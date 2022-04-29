Після демаршу Росії Болгарія стане газовим хабом для Південно-Східної Європи, - болгарський міністр фінансів

Про це оголосив віцепрем'єр і міністр фінансів Асен Васильєв у Брюсселі після зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, пише Euractiv.

"Ми просили, щоб болгарська інфраструктура була використана для розподілу газу в регіоні, і вона буде використовуватися для розподілу поставок. Ми шукаємо найкраще інфраструктурне рішення, щоб почати спільні закупівлі газу та оптимізувати постачання електроенергії", – сказав Васильєв.

За його словами, Болгарія може не лише забезпечити свої 3 мільярди кубометрів газу, а й 17-20 мільярдів кубометрів газу для інших європейських країн.

Болгарія може використовувати Трансбалканський газопровід, який протягом 30 років транспортував російський газ через Україну до Південно-Східної Європи. Його потужність становить 17 млрд кубометрів, він може реверсувати потоки газу, і наразі не використовується через "Турецький потік".

Трансбалканський газопровід має достатню пропускну здатність і зв’язок із мережами сусідніх країн, щоб разом із болгарсько-грецьким газовим інтерконектором відігравати значну роль у звільненні регіону від газової залежності від Росії.

Зріджений природний газ можна імпортувати через Туреччину та Грецію та використовувати ті самі трубопроводи для обслуговування регіону, зменшуючи залежність від російського газу. Однак такий план вимагає консенсусу між країнами-учасницями Південно-Східної Європи.

До початку війни Росії в Україні основними викликами були політичні, а не технічні, але зараз ситуація зовсім інша.

Пропускну здатність Трансбалканського потоку зарезервував Газпром, хоча вона не використовується. Після одностороннього порушення угод з Болгарією країна може шукати юридичні варіанти за допомогою Європейської комісії для звільнення пропускної здатності трубопроводу.

Російський монополіст Газпром повідомив, що 27 квітня повністю призупинив постачання газу болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG у зв'язку з відмовою платити в рублях.

У відповідь Болгарія пригрозила припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.

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