Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому в Торонто так затято хочуть поширювати російську пропаганду
OPINION

Чому в Торонто так затято хочуть поширювати російську пропаганду

Андрій Кокотюха
14 вересня, 2024 субота
20:01
Погляд

Звісно, мова не про тамтешню міську владу чи мешканців, серед яких чимало українців

Зміст

Йдеться  про організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), котрі з завзятістю, вартою кращого застосування, хочуть показати глядачам російський пропагандистський фільм "Росіяни на війні". Ті в Україні та за її межами, кого обурює даний факт і хто стежить за переліком подій, станом на зараз святкують перемогу. Бо після низки протестних заяв та публічних акцій організатори все ж таки оголосили про зупинку.

Але зупинка в цьому випадку означає, даруйте за тавтологію, зупинку на зупинці. Яка передбачає не припинення та унеможливлення подальшого процесу, а лише паузу для подальшого відновлення руху вперед, до кінцевої мети. В такій ситуації кінцева мета – попри можливі репутаційні втрати зробити можливою публічну демонстрацію продукту махрової російської пропаганди.

Задля збереження обличчя організатори TIFF заявляють: "Це рішення було прийнято з метою гарантування безпеки всіх гостей фестивалю, персоналу та волонтерів. Нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки". У відповідь організатори протестних акцій роблять заяву протилежного змісту: "Ми не знаємо про жодні погрози від членів нашої спільноти. Протест у вівторок був у повній відповідності міським нормам та дотримувався рекомендацій, визначених персоналом ММФ".

Читайте також: Про "антивоєнний" фільм Трофімової "Русскіє на войнє"

Водночас продюсери російської кінофальшивки закликали прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо розслідувати образу з боку суверенного уряду нашим демократичним цінностям і вільним ЗМІ. А протестувальники заперечили: "Ми підтримуємо свободу та самовираження мистецтва, але проти дезінформації та брехливих наративів". Народна депутатка Ірина Геращенко додала: "Ми теж за право митців вільно висловлювати свої погляди. Правда, багато українських митців, письменників, акторів, спортсменів, режисерів, музикантів уже ніколи не зможуть це зробити, бо їх убили "обичні люди" з РФ… Мова не про вільне вираження поглядів, а відверту дезінформацію, яку просуває Кремль через кіно".

Останнє слово фестиваль лишає за собою. І воно дуже містке й красномовне. "Ми вважаємо, що ця стрічка заслужила місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати її, коли це буде безпечно", - така ось обіцянка. Щось мені підказує: ці леді та джентльмени свого слова дотримаються.

Псевдодокументалка про те, як солдати російської окупаційної армії, просто хлопчики з бідних родин страждають на війні, розпочатій їхньою ж владою за їхнього ж схвалення, все одно колись покажуть. Десь тишком-нишком, під шумок, коли хвиля спаде. І будуть дуже задоволені собою. Адже принципи й цінності збережені. Організатори надають майданчик всім сторонам так званого конфлікту. Демократія в дії, толерантність вищого рівня.

Якщо розбирати цей скандальний кейс детальніше, то системність організаторів TIFF та їхні виправдання власних дій що далі то помітніше набуде ознак російських пропагандистських методичок. Ось основний пункт: фільм… не російській. Дарма, що його зняла росіянка Анастасія Трофімова. Вона ж працює на канадський телекомпанії СВС, стрічка визначається канадсько-французькою, фінансувалася Канадою. Тому її не можна називати російською пропагандою.

Бо канадські платники податків не фінансують російську пропаганду, підтримують Україну і взагалі проти війни. І взагалі, у безбар`єрному світі забороняти щось лише за те, що даний продукт створила етнічна росіянка, – фу. Якась етнічна чи взагалі расова упередженість. Ще трохи і згадають про неприпустимість цькування людей за національними та мовними ознаками. Наприклад, та ж Росія ротами своїх пропагандистів щодня нагадує про утиски в Україні прав російськомовних. Саме це і стало причиною так званої СВО: вторгнення в чужу країну заради порятунку російськомовних.

Читайте також: Інформаційна атака Кремля: війна в Україні та вибори у США

Журналістка Наталя Іщенко, чий син загинув на війні від рук оцих самих "простых руссских парней", робить із шаманських танців довкола російської пропаганди низку однозначних висновків, жоден із яких не свідчить про можливість України та українців реально впливати на подібне. Вона наголошує на відмінній роботі російських спецслужб та пропагандистів, ефективному використанні Росією корисних ідіотів на Заході, слабких позиціях України у світі світового кінематографа і загалом у світі культури та мистецтва. Це загальна ситуація, яка стосується не лише згаданого прецеденту. Але також вона наголошує на неефективній роботі посольства України в Канаді, безпорадності української діаспори, неефективності контрпропагандистських заходів України на міжнародному рівні. Причому сумнівається, що подібні заходи взагалі вживаються.

Чи роблять схожі висновки організатори TIFF? Щодо слабких позицій України – так. А ось щодо корисних ідіотів – ні. Адже в такому разі корисними ідіотами, та й просто ідіотами вони змушені будуть визнати себе. Хто при здоровому глузді признається, що його чи їх використали, причому в грубій та навіть збоченій формі? До всього, доведеться визнавати: росіянка, ексспівробітниця "Раша тудей", видурила в канадських платників податків енну суму грошей з метою незаконно проникнути на окуповану росіянами українську територію і наробити там протягом певного часу години переважно постановчих зйомок. Ні, визнання такого – велика відповідальність, причому ще й чиясь персональна.

Тож краще заручитися принципом кругової поруки, стояти на своєму й одного разу все ж таки показати російську пропаганду легально. І є ще один фактор: Захід попри російську агресію та російські погрози рано чи пізно показати всьому світу кузькіну мать щиро цікавиться Росією й російським. На подібний результат російські уми та російські гроші працювали століттями.

Чи є вихід? Є. Шукати та перетягувати на свій бік лідерів думок. Реальних, тих, до кого дослуховуються, на кого зважають, з ким рахуються. Звичайно, голоси Стівена Кінга, Майкла Дугласа, Тімоті Снайдера, Лієва Шрайбера та Шона Пенна російській пропаганді не завадять. Проте голоси подібних людей швидше почують, ніж зважать на протестну акцію. Чого-чого, а таких акцій навалом. Протестують проти чогось десь щодня. І результат є далеко не завжди.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Андрій Кокотюха, письменник, сценарист.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Кіно
Україна
Канада
кінофестиваль
Андрій Кокотюха
русскій мір
пропаганда
Читайте також:
ЗСУ
Автор Оксана Ліховід
13 вересня, 2024 п'ятниця
Цілком можливо, що ми відійдемо на нашу територію: майор запасу НГУ про події на Курщині
шахед
Автор Влад Дідусь
14 вересня, 2024 субота
Росія запустила "шахеди" з Курської області в ніч на 14 вересня: в Одесі та Києві працювала ППО
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 вересня
21:10
Андрій Лунін і Флорентіно Перес
В Іспанії розсекретили зарплату Луніна після підписання нового контракту з "Реалом"
21:03
Дмитро Лисаковський з терористичної організації "ДНР"
На фронті знищено одного з керівників аеророзвідки "ДНР", москвича Лисаковського, - росЗМІ
21:01
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв депортувати гаїтянських мігрантів після своєї заяви про те, що вони нібито їдять домашніх тварин
20:24
новини Львівщини
Окупанти вдарили з "Торнадо-С" по Ізюмському району: загинула жінка, двоє поранених
20:22
Оновлено
"Зоря" - "Динамо" 0:2 (14.09.2024)
"Динамо" розбило "Зорю", а "Шахтар" - "Карпати". Розклад і результати 6-го туру УПЛ
20:14
Оновлено
Херсон
У Херсоні через атаку РФ загинув чоловік: в області є поранені
20:02
Бідзіна Іванішвілі
Іванішвілі: Грузія має вибачитися за війну 2008 року й зайняти щодо Росії "коректну позицію"
19:51
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували найбільші російські банки, - ЗМІ
19:41
Ексклюзив
Путін
Новий план Путіна знати неможливо, але є два сценарії, - російський опозиційний експерт Морозов
19:38
Держдеп США
Держдеп США схвалив продаж Румунії винищувачів F-35
19:38
Крістіна Йоксимович
Ексфіналістку "Міс Швейцарія" чоловік задушив та перемолов у блендері
19:06
Негода в Польщі
Негода в Центральній Європі: у Румунії 4 загиблих, на півдні Польщі готуються до евакуації, а в Чехії запроваджують НС
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова Одещини: умови виплати компенсацій і куди звертатися по відшкодування
18:19
В пам'ять про Вікторію Амеліну: в Італії видаватимуть переклади української літератури
18:06
OPINION
Путін готує для України "чеченський шлях"?
17:49
Гуляйполе
Поблизу Гуляйполя росіяни вбили трьох аграріїв
17:42
Ексклюзив
бюджет
Поки що доходи не промальовуються, принаймні в соціальній частині: економіст Пендзин щодо проєкту держбюджету на 2025 рік
17:41
Ілон Маск
Бразилія зняла обмеження з банківських рахунків компаній Маска, - Axios
17:40
Німеччина уряд
Німеччина працевлаштує до 250 тис. кенійців
17:19
Ботсвана слони
У Зімбабве вирішили забити 200 слонів через дефіцит їжі для людей
17:04
ЗРК Patriot
Нідерланди не зможуть передати Україні обіцяну додаткову систему Patriot: журналісти назвали причину
17:01
бездротові навушники Apple AirPods Pro
Apple отримала дозвіл FDA на використання AirPods Pro 2 як слухових апаратів
17:00
Ексклюзив
Червоною доріжкою – на протезах: учасники української делегації Граднови-Савицькі розповіли, як підіймали тему російської агресії на Венеційському кінофестивалі
16:53
на фото ситуація на фронті
На фронті відбулося 83 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському та Курахівському напрямках
16:42
У проєкті держбюджету-2025 на телемарафон закладено 1,6 млрд гривень і при цьому заморожено зростання мінімальної зарплатні, - нардеп Железняк
16:35
Ексклюзив
США та Китай
Питання в протистоянні Пекіна та Вашингтона: нардеп Ар’єв про мирні ініціативи щодо війни РФ проти України
16:24
У Луганську до Дня міста окупанти проведуть пропагандистську акцію "Мій Ворошиловград"
16:23
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Як вибрати й створити рапорт у застосунку Армія+: пояснення від Міноборони
16:05
Німеччина вперше за 22 роки відправила військовий корабель у Тайванську протоку, в Пекіні відреагували
16:05
OPINION
Російська нафта для Угорщини. У Києва всі ключі
15:47
ЗСУ заходять на Курщину в новому місці
"Діряві кордони дірявої країни": ЗСУ показали, як беруть у кліщі росіян на Курщині
15:45
Ексклюзив
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Росія та Іран зараз діють як союзники, намагаючись зруйнувати вільний світовий порядок, - американський експерт Фрід
15:41
Ексклюзив
Війна не завершиться, навіть якщо ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, - боєць 103-ї бригади ТрО Савельєв
15:28
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Україна розслідує 11 кримінальних проваджень за фактами пропаганди та мілітаризації дітей на ТОТ
15:22
осінь
Тепло до +30 °C, але з вітром і дощами: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 вересня в Україні
15:10
"Їдять псів і котів!" Співак The Kiffness створив пісню з заяви Трампа про емігрантів із Гаїті
14:57
Оновлено
З російського полону повернулися 103 українські воїни. Серед них 23 військові "Азову"
14:55
Колаборантка з Херсонщини Лариса Сорока
Очолила створений окупантами дитсадок: 63-річну виховательку з Херсонщини заочно засудили до 15 років
14:05
Ексклюзив
переговори України з Росією
Переговорів про мир зараз немає і передумови до них не проглядаються, - російський опозиційний експерт Морозов
14:02
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Столтенберг визнав, що НАТО могло б не допустити вторгнення РФ до України у 2022 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV