Посол Абравітова про мирну ініціативу африканських країн: дає можливість Україні показати їм, що Росія живе в паралельній реальності
Посол України в Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова вважає, що мирна ініціатива, запропонована африканськими країнами, дозволить показати їм, що Росія живе в паралельній реальності
Таку думку вона висловила в етері "Еспресо".
Абравітова зазначила, що ПАР не була серед тих, хто підтримав Україну під час російської агресії. Проте, за її словами, ще з 2014 року республіка намагалася обрати позицію нейтралітету.
Також посол нагадала, що Африка є важливою для української зовнішньої політики, саме тому її мирна ініціатива є цікавою і саме тому її підтвердили в Офісі президента України.
"Це для нас є можливість показати африканцям, що Росія живе в паралельній реальності, і руйнувати поступово ту пропаганду, яку Росія вселяла в мозок африканських лідерів уже впродовж більш ніж 30 років, а також показати, що відбувається реально сьогодні в Україні, хто є причиною ось цих усіх наслідків, які африканські країни, як і багато інших відчувають на своїх економіках", - наголосила Абравітова.
- 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, щоб допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.2
Купівля 37.2Продаж 37.76
-
EUR
Купівля 40.43Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе