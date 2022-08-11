Посуха в Європі: критично низький рівень води в річці Рейн може вплинути на транспортування вантажів
Спека та нестача опадів цього літа призвели до виснаження рівня води в річці Рейні, торгової артерії Німеччини. Попереджають, що це може вплинути на транспортування вантажів
Про це пише Sky news.
Видання повідомляє, що водний шлях є ключовим торговим шляхом для кількох європейських країн, включаючи Німеччину. Він використовується для перевезення зерна, хімікатів і вугілля Німеччиною. Посуха також створює проблеми для німецьких фабрик і електростанцій, які покладаються на доставку кораблями вздовж річки Рейн (1232 км).
На зображеннях помітно низький рівень води в одній із найбільших річок Європи. За даними видання, чиновники попереджають, що умови посухи можуть вплинути на транспортування вантажів.
Тім Александрін, речник міністерства транспорту Німеччини, сказав: "Це особливо стосується Рейну, гирло має дуже низький рівень води, але залишається судноплавним для суден з невеликими вантажем".
Влада прогнозує, що в п’ятницю рівень води може опуститися нижче 40 сантиметрів і продовжувати падати протягом вихідних.
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