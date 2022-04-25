Потрібна масштабна інформаційна і політична кампанія про незаконність "референдумів" на окупованій Росією території, - Фесенко

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Політолог зазначив, якщо у Криму і на Донбасі була частка людей проросійськи налаштованих і хотіла возз'єднання з Росією, тоді це використовувалося. А Херсонщина, серед так званих російськомовних регіонів, найбільш український і україномовний регіон, ми це бачимо по українським та проукраїнським акціям, які відбувалися після окупації у Херсоні та на Херсонщині.



"На мій погляд, референдум не просто суто пропагандистська акція, щоб продемонструвати росіянам, що "нас хочуть, нас вітають". Тут складніше, вони хочуть легітимувати нові окуповані території. Не випадково, що друга фаза війни не тільки Донбас, але і Південь України, відповідно, загострення військових дій відбувається і на півдні також. Вони хочуть вийти на кордони Херсонської області, до Придністров'я, тому треба легітимувати, що це нібито вже не українська територія"- підкреслив голова правління Центру прикладних політичних досліджень.



Володимир Фесенко зауважив, що ці російські референдуми проводяться для псевдолегімітизації, посилаючися на нібито волевиявлення місцевих жителів.



"Тому, я думаю, потрібна масштабна інформаційна і політична кампанія, яка має викрити цей фейк, продемонструвати, що це фальшиве голосування, яке немає жодного відношення до нормальних процедур голосування. Тому що інакше, росіяни це будуть використовувати, навіть, у переговорному процесі, який може відновитися, і вони захочуть залишити за собою нові окуповані території" – пояснив політолог.

Нагадаємо, 25 квітня Міністерство оборони Британії повідомило, що РФ планує організувати "референдум" у Херсоні, щоб виправдати свою окупацію