Бо найближчим часом росіяни будуть намагатися запустити серійне виробництво удосконалених керованих авіабомб (КАБів), щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту. Про це вже українцям повідомляють відкритими джерелами.

Нагадаю, під час інтенсивної фази боїв за Авдіївку цифра у 100 КАБів по одному населеному пункту з околицями вважалася великою. У попередні місяці по фронту прилітало 50-70 КАБів, якщо аналізувати відкриті дані. Тепер, можливо, ця цифра зросте кратно — якщо у росіян не буде проблем із вильотами авіації, котра ці бомби скидає.

Що і як ми можемо протиставити зараз цій зброї РФ?

По-перше, слід було б щодня виробляти на добу не менше сотні легких і дешевих дронів літакового типу, котрі могли б завдавати ударів по аеродромах, звідки літає російська авіація з КАБами. Зауважу, що такі дрони у нас в Україні є розроблені, багаторазово випробувані, в тому числі й проти аеродромів. Концепція їх такого застосування прописана і давно почала гуляти по кабінетах Генштабу минулого і продовжує гуляти по Генштабу нинішньому.

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Чому вона реалізовується, скажімо так, не повною мірою? Тому що наразі немає єдиної структури, котра поєднувала б у собі належні повноваження визначати потреби фронту та одночасно добиватися закриття цих потреб силами українського тилу та іноземних партнерів.

Чиновники, котрі можуть це зробити, є, але вони не збиті у групу з жорсткою відповідальністю та ієрархією, відтак кожен працює автономно-анархічно. Тому слід працювати паралельно з державою, і успішний досвід такого руху вже є.

По-друге, слід, за моїми оцінками, на базі уже наявних рішень Україна здатна почати завдавати удари КАБами в тилу противника уже за місяць. Достатньо інтегрувати різні системи, які зараз розпорошені по різних відомствах. По суті, треба воля з самого верху Генштабу, і можна вже показати шокувальні для противника результати.

А вже за 3-4 місяці можна відпрацювати ті рішення, котрі дозволять вільно працювати в умовах протидії РЕБами на лінії бойового зіткнення.

Але для того, щоб це сталося, слід або створити куровану з самого верху військово-промислову робочу групу, або ж таку групу створювати неформально українському бізнесу і військовослужбовцям — вітчизняним та іноземним підприємцям, котрі працюють по забезпеченню українських військ.

Необхідна "КАБова коаліція", котра, оминаючи неспроможності та перепони бюрократії, забезпечить Україну КАБами.

Тож питання до великого бізнесу — чи готові вони влитися у цей процес?

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Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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