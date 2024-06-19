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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Президент та його команда не дорослішають

Олена Граждан
19 червня, 2024 середа
10:04
Погляд Олена Граждан

Ціна цьому насправді — ходіння по колу. Від програми МВФ до програми МВФ, від старого держоргану до перейменованого

Зміст

Президент і його команда не склали б іспит на good governance. Хоча могли б послухати якусь базову лекцію про це під час занять у спортзалі у 2019 - тоді, коли було (умовно) більше часу.

Або могли б поговорити з командою пані Супрун, бо її на посту вже давно немає, а до медичної реформи немає претензій в жодному плані вимог від європейських партнерів. Утім, людській психіці безпечніше слухати собі подібних — треба багато зусиль, аби зайти в дискомфорт критики, невідання, дилетантства.

Часто думаю, яка буде ціна такій неграмотності у війні з Росією.

У 2019 можна було гратися й було якось все одно. 2021 рік був шикарний за економічними результатами, ну, подумаєш, якісь там політичні решафли кожного пів року.

Зараз, поки все решафлиться, Росія вже перебудувалась за принципом "робити зброї, дешево, масово і стояти на ногах стійко".

Так, з нафтою це легко казати — але ж вони стали Росією, а не Аргентиною. Країною, з якою рахуються — фінансово, перш за все. Навіть після розпаду СРСР.

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Ці мізки постійно мудряться над обходом санкцій: тіньовий флот, постійна перебудова фінансової інфраструктури, побудова альтернативної системи страхування цих суден, деревʼяні картки для заміни Apple Pay i Google Pay.

Бити не по передачі енергії, а в ядро українських ТЕЦ. Швидко налагодити виробництво своїх дронів, хай перші півроку-рік вторгнення це не було їхньою перевагою.

Тимчасом методи Офісу для мене схожі на якусь гру Еріка Берна: "візьми людину, створи для неї орган, дай владу, розсварись, забань, дизлайк, відписка". Переривається, в першу чергу, сталість процесів. Дуже мало людей вистояли довше року. Але ж це така базова менеджерська штука.

Ціна цьому насправді — ходіння по колу. Від програми МВФ до програми МВФ, від старого держоргану до перейменованого, від пострадянських методів до модних обіцянок без слова "пострадянський". Концентрація влади, вертикалі. Хтось там взагалі розшифровує слово KPI?

Я бачу це 10 років. Дякую колегам по роботі й друзях, старших за мене, які пояснюють мені, що це останні 20-30 років.

Мова про принципи управління. Вони не дорослішають.

Вимоги суспільства до них, здається теж.

Тільки які наслідки будуть цього разу?

Джерело

Про авторку. Олена Граждан, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Зеленський
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