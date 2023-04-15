Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Питання стоїть про грошове забезпечення. Приходячи на службу, військовий не має вихідних та кінця робочого дня. Найбільшою проблемою за останній рік була зрівнялівка. Солдат, сержант, майор, підполковник отримують практично однакове грошове забезпечення, а це вбиває мотивацію. Грошове забезпечення сьогодні складає приблизно 20 -25 тис. грн. Це сума, яка сплачується за умови несення служби. Якщо військовослужбовець виконує бойове завдання - це плюс 30 тис. грн. Якщо це окремі визначені райони - плюс 50 тис. грн. Якщо це найгарячіші райони, які розташовані на лінії державного кордону або лінії фронту - це 20-25 тис. плюс 100 тис. грн", - пояснив Швайка.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що гроші нараховуються щоденно у режимі повноти виконання бойового завдання.

"Якщо військовий у відрядженні, за цей час ця виплата знімається. Кампанія з маніпуляції - повернення 30 тис. грн усім військовим є елементом зрівнялівки. Прирівнювати людей, які несуть службу в режимі щосекундного чергування, до людей, які несуть службу в Полтаві, Житомирі або Києві, є некоректно. Неправильно, щоб люди отримували однакове грошове забезпечення", - підкреслив Швайка.