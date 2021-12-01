Поняття повної вакцинації від COVID-19 в майбутньому може означати 3 дози щеплень, - головний інфекціоніст США

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



Журналіст запитав Фаучі, чи стане бустерна доза (додаткова третя доза вакцини - ред.) обов'язковою.



"Я не можу відповісти на це питання просто зараз. Але я знаю, що на наразі офіційне визначення повної вакцинації - це два щеплення", - відповів Фаучі.



Водночас головний інфекціоніст додав, що у майбутньому ситуація може змінитися і припустив, що повний курс щеплень вміщатиме в себе три дози COVID-вакцини.



"Поки ми не знаємо, чи буде повна вакцинація означати три дози, але це може змінитися", - наголосив Фаучі.

Нагадаємо, 1 грудня у США виявили перший випадок зараження новим варіантом COVID-19 - штамом "Омікрон".

ВООЗ почала розробку міжнародної угоди для контролю над пандемією.