Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, нині на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт №7198, у якому визначено, хто зможе отримати компенсацію, в якому вигляді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла.

"Реалізовувати державну політику компенсацій будемо в тісній взаємодії з місцевим самоврядуванням. Законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації. Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій", - написав Кубраков.

Чиновник підкреслив, що для відновлення житла людей держава планує залучати кошти з заарештованих активів РФ.

"Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову", - зазначив Кубраков.

Ірпінь Київської області стане першим містом, де розпочнуть відновлення будинків у межах UNITED24.

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