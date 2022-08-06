Після війни в Україні всі міжнародні організації потрібно перезавантажити, - політик Рибачук

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що реакція світу на ядерний шантаж Росії, в якому вона використовує ЗАЕС, є недостатньою. Реакція МАГАТЕ взагалі є ганебною. Ця міжнародна організація повинна забезпечувати світову ядерну безпеку, як і ряд інших організацій. Всі ці організації провалюються в тому середовищі, де вони мали б показати свою діяльність", - розповів Рибачук.

Політик наголосив, що війна в Україні показала бездіяльність всіх міжнародних організацій.

"Перед світом, після нашої перемоги постане питання про перезавантаження всіх міжнародних організацій. Кризова ситуація показала: за щоб не брались міжнародні організації, вони стають бездіяльні. Чи то організації охорони здоров'я, чи правоохоронні, чи з ядерної безпеки. Всі ці організації виявились неспроможними діяти в кризовій ситуації. Вони мають дуже великі бюджети та утримують чималий персонал, але не справляються зі своїми основними функціями", - додав він.

3 серпня Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з "Азовсталі", а потім опинились у російському полоні

3 серпня віцепрезидент Червоного Хреста України Розенко заявив, що міжнародні організації не мали важелів впливу, щоб гарантувати безпеку захисників Азовсталі.