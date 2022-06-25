Повітряні сили збили БПЛА "Орлан-10" ворога
Військові Повітряного командування "Центр" збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", який проводив розвідку після ракетних ударів
Про це інформує у фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Уранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Центр" збили черговий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.
Також 24 червня наші захисники знищили БПЛА "Орлан-10".
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