Політикум США згуртувала спроба Сі вибудувати антизахідну імперію Китай - Росія - Іран, - Піонтковський
Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що американський політикум зайняв нову єдину позицію, побачивши протистояння Сполученим Штатам блоку Китаю і дрібного китайського васала Росії
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Всі ми помітили упродовж останнього тижня різке посилення жорсткості позиції усього американського політикуму щодо російської агресії в Україні. Держсекретар США Блінкен кожен день повторює навіть різкіше, ніж українське керівництво, що жодні переговори неможливі, бо будь-яка зупинка бойових дій йде на користь агресорові, дозволяє Путіну врятувати обличчя, перегрупувати сили, приготуватись до нової війни й так далі. Але не менш вражають надзвичайно серйозні зміни у республіканському секторі американського політикуму. Трамп перетворюється у всуціль маргінального ідіота, кожен день повторюючи на мітингах, що він за 24 години домовиться з Путіним про припинення війни, віддавши йому цілу низку українських областей", - зазначив політолог.
Андрій Піонтковський додав, що губернатор Флориди Десантіс змінив свою позицію, і тепер показує своє нове ставлення до Путіна й до війни, говорячи, що Путін - воєнний злочинець, сидить на бензоколонці, вимахуючи ядерною бомбою, тому необхідно надати повну підтримку Україні.
"Ця зміна позиції усього політикуму США викликана двома причинами. Перша – візит китайського лідера до Москви, який сприймався, як спроба Сі створити нову імперію зла. Спочатку він домовився з Іраном, надавши йому велику послугу - нормалізував відносини із Саудівською Аравією. Тобто він явно намагався вибудувати таку антизахідну імперію Китай - Росія - Іран. І це парадоксальним способом згуртувало обидва крила американського політикуму. Була дуже популярною школа, особливо серед республіканців, що основний ворог - Китай. Але тепер оця антикитайська партія побачила, що Путін власне васал Китаю і повністю надає свої економічні ресурси у розпорядження Китаю, що Сполученим Штатам протистоїть єдиний блок Китаю і дрібного такого китайського васала. Це згуртувало весь американський політикум, який зайняв зовсім нову єдину позицію", - зауважив Піонтковський.
- 21 березня сенатор Джош Хоулі запропонував скасувати статус "нормалізованих торгових відносин" між США та Китаєм через зростання напруженості між країнами.
- 28 березня палата представників США підтримала законопроєкт про позбавлення Китаю статусу країни, що розвивається
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе