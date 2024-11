Пам'ятаєте фінал "Don't Look Up"? Маск візьме з собою на Марс тільки "друзів Путіна" - "еліту людства" . Росія має що запропонувати не тільки Трампові, а й усім неотесаним багатіям цього світу, які давно вже, з переляку перед ядерною зимою, покупували собі ділянки на Місяці й обладнані бункери в нетрях Африки: свій до свого по своє. Так, ідея цілком психопатична — але якщо поставитись серйозно до цьогорічного Букера, неважко розгледіти за ним дуже добре зорганізовану презентацію проєкту реклами Роскосмосу — як спасителя людства від вселенської екологічної катастрофи.

Свого часу Путіну вдалось одурити США (Буша-джуніора) ідеєю "спільної боротьби з тероризмом". Хто, раз послухавши Трампа, усумниться в тому, що цей так само радісно поведеться на ідею "спільної колонізації космосу", щоб, на випадок чого, чутися вбезпеченим перед всіма екологічними катастрофами, якими погрожують людству вчені, — кліматичними змінами, світовими потопами й посухами, ядерною катастрофою, врешті-решт? (про яку, неважко передбачити, говоритиметься з Москви дедалі гучніше й грізніше, щоб створити належну атмосферу наростальної паніки серед тих, з ким, на думку Кремля, варто рахуватись).

Найголовніше ж — ці люди справді так мислять, тобто можуть бути у своїх "антиутопіях" майже щирі (наскільки взагалі правомірно до них застосовувати поняття щирости). І, скільки б ми не крутили пальцем коло лоба, — планетарний ресурс належить їм, — і от уже ціле Букерівське журі одностайно підписується на інформкампанію "Росія — рятівниця планети" (мене це вкурвлює ще й особисто — того самого 2022 р., коли Саманта Гарві погоджувалась на цю аферу, я писала "Найдовшу подорож" і вимахувала з усіх презентаційних майданчиків головним аргументом, чому Росія має розпастись: тому, що в XXI ст. ресурсна імперія є екологічно неадекватною, — і от, виявляється, вони й не збираються бути адекватними, а, як останні довбограї, вірять, що досить купити Маска — і, в найгіршому разі, він забезпечить їм у фіналі, як у "Don't Look Up", безнапасну транспортацію в інші світи!.. No Comments).