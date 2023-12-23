Першим переклав "Гобіта", "Володаря перстнів", "Улісса": в Ірпені помер Олександр Мокровольський

Про це повідомляє "Українська літературна газета".

Літератор володів декількома мовами, серед яких англійська, німецька та французька. Його називали одним з останніх представників "класичної" української перекладацької школи, яка виникла у 1970-х роках на основі журналу іноземної літератури "Всесвіт" під керівництвом Дмитра Павличка.

Додаткові подробиці щодо смерті Мокровольського у коментарі "Новинарні" також навів секретар Національної спілки письменників України Олександр Божко.

Він зазначив, що у п'ятницю, 22 грудня, перекладача знайшли мертвим у його кімнаті в Будинку творчості письменників в Ірпені під Києвом, де Мокровольський останні роки проживав сам. Його донька зараз за кордоном, тож поки НСПУ не може знайти її контакти.

Коли й де відбудеться прощання із перекладачем наразі не відомо.

Що відомо про Олександра Мокровольського і його доробок

Народився Олександр Мокровольський 2 січня 1946 року в селі Чернишах на Черкащині. Тривалий час працював редактором у видавництві дитячої літератури "Веселка", де, зокрема, був перекладачем і упорядником серії книжок світової поезії для дітей.

У 1985 році вийшов друком його переклад "Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори" адаптований для дітей - перший твір Дж. Р. Р. Толкіна українською мовою.

Саме Мокровольський першим в українському письменстві вжив слово "гобіт" саме через букву "г", що за радянського часу було дуже сміливим вчинком.

Олександр також переклав усього "Володаря перснів" для видавництва "Школа" у 2002 році, і у співавторстві з Олександром Терехом – "Улісса" Дж. Джойса.

У виданні зазначають, що за високохудожні переклади європейських класиків, таких як В. Шекспір, Дж. Г. Байрон, В. Гюґо, Л. Аріосто, Ф. Кеведо, Мокровольський отримав літературну премію ім. Максима Рильського.

Крім Толкіна, він також перекладав П. Б. Шеллі, Шеймаса Гіні, Вільяма Єйтса, Річарда Адамса, Чарльза Дікенса та інших. Співпрацював із видавництвами "Веселка", "Молодь", "Дніпро", "Навчальна книга – Богдан", "Школа", "Юніверс", "Махаон-Україна" та іншими.

Зокрема, Мокровольський викладав курс професійного перекладу студентам Національного університету "Києво-Могилянська академія".

На початку грудня цього року Мокровольський презентував свою останню книжку "Сонет проти імпеРеФії" - поетичну сатиру на сучасну Росію - на фестивалі Kyiv Book Weekend.