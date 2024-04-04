Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Хрест на військових могилах. Кому "заважає"?
OPINION

Хрест на військових могилах. Кому "заважає"?

Євстратій Зоря
4 квітня, 2024 четвер
16:00
Погляд Євстратій Зоря

Дискусія навколо ідеї, щоб задля дизайнової одноманітності Національного військового кладовища фактично заборонити там на могилах ставити хрест, — доволі знакова

Тобто заради "цілісного дизайнерського рішення" людям, які віддали своє життя за Україну та їхнім рідним і близьким слід відмовити у праві на християнський символ над похованням, бо "у нас світська держава". Відмовити у свободі тим, хто за неї поклав життя. Щоби козацькі хрести "не муляли око"?

За цією логікою слід заборонити й відспівування загиблих у храмах — щоби не порушувати "єдиний військовий церемоніал". Добре, що ще й до такого не прийшли.

Слід зняти хрест у Батурині? Прибрати хрест з меморіалу під Крутами та з самої меморіальної могили крутянців у столиці? Поприбирати всі хрести, встановлені в памʼять про Голодомор, починаючи з того, який на Михайлівській площі? Прибрати Стіну памʼяті? - вона ж на мурах діючого (!) християнського (!) православного (!) монастиря (!).

Читайте також: Уряд виділив 515 млн грн на створення військового меморіального кладовища

Світська держава означає "релігійно нейтральна", яка з повагою ставиться до релігійного вибору особи. А не безбожницька/атеїстична, де під обгорткою "світського" навʼязується атеїзм, який є не світськість, а лише одна з форм віри, яка не має жодних підстав бути виокремленою для домінування над іншими. Зрештою, ми як суспільство вже переживали атеїстичний експеримент — наслідки гикаються досі. І хрести на кладовищах вже забороняли ставити…

Рівноправність, якщо вона справжня, не має нічого спільного з примушуванням, щоби більшість відмовлялася від своєї ідентичності (а більшість і в Україні, і у війську — християни) задля уніфікування з меншостями. В цьому випадку — щоби християни уніфікувалися з тими, кому хрест на могилі "заважає".

P.S. Не пишу прізвищ та не даю посилань, бо питання не в особах і конкретних дискусіях між ними, а в принциповому ставленні до свободи сповідувати свою віру. Свободи, за яку людина віддала своє життя і його ціною захистила її для всіх нас.

P.P.S. Боротьбу за рівність слід відрізняти, на мою думку, від боротьби за впровадження "прокрустового ложа" для суспільства, яке "робитиме всіх рівними".

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
історія України
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
Читайте також:
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
3 квітня, 2024 середа
Росія змінила тактику на лівобережжі Херсонщини: в ОК "Південь" розповіли подробиці
3 квітня, 2024 середа
Дипломат Огризко пояснив, чому Україні не варто чекати запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.93
    Купівля 38.93
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 квітня
17:21
Динамо
"Динамо" розтрощило "Зорю" та вийшло на третє місце в УПЛ
17:18
новини Львова
Агента ФСБ, який готував російські удари по аеродромах Кіровоградщини, засудили на 15 років
17:11
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
У МЗС Китаю заявили, що в російсько-українській війні не має бути переможців
16:56
Оновлено
Дмитро Кулеба
Німеччина шукатиме для України більше систем Patriot, – Кулеба
16:53
Ексклюзив
булінг
В Україні виявили мережу тг-каналів, які заробляють на підлітковому булінгу, - розслідувачка NGL.media Чип
16:43
обстріл Харків, швидка
Росія здійснила понад 1,6 тис. атак на українські медзаклади, - ВООЗ
16:39
міни, замінований пляж
Чверть території України забруднено вибухонебезпечними предметами: названо найбільш щільно заміновані регіони
16:33
Яков Лівне
Варшава викликала посла Ізраїлю в МЗС після його заяв про антисемітизм поляків
16:25
РФ обстріляла аграріїв, які працювали в полі на Харківщині: є загиблий
16:18
Володимир Зеленський
БПЛА, засоби РЕБ і протиповітряна оборона: Зеленський провів засідання Ставки
16:14
Молдлова Румунія
Прем’єр Румунії Чолаку заявив, що вірить в об’єднання з Молдовою
16:09
Ексклюзив
на фото: Часів Яр
Все складніше і складніше: начальник МВА Чаус про ситуацію у Часовому Яру
16:04
Емманюель Макрон
Макрон не має жодних сумнівів, що РФ націлиться на безпеку Олімпійських ігор в Парижі
15:57
Фінляндія, кордон
Фінляндія вирішила залишити закритими пункти пропуску на кордоні з РФ
15:57
Михайло Булгаков
Стоїть найближче до ідеологем путінізму: Інститут нацпамʼяті оприлюднив висновок щодо Булгакова
15:26
Ексклюзив
Ворог планує посилити наступ, у планах - окупувати лівобережжя України: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про ситуацію на фронті
15:23
фейк, розсилка
За час повномасштабної війни кіберполіцейські припинили діяльність 15 осередків фейкових новин
15:09
окупанти крим
Росіяни можуть "мобілізувати" 50 тис. людей на ТОТ Запорізької області, - Федоров
15:09
На фото: Потап у Маямі
Потап виступить у Німеччині як російський ретро артист
14:55
фейк
"Харків та Одеса - історично російські міста, вони повернуться під контроль РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 4 квітня
14:47
електроенергія
Атаки РФ на енергосистему: Укренерго пропонує будувати сотні маленьких електростанцій
14:39
Казино
Профільний комітет ВР схвалив ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом
14:31
Вибух
Окупанти обстріляли поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку
14:17
На фото: Олег Боднарчук
Продюсер Боднарчук пояснив, чому Україна падає в рейтингах букмекерів Євробачення-2024
14:08
ЗСУ, мобілізація
Що означає скасування статусу "обмежено придатний": пояснення Міноборони
14:01
OPINION
Георгій Могильний
Братські келії розбрату у Могилянці. Хто довів їх до жахливого стану і до чого тут "Слуги"?
13:59
Довічне ув'язнення отримав чоловік, який навів ракетний удар по Краматорську 27 червня 2023 року, коли загинули 13 людей
13:56
фейк
У харківській школі учні роблять ляльки вуду, щоб навести на росіян порчу: ЦПД спростував фейк РФ
13:54
Пресреліз
Еспресо лого
Еспресо шукає дизайнера проєктів на телеканал
13:47
війна з Росією нафта ППО безпілотник
Санкції США заважають Росії ремонтувати нафтопереробні заводи, - Reuters
13:42
Ураження струмом
Через обстріли Харкова вкотре знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів"
13:39
Молодіжний делегат України до ООН
Відкрито прийом заявок на програму "Молодіжний делегат України до ООН" 
13:34
Удар по Харкову 4 квітня 2024
Терористи відповідатимуть за свої дії, - Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову
13:32
Гауляйтер Євген Балицький
Мін’юст просить ВАКС застосувати санкції щодо гауляйтера Запоріжжя Балицького та його родини
13:27
На фото: Кадр з фільму "Матриця" 1999 року
Зрежисують не Вачовскі: Warner Bros. анонсувала зйомки пʼятої "Матриці"
13:11
заморозки
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати "мінус" 5 квітня
13:08
Девід Кемерон
Кемерон виключив відправку британських військ в Україну
13:05
біженці
З вересня українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до шкіл, - міносвіти Польщі
12:44
Анонс
Обкладинка фільму Знищити повністю або частково
Знищити повністю або частково: в ефірі Еспресо фільм-розслідування про злочини росіян
12:41
Всеволод Князєв
Ексголову Верховного Суду Князєва відсторонили від здійснення правосуддя
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV