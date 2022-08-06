Після війни в Україні всі міжнародні організації потрібно перезавантажити, - політик Рибачук
Голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук вважає, що після війни в Україні для світу постане проблема перезавантаження всіх міжнародних організацій
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що реакція світу на ядерний шантаж Росії, в якому вона використовує ЗАЕС, є недостатньою. Реакція МАГАТЕ взагалі є ганебною. Ця міжнародна організація повинна забезпечувати світову ядерну безпеку, як і ряд інших організацій. Всі ці організації провалюються в тому середовищі, де вони мали б показати свою діяльність", - розповів Рибачук.
Політик наголосив, що війна в Україні показала бездіяльність всіх міжнародних організацій.
"Перед світом, після нашої перемоги постане питання про перезавантаження всіх міжнародних організацій. Кризова ситуація показала: за щоб не брались міжнародні організації, вони стають бездіяльні. Чи то організації охорони здоров'я, чи правоохоронні, чи з ядерної безпеки. Всі ці організації виявились неспроможними діяти в кризовій ситуації. Вони мають дуже великі бюджети та утримують чималий персонал, але не справляються зі своїми основними функціями", - додав він.
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