Понад три десятки продавців зброї з Росії уникли санкцій, - Reuters

Про це пише Reuters.

Серед збройових магнатів, які не потрапили під санкції жодного з цих трьох органів, є Алан Лушников, найбільший акціонер АТ "Концерн Калашников", оригінального виробника відомого автомата АК-47. Лушніков володіє 75% акцій фірми, згідно з останніми діловими записами, перевіреними Reuters.

Сама компанія потрапила під санкції Сполучених Штатів ще у 2014 році, коли Росія вторглася та анексувала український півострів Крим. Цього року ЄС і Велика Британія запровадили власні санкції проти концерну "Калашников".

На вебсайті компанії та в її останньому річному звіті, частка концерну сягає 95% російського виробництва кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої ручної вогнепальної зброї, а також 98% ручних військових кулеметів. Серед іншого — це АК-12, оновлена версія АК-47 (кілька з них були захоплені у російських військ українськими солдатами). Концерн "Калашников" також виробляє ракети, які можна запускати як з літака, так і з землі.

Колишній заступник міністра транспорту Росії Лушников колись працював на сировинного магната Геннадія Тимченка, давнього друга Путіна. Сполучені Штати запровадили санкції проти Тимченка у 2014 році після вторгнення Росії в Крим, назвавши його членом "внутрішнього оточення" господаря Кремля.

Така ж картина з концерном "Алмаз-Антей" - московським оборонним підприємством, яке спеціалізується на ракетах і зенітних системах. Компанія потрапила під санкції США, ЄС і Великої Британії, але її генеральний директор Ян Новіков не поніс покарання.

Компанія виробляє ракети "Калібр", якими Росія знищує українські військові та цивільні об’єкти.

1 липня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав санкції Заходу проти Росії "актом міжнародної агресії".

30 червня комітет із закордонних справ палати громад Великої Британії оприлюднив доповідь про те, що російські активи, "відмиті" через лондонські банки, йшли на фінансування військової авантюри Володимира Путіна.

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