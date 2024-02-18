Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Заробляти в Росії чи не заробляти в Україні: сьогодні в митців такого вибору вже немає
OPINION

Заробляти в Росії чи не заробляти в Україні: сьогодні в митців такого вибору вже немає

Андрій Кокотюха
18 лютого, 2024 неділя
18:07
Погляд Андрій Кокотюха

Українська акторка театру і кіно Віталіна Біблів днями зізналася, що працювала на Росію. Уточнення: не їздила на заробітки за поребрик. Але знімалася в так званих "проєктах на два ринки"

Фактично ж – у серіалах, які адресовані російській аудиторії, а в Україні й таке годиться.

На перший погляд, нічого особливого. До 2014 року за такою схемою працювали, без перебільшення, майже всі українські актори: роль друга водія якогось російського бізнесмена чи подруги покоївки його дружини, чи коханки. Навіть такі епізоди для наших акторів були за щастя, бо оплачувалися пристойно. А якщо запрошують постійно, можна заробляти грубі гроші. Тим більше, що від 2000-го по 2013 рік в Україні зняли аж один україномовний чотирисерійний драматичний телефільм та не більше трьох ситкомів – так званих сімейних комедій. Все інше – продукт на експорт. 

Нюанс у тому, що Віталіна Біблів знімалась у таких проєктах уже після 2014-го. А отже – після вторгнення Росії у Крим та окупації частини Донбасу. Конкретно акторка працювала так 6 років, до 2020-го. І пояснила: "Моя держава поставила мене в такі умови, що не зніматись у російських фільмах, щоб заробляти гроші для оплати кредиту, я не могла". На мою думку, вона відкрила котрусь із версій скриньки Пандори. Адже подібне зізнання можуть  зробити чимало її колег.

Читайте також: Чому "какая разница" підіймає голову у воюючій країні

А дехто вже встиг зробити. Наприклад, зірка фільму "Довбуш", актор Сергій Стрельников заявив про свої зйомки в російських проєктах, серед яких є роль водночас реального та міфологізованого аж до анекдотів червоного командира Василя Чапаєва в "Страстях за Чапаєм": "Мені хочеться викинути цей пласт своєї роботи, навіть непогано зробленої. Як для покарання себе самого, це мій внесок — забути про цю роботу, забути про те, що у мене це було, і не згадувати про це".

Його дружина, акторка Вікторія Литвиненко, теж працювала для Росії разом із чоловіком після 2014 року. Її пояснення суголосні поясненням Віталіни Біблів: "У 2017 році, коли не було роботи, компанія Star Media зробила пропозицію і Сергій поставив умову, щоб не знімали в Росії. Мали знімати в Грузії. Але вони змінили Грузію на Осетію. Зараз можна довго говорити про це, і це звучатиме як виправдання. Виправдань немає. Ми там були. Якщо комусь потрібні вибачення, вибачте нам, будь ласка. Але я робила свою роботу. Щоб прогодувати себе та свою сім'ю, мені потрібно було працювати".

Цих прикладів досить. І навряд їх слід зараз урівноважувати протилежними фактами: коли українські артисти після 2014 року вибрали для себе Росію, підтримали агресію і стали верифікованими зрадниками. У наведених та не наведених зізнаннях спільне одне: з початком російської агресії держава Україна не змогла забезпечити не лише акторам, а й іншим працівникам царини культури розумної альтернативи.

Читайте також: Дозволити в Україні видання окремих російських авторів дорівнює розведенню тарганів

Виявляється, російська анексія Криму та окупація Донбасу не були підставою для повної відмови від спільних проєктів із Росією. Ба більше: деякі українські видавництва далі працювали на два ринки. Навіть продавали де-факто окупанту права на переклади, пояснюючи ці вчинки потребою в діалозі та форматом культурної дипломатії.

Діячі шоубізнесу вперто трималися за російські майданчики, читай – російські гонорари. Тут згадуються не лише Іван Дорн, Потап & Настя чи Світлана Лобода, а й дружина народного депутата Сергія Лещенка ді-джей Настя, вона ж Анастасія Топольска. Котра відповідала на справедливу критику в соцмережах або в хамській манері, не надто добираючи виразів – або вигадувала дивні пояснення на кшталт захисту прав російської ЛГБТ-спільноти. Звісно, без дружини Лещенка дискредитована спільнота зовсім пропаде…

Повертаючись до телесеріалів, з яких почали, варто наголосити: поруч із появою власне українських, україномовних та україноцентричних в Україні далі знімалися стрічки для "спільного ринку". І мова не про одіозних "Сватів". Продюсери залучали бодай одного російського актора, не внесеного в базу "Миротворця", аби мати легальну підставу продати свій продукт країні-агресорці, як то кажуть, із чорного ходу, через задню хвірточку. Громадські активісти обурювалися. Державні інституції удавали, що нічого не відбувається.

Тож описана Віталіною Біблів ситуація склалася саме через невтручання держави в процеси. Так, відбувалося державне фінансування кіно- та телевиробництва, і воно дало позитивний результат. Зокрема, між 1918-1920 роками з`явилися серіали, котрі набули певного культового статусу: "Спіймати Кайдаша", "І будуть люди", "Перші ластівки". Але поруч із цими та менш знаними для двох, а реально – для російського ринку знімалося все одно більше.

Читайте також: Чому ідеологія — досі страшний сон навіть активних українців

Бо це не було заборонено і за це платили. Залучені в таких проєктах фахівці – це не лише актори, режисери та сценаристи, — не мали вибору: або працюй і заробляй, годуй родину, або перебивайся випадковими заробітками. Зрештою, чесно заробляти гроші теж ніде ніким не заборонено, це навіть вітається.

Але масштабне російське вторгнення поклало край розтяжці, яка утворилася від 2014-го й залишала всіх причетних у такій позі буквально до 23 лютого 2022-го. Російські бомби вже не лишали вибору. Російський ринок зник. Хіба що хтось з українців вирішив залишитися в російській грі, як ось Ані Лорак, Таїсія Повалій, Галина Безрук тощо. Натомість український ринок не з'явився. Частина митців пішла в ЗСУ. Актори, письменники, музиканти, художники, на жаль, гинуть чи отримують важкі поранення. Війна природним способом вимиває фахівців із професії, і винна в тому Росія, Росія і ще раз Росія.

Проте трапилося таке лихо два роки тому. А почалося десять років тому. І вісім років для збереження фахівців системно не робилося майже нічого. Справді існували умови, з яких неможливо було заробити професією інакше, ніж взяти участь у так званому спільному проєкті.

Звісно, в той період було чимало принципових митців, котрі робили публічні заяви й категорично відмовлялися від будь-яких контактів із Росією та російським. При тому обмовлялися: чекають швидкого й активного запуску власних українських індустрій. Цього не сталося, хоча того вимагала логіка процесу.

Тим часом масштабне вторгнення стало можливим не в останню чергу завдяки згаданим "Сватам" та іншим "спільним" продуктам, створеним саме в згаданий проміжок часу. І якщо політики та військові кажуть, що Мінські угоди дали змогу відродити українську армію, то я скажу – цим періодом у царині культури скористалися не повною мірою, вполовину, як не на третину сили й можливостей.

Тому сьогодні працювати на Росію – державна зрада й державний же злочин. Проте повноцінно працювати на користь своєї воюючої держави все одно важкувато. Фінансування зі зрозумілих причин нема й навряд скоро відновиться. Втім, мова тут лише про кіно. Телевізійне виробництво потроху оживає. Триває театральний бум. Російських книжок уже малувато й у букіністів. Так, вибору вже нема: або працюєш в Україні для України, або не працюєш узагалі.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Андрій Кокотюха, письменник, сценарист.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Культура
Кіно
Україна
Росія
Андрій Кокотюха
Війна з Росією
колаборанти
держзрада
Читайте також:
Кирило Буданов
16 лютого, 2024 п'ятниця
"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини
17 лютого, 2024 субота
Хусити в Червоному морі завдали ракетного удару по танкеру з російською нафтою
Донеччина, Авдіївка, Желанне
18 лютого, 2024 неділя
В ISW оцінили, завдяки чому росіянам вдалося захопити Авдіївку
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
18 лютого
19:34
Смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні, - Politico
19:18
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
Росія намагається спровокувати велику війну на Близькому Сході, - політолог Загородній
19:17
Сухопутні війська ЗСУ
Поблизу Роботиного захисники України відбили 7 штурмів росіян, - Генштаб
19:06
Bayraktar Байрактар
Греція, Кіпр і Франція заблокували закупівлю Євросоюзом турецьких байрактарів для України, - грецькі ЗМІ
19:00
Фільми про стосунки
Фільми про стосунки: історії життя, дружби та кохання
18:58
Магомедали Магомеджанов
У Севастополі від поранень помер російський полковник Магомеджанов
18:51
Огляд
авіасполучення
Чи зможе Україна відновити авіасполучення в умовах війни. Пояснюємо
18:39
США завдали 5 ударів по Ємену з метою самооборони
18:30
Інтерв’ю
ЗСУ
Путін готує армію до нового масштабного наступу, - британський експерт Глен Грант
18:06
окоп
"Все, що допоможе окопатися". У Черкасах волонтери збирають військовим під Авдіївку лопати, кайла, сокири та кувалди
18:00
Інтерв’ю
Горобчук
Малевич, Ріпин, Пимоненко, Айвазовський, Бурлюк і Куїнджі: соціолог Горобчук розповів про вкрадену росіянами українську культуру
17:56
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
17:36
Жадан
"Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х
17:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
17:12
Ольга Стефанішина
Підписання безпекової угоди між Україною та США може відбутись у липні, - Стефанішина
17:09
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
16:51
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Ізраїль проти визнання Палестини без його згоди
16:47
Ван І
"Не підливає масла у вогонь": Китай запевнив, що не продає зброю Росії
16:43
Ексклюзив
Telegram не менш загрозливий, ніж ВКонтакте, - експертка зі стратегічних комунікацій Цибульська
16:22
Тицький
Названо головного ідеолога загарбників в окупованій частині Запорізької області
16:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Команда Лаврова збере на нараду в Москві воєнізовані формування Палестини
16:03
OPINION
Михайло Басараб
Чому Путін бикує перед Штатами
15:59
Apple Music
Після скарги Spotify компанію Apple оштрафують на 500 мільйонів євро, - Bloomberg
15:29
окупанти, орки
Російські окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених
15:15
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Україна вироблятиме по 100 аналогів "ланцетів" на місяць, - Федоров
14:56
Ексклюзив
Донеччина, Авдіївка, Желанне
"Ситуація стабільна": пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін про оборону на підготовлених позиціях біля Авдіївки
14:53
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Це в інтересах ЄС": президентка Грузії закликала не допустити монополії Росії у Чорному морі
14:39
Дмитро Медведєв
"По Києву, Берліну, Лондону і Вашингтону": Медведєв погрожує ядерною тріадою, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року
14:37
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус попередив про проблеми для економіки США, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу Україні
14:28
Авдіївка
"Бойові дії продовжуються трохи західніше Авдіївки": речник Сил оборони Таврійського напрямку
14:18
путін
Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії
14:07
Олексій Навальний
Тіло Навального вкрите синцями, - ЗМІ
14:07
OPINION
Михайло Косів
Час проведення чергових президентських виборів має визначити Конституційний суд
14:00
Інфографіка
БпЛА Vector
БПЛА Vector – німецькі дрони для складних погодних умов, якими користуються ЗСУ та американські спецпризначенці
13:53
Авдіївка
В Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт": DeepState відтворив хронологію подій
13:31
Людмила та Сергій Кравченки (Краматорськ)
Росіяни вбили у Краматорську викладачку Людмилу Кравченко, її матір та 23-річного сина
13:26
Новий командувач ЧФ РФ Віктор Соколов
РФ звільнила з посади командувача Чорноморського флоту Соколова після ураження "Цезаря Кунікова", - розвідка Британії
13:18
У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом
12:58
Олаф Шольц і Урсула фон дер Ляєн
Шольц проти Урсули фон дер Ляєн на чолі НАТО, бо вона "надто критична до Росії", - Welt
12:46
вовк
Загроза для ухилянтів: на кордоні з Молдовою помітили вовчі зграї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV