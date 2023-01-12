Понад 2,4 млн українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому окупантами житлі, - Кубраков
Станом на осінь 2022 року, понад 2,4 млн українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому окупантами житлі. Заявки на компенсацію залишили щонайменше 316 тисяч людей
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
За його словами, нині на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт №7198, у якому визначено, хто зможе отримати компенсацію, в якому вигляді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла.
"Реалізовувати державну політику компенсацій будемо в тісній взаємодії з місцевим самоврядуванням. Законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації. Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій", - написав Кубраков.
Чиновник підкреслив, що для відновлення житла людей держава планує залучати кошти з заарештованих активів РФ.
"Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову", - зазначив Кубраков.
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