Про це він розповів в етері Еспресо.

"Всі ми помітили упродовж останнього тижня різке посилення жорсткості позиції усього американського політикуму щодо російської агресії в Україні. Держсекретар США Блінкен кожен день повторює навіть різкіше, ніж українське керівництво, що жодні переговори неможливі, бо будь-яка зупинка бойових дій йде на користь агресорові, дозволяє Путіну врятувати обличчя, перегрупувати сили, приготуватись до нової війни й так далі. Але не менш вражають надзвичайно серйозні зміни у республіканському секторі американського політикуму. Трамп перетворюється у всуціль маргінального ідіота, кожен день повторюючи на мітингах, що він за 24 години домовиться з Путіним про припинення війни, віддавши йому цілу низку українських областей", - зазначив політолог.

Андрій Піонтковський додав, що губернатор Флориди Десантіс змінив свою позицію, і тепер показує своє нове ставлення до Путіна й до війни, говорячи, що Путін - воєнний злочинець, сидить на бензоколонці, вимахуючи ядерною бомбою, тому необхідно надати повну підтримку Україні.

"Ця зміна позиції усього політикуму США викликана двома причинами. Перша – візит китайського лідера до Москви, який сприймався, як спроба Сі створити нову імперію зла. Спочатку він домовився з Іраном, надавши йому велику послугу - нормалізував відносини із Саудівською Аравією. Тобто він явно намагався вибудувати таку антизахідну імперію Китай - Росія - Іран. І це парадоксальним способом згуртувало обидва крила американського політикуму. Була дуже популярною школа, особливо серед республіканців, що основний ворог - Китай. Але тепер оця антикитайська партія побачила, що Путін власне васал Китаю і повністю надає свої економічні ресурси у розпорядження Китаю, що Сполученим Штатам протистоїть єдиний блок Китаю і дрібного такого китайського васала. Це згуртувало весь американський політикум, який зайняв зовсім нову єдину позицію", - зауважив Піонтковський.