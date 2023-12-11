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Побудова Національного військового меморіального кладовища дуже затягнулася, - шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал

11 грудня, 2023 понедiлок
11:27
Суспільство

Анастасія Абрамець, шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал, вважає, що довго вирішується питання з місцем побудови меморіального кладовища

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Питання з побудовою Національного військового меморіального кладовища дуже затягнулося. Частина родин продовжують зберігати прах своїх рідних, які загинули на війні, і вважають, що такий довгий процес створення меморіального кладовища є зневагою. Я думаю, що дуже довго вирішувалося питання з місцем побудови. Нам обіцяли це кладовище весною 2023 року, але вже скоро весна 2024 року", - прокоментувала шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал.

За її словами, лише зараз починаються якісь перші підготовчі етапи.

"Спочатку планувалося місце для меморіального кладовища у с. Биківня (місцевість Києва, розташована на його північно-східній околиці - ред.), але активна спільнота серед родин загиблих воїнів хотіла, щоб розташування цього кладовища було у Києві. Оскільки влада каже, що у столиці немає відповідної території, розуміючи, що це кладовище буде достатньо великим, тому спочатку було запропоноване селище Биківня. Однак там виявилися недосліджені поховання, що потребує часу. Як альтернативу запропонували територію на Одеській трасі у Гатнянській громаді (Гатне — село у Фастівському районі Київської області. - ред.). Знову ж таки це доволі далеко від Києва, незручно туди доїжджати, тому це викликає певні протести та невдоволення серед рідних загиблих захисників", - пояснила Анастасія Абрамець.

Україна
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
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