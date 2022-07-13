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Після 24 лютого Росія рекордно збільшила поставки нафтопродуктів на Близький Схід, але це не компенсує втрату ринку ЄС, - Bloomberg

13 липня, 2022 середа
16:23
Економіка нафта

З лютого Росія щомісяця збільшує обсяг постачання нафтопродуктів на Близький Схід – у червні експорт досяг рекордних із 2016 року 155 тисяч барелів на добу

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Vortexa, у липні обсяг поставок має досягти ще більшого значення - 220 тисяч барелів на добу. Більшість близькосхідного імпорту становить мазут. У меншій мірі потрібні бензин, авіаційне та дизельне паливо.

Bloomberg зазначає, що більше третини всіх російських постачань потрапляє на нафтовий термінал ОАЕ, розташований у порту Фуджейра. Встановити, що відбувається з паливом після його відвантаження, є непростим завданням, заявив старший аналітик з нафтопродуктів консалтингової компанії Energy Aspects Коен Весселс. Він зазначив, що нафтопродукти під час завантаження в резервуари для зберігання можуть змішуватись, що надалі значно ускладнює процес визначення їхнього походження.

Нафтовий аналітик Turner, Mason & Co. Джонатан Лейт припустив, що у майбутньому близькосхідні країни можуть почати постачати на європейський ринок російське паливо під виглядом свого.

Незважаючи на збільшення обсягу постачання на Близький Схід, Росія не зможе компенсувати зниження європейського імпорту, який після початку війни скоротився більш ніж на півмільйона барелів на добу, пише Bloomberg.

  • Нагадаємо, 31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають поетапну заборону експорту російської нафти до ЄС.
  • Спочатку у Росії не визнавали впливу цього рішення на економіку, але на початку липня Путін висунув вимогу російським компаніям готуватися до нафтового ембарго.
  • Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що США спільно з союзниками планують "задушити російську військову машину", а також зупинити зростання цін на нафту та бензин до рівня, який зможе завдати шкоди світовій економіці.

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Світ
Росія
Близький Схід
нафта
ОАЕ
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