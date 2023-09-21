Польща продовжує передавати Україні зброю, - депутат Княжицький

Про поставки зброї, а також реакції польської сторони на ситуацію навколо поставок зерна, "чорного лебедя" для Путіна та прогнози закінчення війни він розповів в інтерв’ю польській радіостанції RMF FM.

Польща, безумовно, продовжує передавати зброю в Україну. Натомість Польща отримує іншу зброю від західних країн, союзників і гроші. Сподіваюся, що ця співпраця триватиме, – запевнив Микола Княжицький. Відповідаючи на запитання журналіста Томаша Веринського про нинішню напругу в польсько-українських відносинах, він сказав, що вважає, що наші країни разом знайдуть вихід із цієї кризи.

Про останні заяви Дуди і Зеленського

Анджей Дуда, коментуючи суперечку щодо зерна, у вівторок заявив, що "Україна поводиться як потопельниця, яка хапається за все; допомагаючи їй, ми маємо право захистити себе від того, щоб нам завдали шкоди". У свою чергу, Володимир Зеленський під час виступу в ООН зазначив, що "тривожно, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі, грають солідарність у політичному театрі, роблячи трилер із зерном". І додав, що насправді вони допомагають створити сцену для московського актора, додав Зеленський.

"Я думаю, що слова Дуди і Зеленського – це пік псевдоконфлікту за зерно і буде деескалація цього конфлікту. Українці не думають так, як Зеленський," – прокоментував Княжицький. "Поляки – наші друзі. 90% українців вдячні полякам", - додав він і підкреслив, що важливо деескалувати зерновий конфлікт, щоб дружба між нашими країнами та урядами тривала, незалежно від результатів виборів у Польщі.

"Я вважаю, що такий категоричний стиль – це не той стиль, який має застосовуватися у відносинах із нашими союзниками, включно з поляками, – прокоментував Микола Княжицький виступ президента Зеленського в ООН у Нью-Йорку. Ми повинні бути вдячні своїм друзям. Але ми маємо думати і про власні інтереси, про інтереси української економіки. Українські політики – як при владі, так і в опозиції – розуміють, що наша перспектива лише в добрій співпраці з польськими політиками, задля нашої євроінтеграції. Хто її підтримає? Німеччина? НІ. Поляки були нашими адвокатами в НАТО та ЄС. І я сподіваюся, що так і буде", – сказав Княжицький.

Український депутат спростував чутки про те, що за польсько-українською суперечкою стоїть Німеччина. За його словами, це частина виборчої кампанії: Берлін не має достатнього впливу на Київ, щоб наказати Зеленському щось робити.

Княжицький також прокоментував українські заяви про введення ембарго на товари з Польщі: "Сподіваюся, цього не станеться. Це було б великою українською помилкою".

Український політик підкреслив, що Україна хоче дуже хороших відносин з Польщею. "Ми всі розуміємо, що Росія в різних країнах робить усе, щоб дестабілізувати ситуацію. Ми всі думаємо про те, що буде після виборів – у нас є угорці абсолютно проросійські, ми не знаємо, що буде з виборами в Словаччині – наскільки сильні проросійські сили. Тому наша дружба з Польщею є такою важливою , тому що я бачу, що незалежно від того, чи виграє нинішня влада, чи виграє опозиція, обидві зацікавлені в розвитку польсько-українських відносин", - сказав Княжицький.

Про український контрнаступ

У розмові також торкнулаись теми українського контрнаступу та російських ударів по об’єктах в Україні. Депутат Верховної Ради України заявив, що наразі його країні потрібно більше систем ППО та авіації.

Княжицький додав, що перші винищувачі прилетять в Україну з Франції: "Вчора сказали, що це буде швидко, і першими літаками, які ми отримаємо, будуть Міражі. Українські військові вже тренуються на F-16, тому я думаю, що перший F-16 ми отримаємо на початку наступного року".

Політик також спростував звинувачення в тому, що український контрнаступ відбувається не за очікуваннями західних союзників України. "Контрнаступ досягає успіхів, але не так швидко, як усі думали. Це може бути як під Харковом, де точилися бої, а потім за один день було знищено всю російську матеріально-технічну базу, а росіяни відступили. Це може бути так зараз у Запорізькій і Донецькій областях", - стверджує Княжицький.

"Кожен з нас чекає чорного лебедя, який прилетить до Путіна. Я вірю, що це буде українська армія. Ця війна може тривати до виборів у США. Можливо, наступного року будуть якісь переговори за участю наших міжнародних партнерів", – додав український політик.

Польсько-українська суперечка навколо зернового питання максимально загострилась протягом останніх днів.

Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.

18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.

Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що вийдуть із "зернової" платформи через цей позов.

19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.

20 вересня президент Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і заявив про можливе розширення заборони на експорт продуктів, якщо Київ продовжить "загострювати конфлікт". Посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі через заяви Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами на руку РФ.

Також 20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не передає зброю для України.

21 вересня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що його країна готова проводити переговори з Україною щодо агропродукції.