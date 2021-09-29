Понад третина власників паїв бояться, що їх примусять невигідно продати землі, — аналітик Бурковський
Після відкриття ринку земель в Україні більше третини власників паїв побоюються, що їх примусять продати землю за невигідною ціною. Правоохоронні органи мусять реагувати на подібні випадки
Про це заявив Петро Бурковський, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, в ефірі програми "Великий ефір" на телеканалі Еспресо.
"Ми проводили якісне дослідження серед мешканців сільських громад у 15 регіонах України. Ми побачили, що серед власників паїв ситуація трошки інша, ніж в цілому по країні. Понад третина власників паїв найбільше переживають, що їх примусять продати землю за невигідною ціною", — сказав Бурковський.
Він виділив ще два поширених застереження власників паїв.
"Перше — це що ринок землі може призвести до таких самих наслідків, як і приватизація 1990-х років. Друге — що нові власники будуть недбало ставитись до екологічних норм. Бо люди вже повідомляють, що великі агрохолдинги зловживають внесенням хімікатів", — зауважив аналітик.
За його словами, владні структури і правоохоронні органи мають реагувати на скарги і застереження власників земель, інакше ринок землі в Україні може так і не запрацювати.
-
Українці з 1 липня 2021 року можуть легально продавати та купувати сільськогосподарські землі.
-
Середня ціна гектару сільськогосподарської землі у перший місяць після відкриття ринку склала 40 тис. грн, повідомили у Мінагрополітики.
-
В Україні з 1 липня до 28 вересня зареєстрували 22,2 тис. земельних угод.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе