Таку думку вона висловила в етері "Еспресо".

Абравітова зазначила, що ПАР не була серед тих, хто підтримав Україну під час російської агресії. Проте, за її словами, ще з 2014 року республіка намагалася обрати позицію нейтралітету.

Також посол нагадала, що Африка є важливою для української зовнішньої політики, саме тому її мирна ініціатива є цікавою і саме тому її підтвердили в Офісі президента України.

"Це для нас є можливість показати африканцям, що Росія живе в паралельній реальності, і руйнувати поступово ту пропаганду, яку Росія вселяла в мозок африканських лідерів уже впродовж більш ніж 30 років, а також показати, що відбувається реально сьогодні в Україні, хто є причиною ось цих усіх наслідків, які африканські країни, як і багато інших відчувають на своїх економіках", - наголосила Абравітова.