Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді справа серйозна, бо підготовка до розміщення в Білорусі ядерної зброї триває останні два з половиною роки. Спочатку Білорусь отримала з 2012 року на зберігання носії ядерної зброї, фронтові бомбардувальники Су-24. На зберігання були поставлені 35 таких машин, 12 продано Судану, десь 5 перетворилися на пам'ятники. А решта декілька років тому були направлені до АО "Авіаційна холдингова компанія "Сухой", де і відбувся капітальний ремонт з частковим поверненням їм льотного ресурсу, а також повернута здатність носіння ядерної зброї. А зараз було повідомлено, що процес модернізації та технічної підготовки закінчено, і ці бомбардувальники вже будуть літати, а пілоти навчатися", - розказав провідний білоруський експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу.

Олександр Алєсін зауважив, що Су-24 від самого початку був ядерним бомбардувальником, але з придбанням Білорусі без'ядерного статусу, було демонтовано обладнання, яке дозволяло застосовувати ядерні боєприпаси.

"Другий носій ядерної зброї – оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Приблизно пів року тому були повідомлення про те, що Росія передасть ці комплекси у розпорядження Білорусі. І вже як декілька місяців ця подія відбулася, білоруси наклеїли білоруські прапорці замість російських на кабінах цих машин, які вже стали начебто білоруськими "іскандерами". Вони можуть нести ядерні боєголовки десь 50 кілотонн, а дальність дії цього комплексу – 500 км, тобто він практично накриває країни Балтії, територію Польщі та значну частину території України. А дальність Су-24 може сягати до 1300 км в залежності від палива бомби. Тобто все дуже серйозно. І нарешті "вишенькою на торті" була заява Путіна про завершення 1 липня спорудження ядерного сховища на території Білорусі. Однак він не сказав, коли туди будуть завантажені ядерні боєприпаси. Деякі експерти кажуть, що ніколи, і це скоріше "фінт" для залякування Заходу", - прокоментував Алєсін.