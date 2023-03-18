Полоненим під Бахмутом та Вугледаром окупантам дали від 10 до 12 років ув'язнення
Російські військові, взяті в полон ЗСУ під Бахмутом та Вугледаром, отримали тюремні строки: їм дали від 10 до 12 років ув'язнення за воєнні злочини
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
Українські захисники взяли чотирьох російських військових у полон під Бахмутом та Вугледаром, за матеріалами правоохоронців суд призначив одному із фігурантів 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.
На лаві засуджених опинилися командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ, бойовик, який від початку вторгнення штурмував міста й села Донеччини та Луганщини, загарбник "розвідки ДНР" та окупант 5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот".
Зловмисникам повідомили про підозру за статтями ККУ:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
- Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ тюремні строки отримали двоє ворожих агітаторів: один з них адміністрував telegram-канал "Херсонська республіка".
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