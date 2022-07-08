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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Повномасштабна війна РФ проти України поставила під загрозу голоду 323 мільйони людей по всьому світу, - Боррель

Повномасштабна війна РФ проти України поставила під загрозу голоду 323 мільйони людей по всьому світу, - Боррель

8 липня, 2022 п'ятниця
21:14
війна з Росією Жозеп Боррель

Війна РФ проти України спричинила продовольчу кризу, в результаті - понад 323 млн людей по всьому світу опинилися перед загрозою голодом, ще близько 1,2 млрд відчувають скруту через зростання цін

Про це інформують на сайті Європейської служби зовнішніх дій з посиланням на високого представника ЄС Жозепа Борреля, який виступив на зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Балі.

"Агресивна війна проти України драматично посилила продовольчу кризу. Усього за два роки кількість людей, які перебувають під серйозною продовольчою небезпекою, подвоїлася - зі 135 мільйонів до пандемії COVID-19 до 276 мільйонів на початку 2022 року і до 323 мільйонів зараз. Зараз, з цією війною, 1,2 мільярда людей – кожна шоста людина у світі - знаходяться у важких обставинах, пов’язаних із підвищенням цін на продовольство, енергію та із більш жорсткими фінансовими умовами", - сказав високий представник ЄС.

Росія блокує 20 млн тонн зерна у зерносховищах - це спроба використати продовольство як зброю у війні не лише проти України, а й світу. Зокрема Африка, де багато країн залежать від постачання зерна та добрив з нашої країни.

"Ця криза спричинена виключно діями Росії: вона вдерлася у житницю світу та перетворила шляхи постачання у Чорному морі на зону війни. Є абсолютна необхідність діяти негайно", - додав Боррель.

Зусилля ЄС для вирішення цієї кризи зосереджені на чотирьох напрямках:

  • Солідарність. ЄС мобілізував понад 7 млрд євро до 2024 року для глобальної відповіді на продовольчу небезпеку. Ще один пріоритет – підтримка доступності продуктів коштом підтримання макроекономічної стабільності вразливих країн.
  • Нарощування виробництва харчів. ЄС скасував всі обмеження на експорт сільськогосподарських товарів до Європи.
  • Пожвавлення торгівлі. ЄС досяг певного прогресу у транспортуванні зерна альтернативними шляхами через "коридори солідарності" під проводом ЄС. У червні експортовано 2,5 млн тонн зерна, в той час, як ще у квітні обсяг експорту склав усього 1 млн тонн. Утім цей шлях "дорогий і повільний".
  • Багатосторонній підхід у рамках Групи ООН із реагування на глобальні кризи.

"Зелена трансформація буде ключовим рецептом для створення стійкої та доступної енергетичної системи по всьому світу. Ця криза змусить нас посилити та прискорити цей перехід. Ми також будемо диверсифікувати енергопостачання, беручи участь у водневих партнерствах з надійними партнерами.

Навіть від рішення для багатьох цих проблем знаходяться в руках однієї людини - президента Путіна, який має зупинити цю безглузду війну, щоб уникнути глобального лиха у продовольстві та в енергетиці", - наголосив Боррель.

  • В різних регіонах України аграрії розпочали збір нового врожаю. Вже намолотили мільйон тонн зерна.
  • У 2022-му через вторгнення Росії врожай зернових в Україні зменшиться орієнтовно на 20%, прогнозує британська розвідка.
  • Шмигаль заявив, що посівна кампанія в Україні пройшла успішно, засіяно 75% минулорічних площ.

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ЄС
зерно
Жозеп Боррель
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