Все відбувалося, як на мене, традиційно пафосно і в стилі самого 45-го господаря Білого Дому. "Драматизму" цій події додавав ще і той факт, що на цей з’їзд Дональд Трамп прийшов і перебинтованим вухом.

Річ у тім, що 13 липня близько шостої години вечора за часом східного узбережжя США на Дональда Трампа було скоєно замах. Це сталося під час його зустрічі із прихильниками у маленькому місті Батлер, штат Пенсильванія. На щастя і для нього, і для його прихильників, куля тільки зачепила праве вухо. При цьому відразу відреагувала охорона, яка спочатку накрила Трампа. А потім і вивела зі сцени. Але вже навіть у цій ситуації, його бізнесова жилка взяла гору. Мережею миттєво розійшлася фотографія, яка швидко стала вірусною. На ній видно, як 45-й президент підняв руку догори й промовив слово, яке когось могло надихнути, а когось налякати — "Боротьба".

На другий день, себто у неділю, Дональд Трамп і його штаб зрозуміли, що на цьому інциденті, який для нього, на щастя, завершився добре, можна зіграти, і витиснути з нього все для перемоги. На своїй сторінці у власній соціальній мережі Truth Social Трамп викладає такий допис: "Дякую всім за ваші думки та молитви вчора, адже лише Бог не допустив, щоб сталося немислиме. Ми не будемо боятися, але залишатимемося стійкими у вірі та непохитними перед лицем зла. Наша любов звертається до інших жертв та їхніх родин. Ми молимося за одужання тих, хто був поранений, і зберігаємо в наших серцях пам'ять про громадянина, який загинув. У цей момент, як ніколи, важливо, щоб ми залишалися разом і показали наш справжній американський характер. Щоб ми залишалися сильними та рішучими, і не дозволили злу перемогти. Я щиро люблю нашу країну, люблю вас усіх і з нетерпінням чекаю можливості звернутися до нашої великої нації цього тижня з Вісконсину".

Читайте також: Байден і Трамп вперлися у стелю

Тепер я спробую пояснити, чому це слово могло налякати багатьох американців.

Заклик Трампа до боротьби і відстоювання власних інтересів багатьом громадянам США нагадує його заклики до прихильників 6 січня 2021-го року. Тоді, виступаючи на мітингу неподалік американського Капітолію у Вашингтоні, він говорив про "вкрадені" у нього і його прихильників вибори.

Саме це тисячі людей, які були на площі могли сприйняти як заклик до спротиву і пішли штурмом на будівлю вищого законодавчого органу США. У цей час там відбувалося засідання, на якому американські конгресмени мали затвердити результати виборів 2020 року, на яких переміг демократ Джо Байден. Некерований натовп проник всередину будівлі, трощив все на своєму шляху. Як результат — четверо загиблих і 15 поранених.

Ось саме повторення такого сценарію і лякає багатьох американців. Адже щось схоже може не просто привести до нових людських жертв. Це ще й може серйозно вдарити по американській демократії, якою громадяни країни так гордяться. Окрім того, хочу звернути вашу увагу на ще одне речення із допису Трампа у власній соцмережі: "Щоб ми залишалися сильними та рішучими, і не дозволили злу перемогти". Досі залишається загадкою те, про яке зло він міг говорити: про зло екстремізму, чи зло демократів загалом і Джо Байдена зокрема. А тому невідомо, що він мав на увазі коли закликав не дозволити цьому злу перемогти.

Потрібно також розуміти і те, що всередині "Власної партії Бога", а саме так ще називають Республіканську партію, є багато прихильників із ультраправими переконання. Для них це справді може бути закликом до дій, який вони могли сприйняти буквально.

Читайте також: "Ви там були?!.". Хто змушує неадекватів стріляти у політиків

Тому на з’їзд до Мілуокі, Дональд Трамп прибув пораненим, але "окриленим". Упродовж чотирьох днів цієї конференції Трампа відверто намагалися зробити "лідером нації", який пережив спробу замаху. А тому став сильнішим і ще більше здатним вивести країну з руїни. Ну, це за версією республіканців. Зрештою, передвиборчий штаб 45-го президента прекрасно попрацював. Фотографія Трампа із закривавленим вухом продавалася на футболках, на чашках, на брелоках. Тепер усі лише чекали, що він скаже у четвер ввечері.

Зрештою, правильно буде також сказати, що і в штабі демократів вирішили змінити свою тактику ведення передвиборчої кампанії. Оскільки там прекрасно розуміли те, як опоненти можуть використати на свою користь ситуацію, що склалася. Тож відразу після спроби замаху Джо Байден зателефонував Дональду Трампу і висловив йому свою підтримку. У відповідь 45-й господар Білого дому навіть назвав цю розмову "теплою". Після цього чинний американський очільник перестав активно критикувати свого опонента і закликав країну до єдності. При цьому Джо Байден сказав: "Так, між нами існують розбіжності, і ставки на цих виборах надзвичайно високі. Це неминуче за демократії. Однак політика ніколи не повинна перетворюватися на поле бою в буквальному сенсі цього слова".

Занепокоєння серед демократів викликала ще й інформація про те, що у середу в Джо Байдена діагностували Ковід, і що він певний час перебуватиме на самоізоляції. Лікарі президента заявили, що хвилюватися не варто, оскільки симптоми хвороби не викликають занепокоєння. Але це, а також загальний стан і, зрештою, вік американського очільника не переконали керівництво Демократичної партії.

Тому лідери цієї політичної сили в Сенаті і Палаті представників Конгресу США Чак Шумер і Хакім Джефріс відповідно, навіть звернулися з проханням до чинного господаря Білого Дому зняти свою кандидатуру на виборах. Чи дослухається таки до цього прохання Джо Байден невідомо. Але своє рішення він пообіцяв оприлюднити протягом вихідних. Експерти кажуть, що ймовірно це станеться у неділю.

Ще один важливий і, як на мене, цікавий момент: після такої собі "доленосної" суботи обидва кандидати в президенти, один вже офіційний, а другий ще поки запропонований, почали також дуже активно просувати питання змін у власній країні. Хоча я повинен наголосити на тому, що активнішими в цьому таки були трампісти. Річ у тім, що зараз вони в опозиції до чинного президента і можуть собі дозволити багато чого такого, чого не можуть говорити або робити в штабі Байдена і сам він. Приміром, у республіканців дещо змінився наголос у їхній передвиборчій програмі MAGA (Зробимо Америку знову сильною). Якщо до суботи офіційно програма називалася MAGOA (Зробимо Америки ще раз сильною), то після спроби замаху вони до цього додали ще й обіцянку, що Трамп-мученик не просто зробить США ще раз сильними, а витягне країну з руїни.

Читайте також: Венс і Трамп. Не ведіться на істерію

Ще один важливий момент: допомагати йому це робити Дональда Трампа запросив молодого сенатора зі штату Огайо Джея Ді Венса. Це такий собі лояльний трампіст, який буде виконувати усі накази Трампа. Зрештою, він має навіть думати так само як і Трамп. Але чи буде це саме так, — час покаже. Варто наголосити на тому, що до 2018 року саме пан Венс дуже критикував 45-го господаря Білого Дому. Але потім він раптово змінив свої погляди та поведінку, і почав активно підтримувати Трампа на президентських виборах 2020 року. А після цього ще й став сенатором. Тому, Джей Ді Венсу є що втрачати. Але більшими є можливості, які відкриваються перед молодим політиком. Тому у середу він офіційно погодився стати віцепрезидентом у разі перемоги Дональда Трампа на виборах.

Додам також, що для України кандидатура Джей Ді Венса є відверто поганою, зважаючи на його неодноразові заяви. У грудні 2023 року він заявив, що в інтересах США визнати, що "Україна повинна буде поступитися частиною території росіянам". Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки 2024 року, він заявляв, що Вашингтону варто перемикнути свою увагу на Східну Азію. А ось, приміром, що сенатор Венс сказав в ефірі американського телеканалу CNN 10 грудня 2023 року: "Кожен, хто має мозок у голові, знає, що це повинно завершитися переговорами. Ідея про те, що Україна збирається відкинути Росію до кордонів 91 року, була абсурдною. Ніхто в це не вірив. Тому ми говоримо президенту і, власне, всьому світу, що ви маєте чітко сформулювати свої амбіції. Ми повинні пам'ятати, що Україна функціонально зруйнована як країна".

Але вишенькою та торті став виступ тепер вже офіційного кандидата в президенти від Республіканської партії на з’їзді в Мілуокі у четвер пізно ввечері (в Україні вже був ранок). Але сенсації не сталося, бо Дональд Трамп вкотре довів, що він не збирається змінюватися.

Він продовжить бути саме тим агресивним до демократичного опонента кандидатом, яким був і досі. Він знову нещадно розкритикував діяльність чинної американської адміністрації. Ось одна із його цитат з виступу: "Те, що зробила ця адміністрація — і я часто про це говорю — є ганебним. Збиток, який вона завдала країні, є немислимим. Це просто немислимо. Разом ми відновимо наше спільне бачення, міць, компетенції та здоровий глузд".

А ще він пообіцяв зробити Сполучені Штати Америки знову повністю безпечними для громадян країни. Сказав, що коли повернеться у президентське крісло, то до США знову почнуть з повагою ставитися у світі. Звинуватив Байдена в тому, що зараз Земля стала "планетою війн". Пообіцяв усе це змінити. І додав: "Зараз світ навколо нас вибухає. За президента Буша Росія вдерлася в Грузію. За президента Обами Росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації Росія націлилася на всю Україну. За президента Трампа Росія нічого не отримала".

Читайте також: "Природний магнетизм" у стосунках із Заходом вже не працює

Спробую підбити підсумки. На моє глибоке переконання, після спроби замаху Дональд Трамп таки став дещо агресивнішим у своїх заявах. Чи додасть це йому рейтингів і голосів, покаже лише час. Зараз така тенденція не спостерігається. Але при всьому цьому керівництву України варто нарешті почати активніше працювати із республіканцями. Бо мені особисто здається, що у Володимира Зеленського чомусь більше ставлять на перемогу кандидата від демократів, а республіканці загалом, і Дональд Трамп зокрема, залишаються дещо в тіні. Однак при цьому не слід забувати й про демократів. Хоча, куди правду діти, у керівництва цієї партії попереду складні часи. В них в запасі залишився лише місяць для того, щоб відповісти на дуже складні для партії запитання.

Але найголовніше те, що в будь-якому разі Україні конче потрібна двопартійна підтримка збоку Сполучених Штатів Америки. Бо це саме американці обирають собі президента. І кого б вони не обрали, демократа чи республіканця, Києву потрібно буде працювати й мати гарні взаємини із ним. Тому час виправляти помилки в Офісу президента ще є. Дуже сподіваюся, що вони його використають на користь. І, до речі, з’їзд Демократичної партії запланований на 19-22 серпня у Чикаго. Тож, далі буде...

Спеціально для Еспресо

Про автора. Юрій Фізер, журналіст, телеведучий, міжнародний оглядач

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.