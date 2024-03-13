Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд 1000 тривог
OPINION

1000 тривог

Костянтин Москалець
13 березня, 2024 середа
16:06
Погляд Костянтин Москалець

Починаючи від 24 лютого 2022 року в Києві 1000 разів лунали сигнали повітряної тривоги

Цей печальний міленіум змушує побіжно переглянути історію сприйняття смертельних загроз, психологічний феномен, невідомий нам у довоєнну епоху.

Спочатку моторошне завивання сирен заганяло киян у метро, у підвали, паркінги чи бомбосховища, де вони годинами перечікували небезпеку. Коли ж улітку обстріли Києва майже припинилися, оголошення тривоги не сприймалося надто поважно.

Київ – велетенське багатомільйонне місто, тож було зрозуміло, чи принаймні так здавалося, що потрібна надзвичайна кількість нещасливих збігів, щоб ворожа ракета прилетіла саме до нашого кварталу і влучила в наш будинок. Мабуть, саме так міркували мешканці Святошина, Солом’янки, Голосієва та інших районів міста, куди згодом ракети й дрони все-таки прилетіли, завдавши непоправної шкоди й немилосердного горя, вбивши дітей, стареньких, цілі сім’ї одразу. Ми всі пам’ятаємо страхітливі фото охоплених полум’ям багатоповерхівок, нош із тяжкопораненими, чимало з яких померли потім у київських лікарнях.

Один із моїх приятелів у фейсбуці в перший рік повномасштабної російської агресії легковажно зауважив, що він ніколи не ховається до бомбосховища, на відміну від інших, полохливих, мовляв, співгромадян. Це був коментар до мого фото, зробленого під час повітряної тривоги у підземному переході, де тоді юрмились десятки людей, зокрема, покупців і продавців із велетенського торгового центру.

Читайте також: Поет і війна

Тепер той коментар сприймається мало не як блюзнірство щодо загиблих від атак із повітря. Адже річ не в марному страху. Легко вдавати героя, живучи в місті, у якому на той час не було жодного прильоту. Натомість у нас, у Києві, де ці прильоти не раз назбирують жахливий урожай смертей і руйнувань, героїзм полягає в іншому: встигнути добігти до рятівних дверей метро, бодай до підземного переходу, зусиллям волі не звертаючи уваги на близькі вибухи, зойки й власні ноги, які відмовляються служити саме в цей, найпотрібніший у житті момент. Встигнути дотягнути за руку перелякану дружину або незнайомого дідуся, який загубив костура і стоїть, безпомічно хитаючись і тримаючись за дерево, неспроможний зробити бодай один – рятівний – крок.

Я не розумію і ніколи не зрозумію, чому російські нелюди вбивають мирних мешканців України, незалежно від їхньої національності й віросповідання, а також мови, якою ті говорять, повністю беззахисних перед страхітливо потужною зброєю.

Одна річ (теж мало прийнятна) застосовувати її на полі бою, де розташовано скупчення живої сили противника, здатного все-таки дати відсіч, і зовсім інша – свідомо цілитися і вражати хрущовки, де сплять вагітні жінки та крихітні діти. Треба мати особливо збочену, потворну логіку невиліковних маніяків, як-от логіка психопата Путіна та його макабричного генералітету, щоб уважати такі удари по мирному населенню за прийнятний спосіб ведення бойових дій. Треба повністю втратити людську подобу, щоб віддавати й виконувати подібні накази.

Я вже якось писав в одній із колонок про київських школярів, за якими я спостерігав із вікна маршрутки під час однієї з повітряних тривог, яка застала нас на Дарниці. Вони й досі біжать у мене перед очима, ці хлопчики й дівчатка, зіщулившись, втягнувши голови в плечі, самовіддано тягнучи за руку переляканих менших. Місто здригається від вибуху, у сусідньому кварталі вже здіймається стовп понурого чорного диму, віщуючи появу нових загиблих і скалічених, а ця малеча біжить, летить, котиться, наче жменя розсипаних монет по асфальту – назустріч рятівному укриттю, назустріч життю.

Читайте також: Зошит мрій

Тож, озираючись, розумієш, що ми доволі швидко навчилися-таки реагувати на сигнали повітряної тривоги з усією відповідальністю. Сьогодні їх уже тисяча, ніхто не знає, скільки тисяч тривог іще попереду. І коли пролунає довгожданий відбій, він іще не означатиме закінчення війни. Це буде тільки короткочасний перепочинок, коли знову запрацюють магазини, а ми, полегшено зітхнувши, зможемо нарешті покинути "Арсенальну", останню чи першу підземну станцію, де сиділи декілька годин, напружено переглядаючи новини у телеграм-каналах: чи вже кудись прилетіло, а чи цього разу обійшлося, на щастя, без жертв.

Тисяча тривог, невеселий ювілей незатишної воєнної весни. Доки я писав цю колонку, їх стало вже тисяча три. Дехто радить нам визнати поразку і підняти білий прапор. Бо Путін, мовляв, і так переміг. Ну, або переможе в недалекому майбутньому. Я дивлюся на обкладинку книжки, яку саме дочитую. Під час повітряних тривог з’являється чимало вільного часу, якщо у вас, певна річ, зосталися ще якісь нерви та витримка, які дозволяють читати або слухати музику Баха під ракетами. З обкладинки на мене дивиться спокійний лик Христа. Це книжка-інтерв’ю з єпископом Атаназієм Шнайдером, що називається "Christus Vincit". На підзаголовок "Тріумф Христа над темрявою віку" автора надихнув вірш із Євангелія від Івана: "Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його" (Ів. 1:5). Тобто переможець – Христос, а не Путін або якась інша погань, родом із пекла. Особисто мене ці два слова – Христос Переможець – цілком заспокоюють. Навіть іще до того, як пролунає сигнал відбою тисяча третьої тривоги.

Спеціально для Еспресо

Про автора.  Костянтин Москалець, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
ракетний удар
повітряна тривога
Читайте також:
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
13 березня, 2024 середа
Ракетний удар 12 березня в 9-поверхівку у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 5. У місті оголошено жалобу
Зеленський та Папа Франциск
12 березня, 2024 вiвторок
У держдепі США відреагували на заяву Папи Франциска про "білий прапор"
мобілізація
12 березня, 2024 вiвторок
У законі про мобілізацію все одно буде певне обмеження прав та свобод українців, - нардеп Цимбалюк
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 39
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 42.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
13 березня
16:20
Євросолідарність
"Парламент воюючої країни не може збиратися раз на місяць": у фракції "ЄС" закликають відновити нормальну роботу Ради
16:18
Prozorro
За час роботи Держоператора тилу на закупівлях зекономили 2,9 млрд грн
16:16
Spotify
Користувачі Spotify зможуть дивитися музичні відео: сервіс тестує нову функцію
16:12
В окупованому Маріуполі виявили ще одне місце стихійного поховання людей, - міськрада
15:49
випробування "плавучих бронежилетів"
Витримує вагу військового та спорядження: в Міноборони показали, як тестують "плавучі бронежилети"
15:33
вибори до Держдуми
На ТОТ 100 тис. російських робітників голосують на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
15:29
Ексклюзив
В "Інформаційному спротиві" розповіли, які наслідки для населення РФ матимуть удари по НПЗ Росії
15:27
Грета Тунберг
Грета Тунберг вдруге за тиждень разом з екоактивістами заблокувала парламент Швеції
15:11
Омікрон
В Україні циркулюють 29 підтипів штаму "Омікрон"
15:10
Оновлено
У Сумах ворожий "шахед" влучив у багатоповерхівку: з-під завалів дістали тіло загиблого, 8 постраждалих
14:58
Ексклюзив
Ярослав Железняк
Железняк розповів про фінансові ризики для України, якщо не відбудеться "перезавантаження" БЕБ
14:56
Оновлено
ФСБ
В окупованому Криму зранку відбулися обшуки у кримського татарина Дудакова: його відвезли до ФСБ
14:40
Нестор Шуфрич
Суд продовжив запобіжний захід Шуфричу на 2 місяці
14:36
"Російський верховний суд" залишив без змін вирок українському правозахиснику Максимові Буткевичу
14:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:26
СБУ затримала посадовицю Херсонської облради, яка облаштовувала військові шпиталі для окупантів на базі захоплених лікарень
14:26
СБУ оголосила підозру двом пособникам окупантів, які катували українців на Луганщині
14:17
У Берліні згоріло тимчасове житло для біженців з України
У Берліні сталася пожежа у центрі для біженців з України, де мешкали понад 300 людей
14:08
касетні снаряди, снаряд
Перші поставки боєприпасів, закуплених для України за ініціативою Чехії, можуть відбутись у червні, – радник прем’єра
14:02
OPINION
Віктор Трегубов
Чому для "кращих людей" в країні є винятки?
13:38
Сирський, фронт
За два тижні жорстких боїв всі населені пункти, які намагалася захопити РФ, залишилися під контролем ЗСУ, - Сирський
13:38
Естонія
В Естонії запропонували план допомоги Україні на €120 млрд
13:33
Оновлено
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Ракетний удар 12 березня в 9-поверхівку у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 5. У місті оголошено жалобу
13:25
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці, які проводять рейд у РФ, закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися
13:22
Ексклюзив
Верховна Рада
Розгляд поправок затягується: Железняк спрогнозував, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію
13:14
литовські школярі у змаганнях з робототехніки
Литовські школярі відмовилися від участі у змаганнях з робототехніки в одній групі з росіянами
13:11
Путін
Путін заявив, нібито Росія технічно готова до ядерної війни
12:52
вибори до Держдуми
Британська розвідка оцінила шанси на успіх псевдовиборів Путіна на ТОТ України
12:42
фейк
"Українці бояться виступати проти диктатури Зеленського": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 13 березня
12:30
ЗАЕС
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
12:13
Оновлено
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
У РФ заявили про атаки понад 60 БПЛА на 6 областей
12:13
Оновлено
поліція польщі
З Польщі депортували журналістів Район.in.ua, які знімали торгівлю з РФ
12:12
Довбуш
Три українські фільми покажуть на Манчестерському кінофестивалі у Британії
12:03
Оновлено
Окупанти вночі скинули авіабомбу на Мирноград: двоє людей загинули, 5 поранені
12:02
Японська ракета Kairos вибухнула під час першого польоту
Японська ракета компанії Space One вибухнула через кілька секунд після першого запуску
12:01
OPINION
Сергій Будкін
Як Україні вистрибнути зі звичної колії
11:59
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
Це маленький траур у Кремлі: Юсов про військову допомогу Україні
11:55
відключення електроенергії
В Україні через обстріли знеструмлено майже 400 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 13 березня
11:53
Уряд збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців
11:27
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган анонсував візит Путіна до Туреччини після "виборів" у РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV