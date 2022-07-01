Понад три десятки продавців зброї з Росії уникли санкцій, - Reuters
Понад три десятки російських олігархів, пов’язаних із торгівлею зброєю, а також не менш як 14 російських оборонних підприємств поки уникли санкцій Заходу
Про це пише Reuters.
Серед збройових магнатів, які не потрапили під санкції жодного з цих трьох органів, є Алан Лушников, найбільший акціонер АТ "Концерн Калашников", оригінального виробника відомого автомата АК-47. Лушніков володіє 75% акцій фірми, згідно з останніми діловими записами, перевіреними Reuters.
Сама компанія потрапила під санкції Сполучених Штатів ще у 2014 році, коли Росія вторглася та анексувала український півострів Крим. Цього року ЄС і Велика Британія запровадили власні санкції проти концерну "Калашников".
На вебсайті компанії та в її останньому річному звіті, частка концерну сягає 95% російського виробництва кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої ручної вогнепальної зброї, а також 98% ручних військових кулеметів. Серед іншого — це АК-12, оновлена версія АК-47 (кілька з них були захоплені у російських військ українськими солдатами). Концерн "Калашников" також виробляє ракети, які можна запускати як з літака, так і з землі.
Колишній заступник міністра транспорту Росії Лушников колись працював на сировинного магната Геннадія Тимченка, давнього друга Путіна. Сполучені Штати запровадили санкції проти Тимченка у 2014 році після вторгнення Росії в Крим, назвавши його членом "внутрішнього оточення" господаря Кремля.
Така ж картина з концерном "Алмаз-Антей" - московським оборонним підприємством, яке спеціалізується на ракетах і зенітних системах. Компанія потрапила під санкції США, ЄС і Великої Британії, але її генеральний директор Ян Новіков не поніс покарання.
Компанія виробляє ракети "Калібр", якими Росія знищує українські військові та цивільні об’єкти.
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