Посуха в Європі: критично низький рівень води в річці Рейн може вплинути на транспортування вантажів

Про це пише Sky news.

Видання повідомляє, що водний шлях є ключовим торговим шляхом для кількох європейських країн, включаючи Німеччину. Він використовується для перевезення зерна, хімікатів і вугілля Німеччиною. Посуха також створює проблеми для німецьких фабрик і електростанцій, які покладаються на доставку кораблями вздовж річки Рейн (1232 км).

На зображеннях помітно низький рівень води в одній із найбільших річок Європи. За даними видання, чиновники попереджають, що умови посухи можуть вплинути на транспортування вантажів.

Тім Александрін, речник міністерства транспорту Німеччини, сказав: "Це особливо стосується Рейну, гирло має дуже низький рівень води, але залишається судноплавним для суден з невеликими вантажем".

Влада прогнозує, що в п’ятницю рівень води може опуститися нижче 40 сантиметрів і продовжувати падати протягом вихідних.

Італія 4 липня оголосила надзвичайний стан в регіонах, які оточують річку По, через найсильнішу за останні 70 років посуху.

5 серпня у Британії через аномальну спеку вперше в історії пересох витік Темзи. Річкові експерти заявляють, що таке сталося вперше. При цьому синоптики попереджають, що стовпчик термометрах продовжуватиме триматися у межах високих показників.

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