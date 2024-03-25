Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Червона кабіна
OPINION

Червона кабіна

Галина Пагутяк
25 березня, 2024 понедiлок
20:03
Погляд Галина Пагутяк

Мене не дивують тоталітарні вибори в тоталітарній країні – на них не  заганяли, бо результати можна було спокійно намалювати й вони нікого не цікавили

Для громадян то було щось на кшталт променаду, хоча сталінських соколів у часи моєї юності було ще дуже багато і вони вважали день виборів "праздніком".

Я ніколи не ходила на радянські вибори, але на третьому курсі університету десь надвечір у студентському гуртожитку зробили облаву на студентів, очевидно, на виборчу дільницю припхався якийсь свідомий партієць і побачив, що студентами там і не пахло. Ніхто з гуртожитку не прийшов.

Сховатися ми не встигли й нас погнали. Все було в червоному життєрадісному декорі через ряд кабінок, що нагадували куточки для примірки. То була приманка для потенційних ворогів народу. Сховавшись за шторкою, ти блискавично потрапляв у коло підозрюваних. Отримавши бюлетень і навіть не читаючи прізвищ кандидатів, бо треба було голосувати за єдиного, я посунула, до кабінки. Моя сусідка по кімнаті, велика сильна дівчина, вхопила мене за шкірку і зашипіла: "Ти куди?"  "А що?", - здивувалась я, бо у 22 роки ще жодного разу не голосувала. "Урна там!" - і Таня мене розвернула в бік скляної скриньки. "А кабінка для чого?".  "Аби думати". "А що тут думати?" - задала я риторичне питання. "Та отож!".

Читайте також: Незбагненні шляхи декомунізації

І я запхала бюлетень у скриньку. Бо… У кабіні вдумливий виборець міг би щось сотворити з бюлетенем, а невидиме чорнило водилося тільки у шпигунів. І скромний молодик у цивільному провів би його просто до  помешкання, а вирахувати, де  той мешкає, елементарно. Для цього існують ЖЕКи.

Акурат за рік до Чорнобиля я вчителювала в сільській школі, яка у майбутньому буде помічена мирним атомом. І мені знову довелося йти на вибори. Там уже не просачкуєш, вчителі мусили прийти. Добре, що я викрутилась від участі у виборах, бо мала забагато уроків.Що цікаво, я навіть прописана там не була. І знову побачила ту червону кабінку для думання і мені захотілось туди увійти.

Не встигла голова виборчої дільниці й оком змигнути, як я зайшла  до кабінки й коли вже хотіла відділитись шторкою, мене звідти витягли побіліли від жаху помічниці.  Я пробурмотіла: "Нащо ставити кабінки, якщо ними не можна скористатись?".  Коли я верталась лісом, бо село було просто серед  лісу, то уявляла собі, що могла б написати на бюлетені за тією шторкою в кабінці "Смерть КПРС!", і наступного дня в село б наїхало купа кагебістів і вирахували б мене якщо не за почерком, то за відбитком пальця. І в кращому випадку мій диплом Київського універу мені вже не знадобився б ніколи, а в гіршому я опинилась би у психушці. Бо знищити зіпсований бюлетень ніхто б не наважився.

Ну, а тепер вже тебе ледь не силою заганяють до кабінки з синьо-жовтими шторами "думати", і ти береш з собою  ручку, аби тобі не підсунули з невидимим чорнилом, і можеш хоч з’їсти той бюлетень або написати все, що думаєш про владу.

І ніхто не сміє з тобою увійти до кабінки, бо це порушення. Тільки коли ти отримав свої 30 срібляників, то мусиш сфоткати "правильний" вибір і пред’явити куратору. Або не прийти. Або проголосувати за "менше зло". Вибирай! А далі вже працюватимуть технології фальсифікаторів, які розвиваються в Україні дуже енергійно, і, мабуть, історикам вже час писати монографії на цю тему.

Читайте також: Широко заплющені очі

Недавно один дуже сердитий старший чоловік  кричав у крамниці, що Садового обрали "побожні бабульки", з якими він так файно прямував ледь не щонеділі хресною ходою, перекриваючи рух транспорту в центрі.

Пригадую, як ще в докарантинні часи я не могла вийти з трамвая на потрібній зупинці, бо всі їхали на Хресну ходу. Коли я огризнулась, що мені не туди, то відчула себе як полонений серед ворожого війська, так миттю наелектризувалась атмосфера у вагоні. Хоч я загалом поважаю чиїсь релігійні почуття, незалежно від віровизнання. А щодо "бабульок", то 300 тисяч їх не набереться у Львові. Садовий виграв знову, бо не прийшли ті, хто міг голосувати за інших кандидатів. Хто незалежно від віку вважає, що  він нічого не здатен змінити, і поїхав смажити шашлики у ліс, чи завис в Інтернеті. Типово совкова позиція і колір кабінки не має значення. Хіба що тобі виб’ють двері у квартирі й змусять голосувати під дулом автомата.

Про  тоталітарне шоу на Росії не буду нагадувати. Там все безнадійно і всіх влаштовує. Це навіть краще, ніж сподіватись на диво, що "то ся само зробит", як сподівається свідома частина українців уже 30 років і кожного разу програє.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
вибори
політика
Радянський Союз
історія України
Читайте також:
Часів Яр та Бахмут на мапі DeepState
24 березня, 2024 неділя
Ситуація біля Часового Яру погіршується, - DeepState
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
23 березня, 2024 субота
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Юрій Богданов
Автор Юрій Богданов
24 березня, 2024 неділя
Хто такі ІДІЛ-К, що взяли на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті"
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.93
    Купівля 38.93
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 березня
20:50
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Чи заборонять телеграм. Є сумніви, але ви можете наблизити цей момент
20:46
на фото Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Patriot мають бути тут, а не в місцях нульової ракетної загрози, - Кулеба закликав Борреля надати Україні додаткові системи ППО
20:07
Білий дім
"Прояв кремлівської пропаганди": у Білому домі відкинули причетність України до теракту ІДІЛ у Підмосков'ї
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 761-го дня війни: російський НПЗ зупинив половину потужностей після атаки БПЛА, а Армія дронів уразила 370 одиниць ворожої техніки за тиждень  
19:49
Оновлено
ракета Х-59
Росія вдруге за день атакувала Україну балістикою: в Одесі є постраждалі, 300 тис. абонентів у місті - без електропостачання
19:44
ЗСУ, міномет, міна
Протягом доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Росіяни 15 разів намагались прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку
19:34
Ісландія
Ісландія виділить 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України
19:11
Оновлено
польська армія
У генштабі ЗС Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною
19:02
Оновлено
Обстріл Києва 25.03.2024
РФ вранці завдала ракетного удару по Києву: 10 людей постраждали, є руйнування
18:53
Дональд Трамп
Апеляційний суд призупинив розгляд справи про шахрайство Трампа і зменшив суму застави
18:52
фейк
"Російські ракети уразили ЗРК Patriot та штаб-квартиру ГУР у Києві", - роспропаганда поширює фейк про атаку 25 березня
18:44
Лаурінас Кащюнас
Президент Литви Науседа призначив нового міністра оборони
18:25
санкції проти Росії
США наклали санкції на 30 організацій і двох осіб, які надають віртуальні фінансові послуги в РФ
18:21
Італія
Італія посилює заходи безпеки на тлі теракту в Підмосков'ї
18:07
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На Мар'їнському напрямку росіяни намагаються розвивати наступальні дії в сторону Георгіївки, - "Легіон Свободи"
18:00
OPINION
Сергій Висоцький
Теракт у "Крокус Сіті" як дозвіл на проголошення "священної війни"
17:46
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
​​"Це лише початок": співорганізатор форуму Вільних народів РФ Магалецький про теракт в "Крокус Сіті Хол"
17:35
ракета
З початку великої війни сили ППО збили понад 2 тис. російських ракет, – Міноборони
17:33
Польща
Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
17:24
Збираємо 2 000 000 гривень на FPV дрони для 93-ї та 72-ї бригад
17:20
Оновлено
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо регулювання роботи Telegram в Україні: подробиці
17:12
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Співачка з України Анна Асті задонатила $10 тис. жертвам теракту в "Крокус Сіті Холі"
17:11
Інфографіка
ядерна торпеда "Посейдон"
"Змити Велику Британію ядерним цунамі": що таке російська торпеда "Посейдон", яку називають боєголовкою Судного дня
17:08
Рада безпеки ООН
Радбез ООН прийняв резолюцію про негайне припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників
16:54
Суд обрав запобіжний захід експосадовцю Сил логістики ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн
16:53
Ексклюзив
ракета "Циркон"
У Defense Express назвали час, за який ракета "Циркон" може долітати з Криму до Києва
16:49
продукти пенсія
З 1 квітня в Україні зростуть виплати для працюючих пенсіонерів
16:47
Україна й Данія підписали меморандум щодо співпраці у сфері оборонних закупівель
16:46
Арнольд Шварценеггер
Шварценеґґер переніс ще одну операцію на серці, йому встановили кардіостимулятор
16:42
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що ракети РФ над країнами НАТО потрібно збивати
16:21
порт
Без потужного флоту Україна змусила бойові кораблі ЧФ РФ утекти з території Криму, - ГУР
16:18
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
У РФ готуватимуть гауляйтерів для окупаційних адміністрацій в Україні
16:18
Перед судом постане запорізький ексвоєнком
У Запоріжжі судитимуть ексвоєнкома, який безпідставно нараховував підвищені виплати підлеглим
16:16
ДніпроГЕС
В Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки
16:11
король Чарльз III
Племінник короля Чарльза III розповів про стан здоров’я монарха та медичні проблеми
16:09
Ексклюзив
агенти Кремля
Ворог охопив шпигунською мережею майже всі регіони України, - полковник ЗСУ Селезньов
16:00
OPINION
Олександр Антонюк
Ракета над Польщею: Російські провокації вже стали системними
15:52
Японія - Україна
Олімпійська збірна України з футболу програла Японії у товариському матчі
15:44
Євроcoюз ЄС
Євросоюз почав розслідування щодо дотримання Apple, Google і Meta закону про цифрові ринки
15:43
фейк
"Зеленський - архітектор війни, смерті та руйнувань в Україні": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 25 березня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV