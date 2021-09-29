Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Понад третина власників паїв бояться, що їх примусять невигідно продати землі, — аналітик Бурковський

Понад третина власників паїв бояться, що їх примусять невигідно продати землі, — аналітик Бурковський

29 вересня, 2021 середа
07:12
Економіка земля

Після відкриття ринку земель в Україні більше третини власників паїв побоюються, що їх примусять продати землю за невигідною ціною. Правоохоронні органи мусять реагувати на подібні випадки

Про це заявив Петро Бурковський, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, в ефірі програми "Великий ефір" на телеканалі Еспресо.

"Ми проводили якісне дослідження серед мешканців сільських громад у 15 регіонах України. Ми побачили, що серед власників паїв ситуація трошки інша, ніж в цілому по країні. Понад третина власників паїв найбільше переживають, що їх примусять продати землю за невигідною ціною", — сказав Бурковський.

Він виділив ще два поширених застереження власників паїв.

"Перше — це що ринок землі може призвести до таких самих наслідків, як і приватизація 1990-х років. Друге — що нові власники будуть недбало ставитись до екологічних норм. Бо люди вже повідомляють, що великі агрохолдинги зловживають внесенням хімікатів", — зауважив аналітик.

За його словами, владні структури і правоохоронні органи мають реагувати на скарги і застереження власників земель, інакше ринок землі в Україні може так і не запрацювати.

  • Українці з 1 липня 2021 року можуть легально продавати та купувати сільськогосподарські землі.

  • Середня ціна гектару сільськогосподарської землі у перший місяць після відкриття ринку склала 40 тис. грн, повідомили у Мінагрополітики.

  • В Україні з 1 липня до 28 вересня зареєстрували 22,2 тис. земельних угод.

земля
земельна реформа
пайовики
продаж землі
Великий ефір Василя Зими
Читайте також:
27 вересня, 2021 понедiлок
Вибори у Німеччині виграла Соціал-демократична партія, блок Меркель показав найнижчий результат в історії
28 вересня, 2021 вiвторок
Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу
26 вересня, 2021 неділя
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.51
    Купівля 26.51
    Продаж 26.73
  • EUR
    Купівля 30.89
    Продаж 31.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
29 вересня
08:24
Юрій Вернидуб
Нічого екстраординарного не створили: Український тренер "Шерифа" Вернидуб прокоментував перемогу над "Реалом"
08:23
Без дозволу суду: окупанти у Криму ввірвалися до 74-річної матері добровольця, обшукали і затримали на кілька годин
08:09
30 знакових книжок
Головні книжки країни: вибір, який має зробити кожен
08:04
Поведінка РФ у Криму загрожує міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, - Україна в ООН
08:00
Руслан Малиновський
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
07:53
Анонс
29 вересня "Еспресо" покаже спецпроект до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру
07:31
"Динамо" - "Десна"
"Баварія" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:30
Росіяни в зоні ООС застосували заборонену зброю, поранено двох українських військових
07:00
Ексклюзив
Девід Саттер
Девід Саттер: Російські олігархи не можуть бути залучені до фінансування меморіалу в Бабиному Яру
07:00
"Мілан" - "Атлетико"
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
00:26
Шахтар - Інтер
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційного 2-го туру
00:07
"Реал" - "Шериф"
"Шериф" Вернидуба сенсаційно переміг "Реал" в Іспанії
2021, вiвторок
28 вересня
23:55
ПСЖ - "Манчестер Сіті"
Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс команді перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів
22:58
Дмитро Разумков
Депутатів навмисно ввели в оману під час розгляду закону про олігархів, - Разумков
22:38
Томас Тухель
Я тренер, я не експерт по COVID, - тренер "Челсі" відмовився переконувати футболістів вакцинуватись
22:36
"єСуд"
Суд у смартфоні: в Україні презентували застосунок "єСуд"
22:04
Понад 15 катерів, гелікоптери, морська піхота: у Румунії стартували навчання за участю ВМС України
22:03
Олег Немчінов
Підстав підвищувати тарифи немає, - Немчінов
21:52
"Аякс" - "Бешикташ"
"Аякс" без проблем переміг "Бешикташ" у ЛЧ
21:43
Слуга народу
Кравчук: "Слуги" самостійно платитимуть за поїздку до Трускавця
21:37
Оновлено
Шахтар - Інтер
"Шахтар" - "Інтер" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:37
"Шахтар" - "Інтер"
"Шахтар" та "Інтер" зіграли внічию у Лізі чемпіонів
21:27
У Білорусі вбили працівника КДБ
21:23
На Миколаївщині начальник військового складу продавав зброю та боєприпаси
На Миколаївщині начальник військового складу продавав зброю та боєприпаси
21:20
Мірча Луческу
Луческу назвав найкращу команду цьогорічної Ліги чемпіонів
21:04
вакцинація дітей
В Україні планують дозволити щеплювати дітей від 12 років вакциною Pfizer
21:01
Юліан Нагельсманн
Тренер "Баварії" знецінив шанси "Динамо" в їхньому матчі Ліги чемпіонів
20:42
Південний міст
У Києві на понад два місяці обмежать рух Південним мостом
20:37
свічка
На Донбасі загинув командир бойової машини 54-ї бригади
20:19
вакцинація
Вакцинуватися проти коронавірусу та грипу можна в один день, – Лапій
20:10
Роджер Гант
Помер легендарний футболіст "Ліверпуля"
19:52
коронавірус
У дитбудинку Луцька стався спалах коронавірусу: до лікарні потрапили 17 дітей
19:31
Денис Малюська
"Маєте гроші – купуйте": Малюська пропонує українцям придбати в’язниці з аукціону
19:26
Сергій Притула
Притула підтвердив, що планує створити власну партію
19:06
Наталка Діденко
В Україну йдуть сонце і прохолода, - синоптик Наталка Діденко про погоду 29 вересня
18:56
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа
18:50
субсидія
Розмір субсидій переглядатиметься автоматично, якщо зростатимуть тарифи, - Лазебна
18:41
школа
"Червона" зона карантину: як працюватимуть школи
18:29
ФК "Шахтар"
"Шахтар" - "Інтер": склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:20
ООС
День у зоні ООС: окупанти 7 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV