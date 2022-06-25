Про це інформує у фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Уранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Центр" збили черговий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.

Також 24 червня наші захисники знищили БПЛА "Орлан-10".

500-ту повітряну ціль знищили 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України.

Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади збили російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3".

З 24 лютого до 25 червня окупанти втратили 626 безпілотників.

На південному фронті ЗСУ за добу, 24 червня, знищили 46 окупантів, танки та іншу техніку.

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