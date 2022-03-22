Погрожують угорській громаді: на Закарпатті спецслужби РФ намагаються дестабілізувати ситуацію

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Він розповів, що на території Закарпаття зафіксували підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, які були направленні на внутрішню дестабілізацію в області.

Об'єктом цих заходів стала угорська громада. Її представникам почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Зазначимо, що російська пропаганда поширює фейки про нібито бажання угорців Закарпаття від'єднатися від України та ввійти до складу Угорщини.

"Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії", – додав Микита.

Нагадаємо, Організація об’єднаних націй спростувала заяви Росії про нібито лабораторії біологічної зброї в Україні.

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