновлено
Маріуполь
У Маріуполі прогриміло близько 20 вибухів, - радник мера Андрющенко
18:09
колаж-гривня
Інфляція у лютому сповільнилася до 0,7%, - Держстат
18:05
OPINION
Павло Клімкін
Китаю потрібна слабка Росія, але "здати" її аж ніяк не вигідно
17:57
Робота снайперів-прикордонників
Прикордонники відбили два російських штурми на Бахмутському напрямку
17:55
російські військові окупанти
На Херсонщині виявили тіло закатованого окупантами чоловіка
17:44
Лукашенко
У Лукашенка аносували його візит до Ірану
17:44
фехтування
Росіян і білорусів допустять на міжнародні змагання з фехтування
17:36
Передача РФ лікарень і енергооб'єктів, знищення української освіти: 10 функціонерам "ЛДНР" оголосили підозри
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV