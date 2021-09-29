Понад третина власників паїв бояться, що їх примусять невигідно продати землі, — аналітик Бурковський

Про це заявив Петро Бурковський, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, в ефірі програми "Великий ефір" на телеканалі Еспресо.

"Ми проводили якісне дослідження серед мешканців сільських громад у 15 регіонах України. Ми побачили, що серед власників паїв ситуація трошки інша, ніж в цілому по країні. Понад третина власників паїв найбільше переживають, що їх примусять продати землю за невигідною ціною", — сказав Бурковський.

Він виділив ще два поширених застереження власників паїв.

"Перше — це що ринок землі може призвести до таких самих наслідків, як і приватизація 1990-х років. Друге — що нові власники будуть недбало ставитись до екологічних норм. Бо люди вже повідомляють, що великі агрохолдинги зловживають внесенням хімікатів", — зауважив аналітик.

За його словами, владні структури і правоохоронні органи мають реагувати на скарги і застереження власників земель, інакше ринок землі в Україні може так і не запрацювати.