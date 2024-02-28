Зеленський мусить поділитися владою
Парадоксально, але факт: довіра до Зеленського може знову зрости лише у разі, якщо він поділиться владою
Збереження концентрації влади на Банковій (президент плюс 5-6 "довірених осіб", які "керують всім") буде неминуче тягнути вниз і довіру до Зеленського в Україні, і увагу до України у світі. Дива 2022 року, коли саме акторські здібності Зеленського багато у чому врятували країну, на "біс" вже не буде.
Тому конче потрібне розширення кола осіб, які ухвалюють відповідальні рішення не по дзвінку з Банкової.
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Зробити це можна лише в один спосіб: сформувати й формалізувати парламентську коаліцію на час до завершення війни у складі СН, ЄС і Голосу, можливо також Батьківщини (якщо забажає), з чіткою програмою коаліційних дій. А вже як наслідок можливе і переформатування уряду, і повноцінна зовнішня парламентська політика, і ще багато що.
Іншими словами, віддати частину влади парламенту (та, як наслідок, Кабміну) для Зеленського зараз означає не послабити, а зміцнити свою політичну позицію.
Аби лише в нього і його оточення вистачило тями це зрозуміти.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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