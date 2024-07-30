Diversity - це наше джерело сили
Демократія передбачає постійні зміни. Нам же, кажучи про Україну, потрібні сталі партнерства
У Польщі минулого року — коаліція народників лібералів та лівих, у Франції — праві, у Великій Британії — лейбористи, у США восени найімовірніше переможе президент від республіканців. А ще будуть вибори у Румунії та Молдові восени…
"До чого це я?..", — запитаєте ви. Демократія передбачає постійні зміни. Нам же, кажучи про Україну, потрібні сталі партнерства.
Це означає, що окрім міждержавних відносин, в яких особи на офіційних посадах намагаються вибудувати добрі дипломатичні контакти, потрібно будувати багатопартійні горизонталі.
Українські праві мають мати добрі взаємини з правими ключових для нас держав. Рівно так само, як консерватори з консерваторами. Ліберали з лібералами. Ліві з лівими. Хоча особисто я волів би, щоб цього ідеологічного спектра не існувало. Але якщо такі погляди є, то потрібно допомагати й таким людям будувати горизонталі.
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Бо хоч ми всередині України можемо мати дискусію щодо різних підходів та політик, хоча такі дискусії відбуваються у дуже "малих бульбашках", то назовні ми всі маємо однаковий національний інтерес: вистояти, перемогти, відновитись та процвітати.
Відтак потрібно розуміти, що те, що ми маємо різні погляди — це не проблема, а перевага. Це дає можливість будувати багато горизонтальних звʼязків з різним політичним спектром сил в країнах, які дуже для нас важливі.
Піддані імперії на це не здатні. Так само, як піддані васалів цієї імперії.
Diversity - це наше джерело сили. На відміну від радянських часів, коли всі мали бути однаково "сірими", в нас сьогодні є можливість самовираження.
Владі важливо це розуміти й стимулювати багатопартійну міжнародну дипломатію.
Власне як і горизонтальну дипломатію між аналітичними центрами, громадськими організаціями та бізнес-спільнотами.
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Деконцентрація, децентралізація, дерегуляція, а також самозарадність, самоврядність та спільні зусилля — залучення всіх зацікавлених сил до спільної боротьби проти нашого ворога на цих принципах посилює Україну.
В таких умовах, коли змінюється в якійсь партнерській нам країні політична сила при владі, яка при цьому має інші погляди, ніж партія влади в Україні, можна передати лідерство у взаємодії з цією силою комусь в Україні, хто вже багато років з ними має партнерство.
Якщо ж у нас буде лише один канал і лише із політичною силою, яка перебуває при владі у важливій для нас державі, то є ризик в якийсь момент погіршити взаємини з якоюсь із дуже важливих для нас держав після виборів.
Цього року таких виборів біля 70 у світі…
Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання
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