Після поразки в Україні Путін може розпочати війну проти Грузії, - військовий експерт Копчак
Експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Володимир Копчак вважає, що після поразки в Україні Путін може розпочати військову інтервенцію в Грузію
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни можуть вдатись до дестабілізації ситуації в Грузії. Вони це роблять за різними каналами. Російська пропагандистка Симоньян хвалить Тбілісі за те, що вони єдині в регіоні поводять себе нормально стосовно агресії РФ проти України. Це з одного боку означає, що Росія не буде вторгатись до Грузії, а з іншого боку це збурює грузинське суспільство, яке в більшості підтримує Україну", - пояснив Копчак.
Копчак зауважив, що багато політологів говорять про те, що Грузії пощастило в тому, що для росіян зараз важливіше дестабілізувати ситуацію в Молдові.
"Грузії пощастило в тому, що для росіян зараз важливіше розхитувати ситуацію в Молдові. Однак, Грузії не пощастило з тим, що перед Молдовою є ЗСУ, а перед грузинами немає. Грузини не хочуть дражнити Москву та відкривати другий фронт проти Росії. Проте, я переконаний, що другий фронт на Південному Кавказі може відкрити лише одна країна - Росія. І Грузія тут під прямим ударом", - додав Копчак.
Копчак також наголосив, що Москва може розпочати бойові дії проти Грузії, якщо Путін програє в Україні.
"Якщо змоделювати ситуацію, за якої Путін розпочне військове вторгнення до Грузії, то є два варіанти розвитку подій. Якщо Кремль не отримає якоїсь реальної перемоги в Україні, то Путін може розпочати війну проти Грузії, або буде розгромлений в Україні, але збереже конструкцію режиму і тоді для якоїсь перемоги він може зробити щось із Тбілісі", - додав Копчак.
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