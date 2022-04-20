Повідомлення про надходження в Україну бойової авіації суперечливі, однак літаковий парк Збройних сил дещо збільшився, - Арестович

Про це він повідомив на брифінгу.



За його словами, наразі ситуація на територіях залишається контрольованою воєнно-політичним керівництвом України.

Зокрема, на київському, чернігівському та на сумському напрямках підрозділи ЗС України успішно прикривають державний кордон. За попередніми даними, ознак створення наступальних угруповань окупантів виявлено не було.

На Харківщині ведуться бої. Генеральний штаб ЗС України заявляє про декілька звільнених населених пунктів. Українські Збройні Сили продовжують тактичний наступ.

Арестович нагадує, що на Харківщині головним напрямком зосередження зусиль росіян залишається Ізюмський напрямок: від Ізюма на Слов’янськ.

Там окупанти зосередили свої війська та продовжують спроби просуватися. Наразі їх зусилля марні.

Крім того, росіяни робили спроби штурмувати Рубіжне і Попасну в Луганській області. Ворожий наступ був відбитий підрозділами ЗСУ.

За попередніми даними, у місцеві медзаклади на тимчасово окупованих російським військам територіях поступили понад 130 поранених російських військовослужбовців.

На напрямку Гуляйполя на Запоріжчині окупант обережно просувається вперед окремими ротними тактичними групами — близько 100 людей з технікою. Попри спроби наступу, росіяни потрапляють під удари авіації, артилерії і наземних сил ЗСУ, які ведуть там активну маневровну оборону.

У Маріуполі ведуть бої в районі заводу Азовсталь і в деяких інших районах. За попередньою інформацією, збройні сили РФ там зазнають величезних втрат.



Крім того, Арестович нагадав про анонсований евакуаційний коридор із Маріуполя та закликав усіх місцевих жителів "скористатися цією можливістю по максимуму, наскільки це можливо".

Стосовно ситуації на Херсонщині Арестович зазначив, що окупанти під керівництвом нового керівника генерала Дворнікова, намагаються наступати із завданням вийти на кордони Херсонської області. Ворог намагається просунутися у тому числі до тих районів, які знаходяться на правому березі у бік Миколаєва.

Крім того, ведеться постійний обстріл окупантами Миколаївщини з метою відвернення уваги українських військ.

"Щоб ми шукали їхню артилерію і боролися з нею, а не наступали. Однак і там ми ведемо окремі, обережні, виважені, але тактичні дії для того, щоб розгромити угруповання противника на правому березі", - додає Арестович.



Крім того, керівник Офісу президента прокоментував надходження озброєння воєнної техніки.

"Ви всі бачили сьогоднішнє повідомлення про те, що нам надійшли літаки. Однак, давайте поки сформулюємо це так: ці повідомлення суперечливі, однак літаковий парк Збройних Сил України дещо збільшився. На цьому поки все", - пише Арестович.

Нарешті, на території Донецької та Луганської областей, де окупанти зосереджують основні зусилля, протягом доби ЗСУ було відбито десять ворожих атак. Зокрема було знищено 12 танків, 28 одиниць броньованих машин, дві одиниці автомобільної техніки та одну артилерійську систему.



Крім того, угрупованням Повітряних Сил України за добу було уражено 9 повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів і крилату ракету.





Нагадаємо, що у Міноборони США нещодавно натякали на можливе збільшення повітряного флоту ЗСУ

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