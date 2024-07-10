Це ситуація "Я більше не можу! Хай вже нас захоплять, тільки б це спинилося".

І таке я вже зустрічала в реакціях.

Це також точка, в якій власна ідентичність людини втрачається.

"Я така, як вам потрібно, лише не вбивайте".

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Коли ми говоримо, що Росія веде війну проти ідентичності українців, ми говоримо саме про це. Бо ефективний спосіб перепрошити ідентичність — це насилля за межею.

В одному з інтерв'ю з відомим українським психотерапевтом ми поговорили про те, якою покроково є така стратегія на окупованих територіях.

Росія її відкатала в безлічі інших конфліктів.

Результат такої стратегії — знесилена, розщеплена ідентичність, пасивна людина не спроможна до об єднання, будь-якоі політичної дії, бо на рівні рефлексу це дорівнює смерті.

Яка відповідь?

Колективна усвідомлена дія, те, до чого не дуже здатні підкорені Росією народи. Те, чого Росія не здатна прорахувати.

Джерело

Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог

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