Поняття повної вакцинації від COVID-19 в майбутньому може означати 3 дози щеплень, - головний інфекціоніст США
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі припускає, що у майбутньому повна вакцинація від COVID-19 означатиме не дві дози щеплень, а три
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
Журналіст запитав Фаучі, чи стане бустерна доза (додаткова третя доза вакцини - ред.) обов'язковою.
"Я не можу відповісти на це питання просто зараз. Але я знаю, що на наразі офіційне визначення повної вакцинації - це два щеплення", - відповів Фаучі.
Водночас головний інфекціоніст додав, що у майбутньому ситуація може змінитися і припустив, що повний курс щеплень вміщатиме в себе три дози COVID-вакцини.
"Поки ми не знаємо, чи буде повна вакцинація означати три дози, але це може змінитися", - наголосив Фаучі.
- Нагадаємо, 1 грудня у США виявили перший випадок зараження новим варіантом COVID-19 - штамом "Омікрон".
- ВООЗ почала розробку міжнародної угоди для контролю над пандемією.
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