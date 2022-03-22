Погрожують угорській громаді: на Закарпатті спецслужби РФ намагаються дестабілізувати ситуацію
На Закарпатті агенти ФСБ РФ спробували влаштувати провокацію серед угорської громади області. Українська влада заздалегідь готувалася до подібних спецоперацій, тому окупанти наразилися на спільний опір угорців та українських правоохоронців.
Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.
Він розповів, що на території Закарпаття зафіксували підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, які були направленні на внутрішню дестабілізацію в області.
Об'єктом цих заходів стала угорська громада. Її представникам почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Зазначимо, що російська пропаганда поширює фейки про нібито бажання угорців Закарпаття від'єднатися від України та ввійти до складу Угорщини.
"Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії", – додав Микита.
- Нагадаємо, Організація об’єднаних націй спростувала заяви Росії про нібито лабораторії біологічної зброї в Україні.
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