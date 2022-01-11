Посол США у Москві назвав "дуже реальним" нове вторгнення РФ в Україну і виключив перегляд принципу "відкритих дверей" НАТО
Посол Сполучених Штатів Америки в Російській Федерації Джон Салліван заявив, що вторгнення Росії в Україну - "це дуже реальна загроза"
Про це він сказав у коментарі телеканалу "Дождь", передає Інтерфакс-Україна.
"Ми вважаємо це дуже реальною загрозою. І деескалації поки що не спостерігається", - прокоментував Салліван небезпеку масового вторгнення РФ в Україну.
"У США це створює відчуття надзвичайної ситуації, і ви чули, як держсекретар (Ентоні) Блінкен говорить про необхідність деескалації та заступник держсекретаря сказала про це напередодні" - сказав Салліван.
На думку посла, безпекова ситуація на кордоні з Україною не змінилася з листопада минулого 2021 року.
Крім того, Салліван наголосив, що НАТО не може переглянути принцип "відкритих дверей".
"Перегляд? Ні. Це ж принцип, який пройшов перевірку часом, відколи у 1949 році було підписано Північноатлантичний договір", - сказав посол.
Салліван зазначив, що у 1949 році "це був ключовий пункт договору", які згадували усі країни, які в майбутньому можуть стати членами Альянсу, зокрема Україна та Грузія.
Окремо посол прокоментував переговори, які відбулися між Росією та США 10 січня в Женеві і стосувалися України і НАТО. Салліван сказав, що їх не можна назвати провальними.
"Але зрештою він (провал, - ред.) може настати", - зауважив Салліван.
- Нагадаємо, 10 січня після зустрічі з віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори з РФ цього тижня не можуть повністю розв'язати європейську кризу безпеки, проте він сподівається, що вони почнуть процес запобігання військовому конфлікту. Стефанішина заявила, що обговорення "гарантій безпеки" РФ мають розпочатися з виведення військ Росії з України.
- Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів 10 січня зі США у Женеві російська сторона не збирається відступати від сформульованих нею вимог щодо "гарантій безпеки", а на поступки доведеться піти американцям. Також він назвав ці переговори "складними і конкретними".
- 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.
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