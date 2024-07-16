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OPINION

Скільки заплатили українці за сумнівну Дію

Костянтин Корсун
16 липня, 2024 вiвторок
16:02
Погляд Костянтин Корсун

"Створення Дії не коштувало державі ані копійки!" - захльостувався в ажитації Міша Федоров у 2020-му – році першого запуску сумнозвісної Дії, дикого та безпрецедентного експерименту на живих українцях*

Зміст

Безплатністю молодий віцепрем'єр прозоро натякав на магію та чудеса, які здатні творити він та його команда юних невігласів.

Хоча від початку точно знав, що це тупий розвод: за все в цьому житті доведеться платити, і за безплатні чудеса хтось обов’язково заплатить, причому значно дорожче.

340 мільйонів гривень – стільки обійшлося українцям тільки розміщення інфраструктури Мішиних забавок у "хмарах".

І це ми не рахуємо утримання сотень (а мо’, і тисяч) розробників на захмарних зарплатах та інші численні статті коштовних витрат чарівників "безплатних" сервісів. А післявоєнні викриття щодо непідзвітного фонду United24 затьмарять усі скандали Великого Крадівництва. Але це я трохи забіг у майбутнє.

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Що маємо наразі?

Тримати інформацію про громадян України не на державних ресурсах, а у хмарах – рішення прагматичне, хоча й доволі спірне. Бо фактично персональні дані громадян обробляються на серверах, які належать приватним компаніям. Сервери розташовані в Україні, і теоретично можуть контролюватися державою-орендарем, але чи так це насправді – складно сказати.

Але якщо ми говоримо про гроші – то виникає питання обґрунтованості ціни закупівлі.

Державне підприємство "Дія" (у підпорядкуванні МЦТ) закуповує послуги хмарного хостингу для кількох своїх інформаційних систем. Крім самого порталу Дія, це також Дія.Сіті, United24, Дія.Освіта. І закуповує ці послуги лише у трьох постачальників: "Гігаклауд", "Де Ново" та "Анте Медіам" ("Парковий").

У кожного – за процедурою "без застосування відкритих торгів". Обґрунтування я почитав, воно виглядає переконливим. Хоча хмарних провайдерів троє, і вони конкуренти між собою. Але у кожного з трьох купляють послуги як "у випадку відсутності конкуренції з технічних причин". Хмм, це як? "Гігаклауд" і "Де Ново" – точно конкуренти, сто відсотків.

Ситуація підозріло схожа на картельну змову: учасників ринку потрібного масштабу досить мало, і тому кожен із них отримав свій шмат пирога.

Я в принципі не проти, щоби бізнес заробляв. Непокоїть мене лише те, що в подібних випадках безконкурентних закупівель та природної монополії виникає дуже велика й майже непереборна спокуса завищити ціни. А ще купити товарів/послуг у рази більше, ніж реально потрібно. Або і те, і друге.

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Я не маю інформації про технічні параметри "дієвих" інформаційних систем, які розміщуються у хмарних провайдерів, але фахівці цілком могли б оцінити адекватність закупівлі за технічними параметрами орендованих "хмар".

Ось тут, наприклад, "Гігаклауду" заплатили 34 мільйони гривень за 6 місяців оренди.

А тут "Де Ново" перепало 31 мільйон гривень – теж за 6 місяців. Тобто разом за 2024 рік приблизно 130 млн грн – нормально, еге ж?

Я не спец у таких деталях, тому прошу фахівців із хмарного хостингу зробити нескладну вправу: перейти на сторінку закупівлі, завантажити pdf-файл, погортати його до 2-3-ї сторінки з табличками технічних даних і прикинути, чи не завищена часом ціна. Для порівняння можна взяти ціни міжнародно відомих хмарних провайдерів на оренду схожих потужностей.

Бо мої передчуття підказують, що, мабуть, таки завищено. Питання лише в тому — наскільки нахабно.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
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Кабмін
Технології
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кібератаки
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