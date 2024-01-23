Задля перемоги я застосовую будь-яку зброю
Мене цікавить виключно перемога України в цій війні — звільнення наших територій і людей, які страждають в полоні, щоб наші діти в майбутньому мали нормальну країну
1.
Все на світі може стати зброєю.
Людство за свою історію використовує незліченну кількість її видів, і часто нематеріальна зброя — найпотужніша.
На цій війні в окопах використовують будь-яку зброю — трофейну, стару, нову, надновітню — будь-яку.
І я буду використовувати будь-яку зброю аби досягнути моєї єдиної мети — перемоги над ворогом — аби ця зброя спрацювала.
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2.
Окрім гарячої війни є інформаційна, і я завжди вважала що перемога здобувається, в першу чергу, в головах і серцях, а зброя гарячої війни застосовується як допоміжна.
Журналісти — всього лиш зброя в чиїхось руках, питання от тільки в чиїх?
І тут звичайно постає вічне запитання: Cui prodest - кому вигідно?
Просто подумайте про це.
Тож, перш ніж повторювати чийсь вкид, включіть критичне мислення і запитайте себе кому ви зараз підіграєте і до яких наслідків це призведе в найближчій і у віддаленій перспективі.
3.
Мистецтво дипломатії деякими нашими громадянами сприймається як різновид спілкування на базарі містечкового масштабу — щось на кшталт: з тим сусідом я фоткатись не буду — у нього тризуб на футболці недостатньо великий.
Дипломати роблять все, аби досягнути мети. І неприпустимо повернутись дупою до ситуативного союзника, навіть якщо його тризуб на світшоті не більше ніж пів сантиметра. І навіть якщо він недостатньо жовтий.
4.
Хто кого використовує?
А от тут ще цікавіше.
У людському середовищі всі ми так чи інакше пов'язані, й ті зв'язки різні за своєю характеристикою.
Всі так чи інакше використовують одне одного.
І ви також.
Так-так, саме Ви.
Емоційне забарвлення при цьому не грає ролі, якщо допомагає досягнути перемоги.
Емоційне забарвлення в дипломатичній політиці — неприпустима розкіш.
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5.
Історію пишуть переможці.
За сто років підручники історії покажуть, хто чого вартий.
Питання: як будуть згадувати про вас і чи взагалі будуть згадувати?
Як думаєте?
6.
Трохи інформації для роздумів з медичної царини:
"Експертиза відношення очікуваної користі у відношенні до потенційного ризику застосування медичних препаратів є ключовою при призначенні лікування".
Отож завжди варто визначитись з метою і зважити ризики, перш ніж щось призначати.
Це стосується не тільки медицини
7.
Глобальна стратегія і геополітика — не є темою диванних експертів, попри якість, ступінь зношеності й ціну дивану.
Тут мова в якості й рівні експертизи, ступені володіння фактажем, а не в якості вашого улюбленого бойового плюшевого піджопника
Завжди знайдуться реальні чомусь невідомі вам докази й факти, які вхлам розіб'ють всі ваші теорії змови.
І ще:
Знецінення і домисли не є експертними висновками, як би свято ви в них не увірували.
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8.
Кожен судить по собі.
Всім відомо, що росіяни, в першу чергу, звинувачують нас у злочинах, які творять самі: нацизм, катування, нехтування міжнародним правом, правами людини, etc.
Тож подивіться уважно, хто розганяє с*ач, перш ніж в нього влазити.
Дізнайтесь, чи вони є взірцями безгрішності.
Скажу по секрету: в деяких випадках ви будете вражені коли копнете глибше.
Перш ніж щось стверджувати, оцініть чи є у вас докази ваших тверджень, і наскільки ці докази є фактами.
Безпідставні та бездоказові звинувачення — називаються наклепом.
P.S.
Що до мене особисто: я вже казала сто разів і знову повторюю:
- у політику будь-якого рівня не збираюсь;
- жодних посад не обіймаю;
- влада мене не цікавить.
Мене цікавить виключно перемога України в цій війні — звільнення наших територій і людей, які страждають в полоні, щоб наші діти в майбутньому мали нормальну країну, якою зможуть пишатись і щоб страждання, загибель і жертва моїх побратимів не були марними.
Мене цікавить здобуття справедливості, наскільки це взагалі можливо.
Саме за для цього я роблю все, і використовую будь-яку зброю — чи то джгут і інфузію, чи то майданчики міжнародних форумів.
P.P.S.
На світі не існує нічого, що не могло б стати ліками.
P.P.P.S.
Для диванних воїнів:
Перш ніж коментувати — ще раз прочитайте і подумайте хоч трохи.
Про автора. Юлія Паєвська (Тайра), українська військовослужбовиця, парамедик, волонтер та доброволець
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