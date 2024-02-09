Так американцям обіцяли відкрити очі на правду, яку від них "ретельно приховують". Але судячи з міміки Карлсона — тези Путіна вразили навіть його.

Задум інтерв’ю з диктатором очевидний — Такер Карлсон мав показати найбільш радикальним республіканцям Путіна як специфічного лідера великої країни з консервативним баченням світу. Мовляв, так, він вдирався до сусідніх країн, він відмовляє українцям у праві на суб‘єктність, він знищив низку міст. Але може знайтись один лідер, який посадить Путіна за стіл. І усього за добу розв'яже питання війни в Україні. І цей чудовий політик — Дональд Трамп. Якщо ти хочеш простих рішень — голосуй на президентських виборах-2024 за Трампа.

Саме тому в підводці до двогодинної розмови Такер Карлсон пообіцяв глядачам пояснити реальні причини вторгнення Путіна до України.

Путін витратив майже пів години на те, щоб співбесідник вислухав про періоди царювання його кумирів Катерини II та Петра I — обоє російських самодержців агресивно розв'язували українське питання. Тому не дивно, звідки у Путіна "пунктик" на військових агресіях, репресіях та геноцидах.

Такер Карлсон обіцяв ставити гострі питання, але не прозвучало жодного про Маріуполь, Бучу та бажання Путіна влаштувати потужний геноцид в стилі Сталіна.

Зате з превеликим задоволенням Путін говорив про денацифікацію українців. Що, мовляв, усі проукраїнські рухи треба заборонити, й заодно позбавитись людей, які є їх активістами.

"Вы знаете, как вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и все", — нагадав Путін про посиденьки Арахамії та Подоляка у Стамбулі в березні 2014 року.

Читайте також: Путінські сни про 38-му паралель

Тут же був гачок для українського президента Володимира Зеленського: "Я как-то с Зеленским говорил об этом. Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно".

Думаю, що ми ще почуємо, що сказав Володимир Олександрович, але ближче до переговорів між Україною та РФ. І до слова, хотілось би дізнатись, на яких фронтах воював батько Зеленського. За віком він анітрохи не міг брати участь у Другій світовій війні (Олександр Зеленський народився 1947 року, - ред.). Радше, воював дід чинного президента.

Путін упевнений, що Росія та Україна все одно домовляться. Бо все те, що робиться в Україні — буцімто, громадянська війна. "Все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось", — знову теза про те, що українці — це просто росіяни, які відбились від рук.

Кремлівський диктатор скористався багатомільйонним майданчиком і вирішив розіграти грошову карту. Мовляв, для чого США допомагати Україні. "Неужели американцам нечем заняться? У вас есть проблемы на границе. Проблемы с миграцией, проблемы с национальным долгом. Более 33 триллионов долларов. Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать на Украине. Не лучше ли договориться с Россией?", — це було пряме звернення до консервативних американців, аби вони натиснули на сенаторів і конгресменів, і Україна не отримала грошей та зброї.

"Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения?", — продовжив далі Путін. Тут прямо звучить відмова вести будь-які переговори про завершення війни. Путін налаштований вести війну далі й кине на неї всі ресурси російської держави.

Читайте також: Демонтаж Росії став напрямком роботи українського уряду

Між рядками — він запропонував західному світу нову велику угоду. Дуже хиткий нестабільний мир спочатку на пів України, а далі на всю — і далі РФ піде захоплювати нові землі.

Саме тому прозвучала риторика, дуже схожа на ту, яку чули українці напередодні повномасштабного вторгнення. Що ні, ми не збираємось нападати. Тепер це стосується Польщі та Латвії.

"Раздувается российская угроза. Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы", — розказав Путін. Це анонс нових територіальних захоплень, якщо впаде Україна.

На місці Генштабу Польщі я б дуже уважно послухала це інтерв’ю — протягом двох годин нашу сусідку згадують 36 разів. Американці почули альтернативну історію, як поляки розв’язали Другу світову війну і співпрацювали з Адольфом Гітлером. Путін настільки викрутив історію, що, судячи з його версії, саме поляки стали винуватцями Другої світової війни, бо відмовились віддати Гданськ, як те попросив Третій Рейх. Ось, мовляв, і Україна так само веде до Третьої світової — відмовляючись робити те, що треба Путіну.

Тут же з барського плеча — Путін майже урочисто пообіцяв Орбану шматок Закарпаття, якщо вдасться окупувати Україну. Мовляв, звісно, угорці мають право на "історичні землі".

Путін пішов на це інтерв’ю, бо хотів зіграти, як Володимир Зеленського на початку повномасштабного вторгнення. Він напряму звернувся до американського консервативного виборця.

Читайте також: Казус Дюранті. Такер Карлсон і голосування у Сенаті за допомогу Україні

Він вирішив посіяти сумніви, чи варто підтримувати країну, яка знаходиться за тисячі кілометрів. Чи варто витрачати гроші — відносно невеликі для американського бюджету 60 мільярдів, доларів на українську допомогу. Путін офіційно попросив забити на Україну і дозволити її окупувати.

Мораль цього інтерв’ю

Росія не відчепиться від України, поки їй не відрубають руки. Хотілось би, аби це розуміло українське керівництво, яке затіяло сумнівну гру у заміну популярного Головнокомандувача ЗСУ на достатньо неоднозначного Олександра Сирського.

Так само наші західні партнери нарешті мусять зрозуміти, що з Путіним неможливо домовитись. Дід на схилі життя вирішив надбати гори трупів, ріки крові — лише тому, що вважає, що у XXI столітті можна бути таким, як Петро I.

Не знаю, як консервативні радники-трампісти оцінять історичні фантазії Путіна. Але очевидно, що Росія — проблема не лише українців. Путін офіційно заявив, що вважає США "тєрпілою" і націлений далі рвати сусідні держави, бо йому так можна.