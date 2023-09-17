Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому "какая разница" підіймає голову у воюючій країні
OPINION

Чому "какая разница" підіймає голову у воюючій країні

Андрій Кокотюха
17 вересня, 2023 неділя
16:04
Погляд Андрій Кокотюха

Свіжий, але, на жаль, не перший скандал в українському інформаційному просторі

Спровокував його співак Сергій Бабкін, записавши й виклавши на своєму YouTube – каналі трек із промовистою назвою "Зрада". Зміст пісні зводиться до банальщини, яку українці чули всі дев`ять років після перемоги Революції Гідності й, відповідно, російського вторгнення: мовляв, не все так однозначно. Це гасло непрямо використовувалося під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, і сам уже новообраний президент промовив у новорічній промові`2020 реально програмну для його політики фразу про "яку різницю".

Далі краще цитувати мовою оригіналу: "Хто я? Житель Франківська, який захищає свою рідну мову - или житель Краматорска, говорящий на родном русском языке? Той, хто вивчив українську мову – чи той, хто не хоче цього робити? Хто каже – я тебе кохаю, чи  — я тебя люблю? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. Немає різниці, біля якого пам`ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Неважливо, як названа вулиця, якщо вона світла й заасфальтована". Два роки й п`ятдесят п`ять днів потому російські бомби дали зрозуміти: різниця таки є. Розуміння прийшло надто пізно. А до декого досі доходить, мов до жирафи.

Артист Бабкін критикує українців за так звану "зрадофілію". По суті, він поклав на музику згадану вище новорічну промову артиста Зеленського. Щоправда, на той момент останній уже пів року як був політиком і головою воюючої держави. Хоча актором залишився. На зовнішню аудиторію це працює в цілому непогано. Але внутрішня аудиторія це сприймає дедалі гірше. Яскравий приклад тому – скандальне для чинної влади соціологічне опитування, згідно з яким 78% українців вважають саме Володимира Зеленського як президента відповідальним за корупцію. Отже, емоційно зіграні щовечірні "відосики" вже вичерпують себе.

Конспірологія вимагає просувати наступну версію. Сьогодні голова воюючої держави не має морального права просувати ті самі тези, що й два роки тому. Проте прихильники формату "какая разница" нікуди не поділися, і ці люди чинній владі світоглядно близькі.

Читайте також: Дозволити в Україні видання окремих російських авторів дорівнює розведенню тарганів

Біда в тому, що масштабна російська агресія, щоденні обстріли й руйнування, щоденна загибель дорослих та дітей згаданий прошарок суспільства маргіналізували. Оскільки "какая разница" - складова затишного для носіїв такої філософії "русского мира", маргінальним стає і сам "русский мир". Ще трошки – і він опиниться на грані вимирання й на межі виживання саме в Україні.

Тепер прошу уваги. Наша війна з Росією – війна за виживання й збереження української ідентичності. Саме тому активні, свідомі, національно орієнтовані громадяни в міру своїх сил опираються спробам знищити Україну, українців та українське. І дедалі частіше з оборони переходять в атаку, наступаючи на всіх фронтах дерусифікації, дерадянізації, деколонізації. Але адепти "какой разницы" теж не хочуть бути знищеними! Вони так само готові відстоювати власну ідентичність! Тому "русский мир" всередині країни теж чинить опір українському світові. І – увага, конспірологи! – такі повноваження апологетам "какой разницы" неофіційно, потайки делегував особисто голова держави.

По суті, Україна воює на два фронти: з окупантом явним і тими, хто окупантам підспівує. Народний депутат Микола Княжицький цитує в цьому контексті жительку прикарпатського села, яка вважає: навіть перемога на фронті не завершить війну, поки російська церква і цінності пануватимуть в Україні. І від себе додає: "русский мир" усередині воюючої з ним країни досі лишається недоторканим.

Сумнозвісна пісня Сергія Бабкіна – свіженький тому приклад. Він знецінює дерусифікацію й деколонізацію, заявляючи, для прикладу: українські діти мають право дивитися російські мультики й батьків за то сварити гріх. Або опускається до питомо російського знаку рівняння між українцями й салом: мовляв, не їсти сала – це зрада. А ще й пів року не минуло відтоді, як за схожий кліп "Волонтерочка" отримав величезну хвилю праведного гніву його колега по цеху, репер Потап.

Читайте також: Чому ідеологія — досі страшний сон навіть активних українців

Інакше, ніж негласною підтримкою влади, безкарність провідників "русского мира" через "какую разницу" справді не назвеш. Однак я б не поспішав погоджуватися з цією конспірологією. Так може бути лише частково. Зокрема, подібні наративи цілком собі ладен просувати мільйонам Єдиний марафон, чия контрольованість владою сумнівів не викликає. Проте таких, як Бабкін, Потап чи Арестович, який уже відверто, не ховаючись, з усіх доступних йому майданчиків знецінює українців та пропагує "русский мир", влада навряд контролює чи спонсорує. У них інша фішка: кожен доводить право мати й поширювати власну думку. Відмінну від думки тих, хто називає все російське токсичним та шкідливим для розвитку України.

Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун днями виклала на своїй Facebook-сторінці допис, який обурюється, що лікарі вперто спілкувалися з її сином російською. Далі цитата: "І це було не вперше, коли мені доводилося робити зауваження щодо спілкування pociйською з Мартином. Інструктор на картингу пояснював, де "тормоз" pociйською мовою. І тоді мені довелося пояснювати інструктору ази закону про мову. Це не вичерпний перелік історій, на жаль". Майже водночас схожий допис поширила Ярина Чорногуз, військова й волонтерка, яка захищає Україну зі зброєю в руках ще від часів АТО-ООС: її однокласники в Києві презирливо називають "прямо українкою". А в перший день КиївБукФесту, який проходив 8-10 вересня, пильні відвідувачі знайшли та сфотографували на кількох стендах російськомовні книжки. Організатори наступного дня усунули проблему – але лише на одному майданчику. Вона лишилася, і виходить далеко за традиційно гостре мовне питання.

Читайте також: Під час війни культура не має бути приватною ініціативою

Йдеться про світогляд. Вишиванка, фото з "Кобзарем" у руці та цитування франкових "Каменярів" часто-густо є зброєю в руках так званих "перефарбоаних" та "перевзутих". Те, що останнім часом вони перестали ховатися й виходять із підпілля, означає їхню втому від потреби постійно ховатися й брехати самим собі. Вважається, що більше втомилася проукраїнська частина суспільства. Що саме по собі є сумним фактом: досі доводиться визнавати наявність проукраїнської та проросійської спільнот всередині воюючої з Росією країни.

Втім, русофіли є, без перебільшення, в усьому світі. Від нашої "какой разницы" вони відрізняються тим, що в Європі, США, країнах Латинської Америки, Азії та Глобального Півдня вони люблять Росію та російське за гроші. Щойно їм перестануть платити, вони до Росії охолонуть, хіба за деякими винятками. Натомість наші доморощені русофіли люблять державу-агресора безплатно й справді щиро. Тому стають для Росії корисними ідіотами. Звісно, крім тих, хто наводить російські ракети на цивільні об`єкти. Але хто сказав, що одного разу представники "какой разницы" не озвучать росіянам свої тарифи…

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Андрій Кокотюха, письменник, сценарист.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Культура
Україна
Росія
життя
Андрій Кокотюха
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
16 вересня, 2023 субота
Нестора Шуфрича затримали. Але затримання і вирок, який вступив у законну силу, не синоніми
16 вересня, 2023 субота
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
Мэтью Брайза
16 вересня, 2023 субота
Україні буде неймовірно важко витіснити Росію військовим шляхом, - Брайза
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
17 вересня
17:26
Інтерв’ю
Кім Чен Ин та Путін
Зустріч Путіна з Кім Чен Ином демонструє його слабкість, - російський опозиціонер Марк Фейгін
17:22
Кліщівка, бригада "Лють"
Підтвердити контроль над Кліщіївкою поки неможливо, - бригада "Лють"
17:09
міна, розмінування
На Херсонщині від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один - наїхав трактором на міну
17:04
В Італії знайшли нову картину Рафаеля
17:00
Огляд
Циклічна істерика в мережі: хто тепер Рак? Пояснюємо, що не так з 13-м знаком зодіаку
16:32
Ексклюзив
Карта бойових дій Бахмут
Росіяни не втримають Бахмут, якщо їхні війська відступлять з флангів міста, - пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Бородін
16:23
Оновлено
окупанти крим
Втрати росіян на Східному напрямку часом перевищують наші у 7-8 разів, - капітан Євлаш
16:10
Міністерство оборони
Міноборони затвердило нові емблеми для військових капеланів
15:52
ліквідація наслідків шторму, Лівія
ВООЗ та ООН закликають владу Лівії припинити ховати загиблих від повені у братські могили
15:50
У селі на Харківщині провели урочистості з покладанням квітів до пам'ятника із серпом і молотом
15:38
Чехія
Чехія надала 45 тонн гуманітарної допомоги для українського енергосектору
15:35
На підприємстві у Чернігові трьох людей насмерть засипало зерном
15:03
Бранденбурзькі ворота
"Протест проти кліматичної політики": у Берліні "Останнє покоління" облило фарбою Брандербузькі ворота
14:56
Росія підтвердила, що міський голова Херсона Колихаєв знаходиться у полоні
14:52
на фото: галактика
Фізики з Мічиганського університету вважають, що розширення Всесвіту пригнічується
14:50
Кір Стармер
Голова британських лейбористів Стармер розповів, чому світ має "відучитися від Китаю"
14:17
Золота дзиґа
"Золота Дзиґа 2023": нагороду за найкращу режисерську роботу отримала Катерина Горностай
14:16
"Забагато спамерів": Telegram змінив систему пошуку каналів та груп
14:06
OPINION
Євген Дубогриз
У пошуках зайвих податків: вже банки під прицілом уряду
13:57
ексголови Херсонщини Геннадій Лагута
Помер 49-річний ексголова Херсонщини Лагута. За неофіційною версією, це самогубство
13:55
Вірменія
Азербайджан нарощує військові сили на кордоні з Вірменією
13:52
кадиров
Стан здоров'я Кадирова: з'явилося відео з його прогулянкою
13:10
Путін і Кім Чен Ин
Путін вмовив КНДР відкрити свої представництва та завезти своїх робітників на ТОТ України
13:02
У Міжнародному суді ООН поновлюються слухання за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид
13:00
окупанти, орки
"Військкомати" на ТОТ вилучають у підприємств автобуси та вантажівки для армії окупантів
12:39
F-16
Авіаційна коаліція збільшується, навчання українських пілотів на F-16 триває, - Ігнат
12:14
На фото: банер
"Маріуполь. Сто ночей", "Наші чоловіки і жінки": Міжнародний кінофестиваль "Бруківка" оголосив переможців
12:08
OPINION
Олексій Голобуцький
У Росії відверто заговорили про завоювання Європи
12:02
У РФ для запуску "Кинджалів" будуть використовувати вдосконалений МіГ-31І
11:58
розмінування міна
РФ поширює фейк, що для прориву їхньої оборони ЗСУ використовують тактику "живого розмінування"
11:46
Огляд
міжнародний огляд
НАТО каже готуватися до тривалої війни, Україна повертає Крим, на Коломойського тисне кримінал. Акценти світових ЗМІ 17 вересня
11:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 вересня: скільки коштує долар та євро
11:34
Анналена Бербок
"Рада Безпеки ООН, яка представляє світ 20-го століття, більше не доречна": Бербок закликає до фундаментальних реформ в ООН
11:30
Антарктида
Рівень льоду навколо Антарктиди впав рекордно низько, - супутникові дані
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ біля Токмака: тактичне просування продовжується, - військовий оглядач Денис Попович
10:41
розбився літак
У Бразилії розбився літак із туристами на борту: загинули всі 14 людей
10:39
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Ворог тримає у Чорному морі 9 кораблів, ракетоносії в пунктах базування
10:18
Токмак
Росіяни готують Токмак стати "опорою" для другої лінії оборони, - британська розвідка
10:06
OPINION
Віктор Андрусів
Куди мало б йти ПДФО, відібране від місцевих громад
10:01
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Російські війська за добу атакували 10 областей України: 2 людини загинули, 10 поранено
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV