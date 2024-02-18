БПЛА Vector – німецькі дрони для складних погодних умов, якими користуються ЗСУ та американські спецпризначенці

Еспресо розповідає про особливості безпілотників "Вектор", їхні переваги, характеристики та як ц дрони впливають на перебіг подій на фронті.

Про що у тексті:

Що таке БпЛА Vector

Як працює БпЛА Вектор

Технічні характеристики дронів Vector

БпЛА Vector в Україні

Як вдосконалювали Vector і хто його використовує

Що таке БпЛА Vector

Роботу над безпілотниками Vector розпочали у 2018 році, а у 2020-му БпЛА випустили на ринок. Спочатку "вектори" створювали для промислового використання, однак уже невдовзі дрони зацікавили військових, які почали їх застосовувати для ведення спостереження та розвідки.

Фото: Getty Images

Vector – це безпілотник із нерухомим крилом, що може як злітати, так і приземлятися вертикально. Тому БПЛА не вимагає ні пускової катапульти, ні злітно-посадкової смуги. Попри немалий розмір (розмах крила Vector - 2,8 м), запускати його можна з руки, а для приземлення не потрібно ані сітки, ані парашута.

"Система Vector поставляється в сумці для транспортування, вагою 8,2 кг, яку може носити одна людина. За даними Quantum-Systems, налаштування БПЛА до польоту займає всього дві хвилини. Здатність працювати в умовах найскладнішої місцевості у поєднанні з надзвичайно низьким рівнем шуму (режим відключення двигуна) робить Vector придатним для повітряних розвідувальних операцій", – розповідає портал "Мілітарний".

Vector може пересуватися зі швидкістю до 72 км/год та при швидкості вітру до 12 м/с. Здатність перебувати у повітрі – до двох годин.

Фото: quantum-systems.com

Наземна система інтегрована в планшетний комп’ютер, що дозволяє повністю контролювати літак, а також зберігати всі дані, отримані за допомогою датчиків.

"Він оснащений оптичними та інфрачервоними сенсорами та здатний працювати цілодобово, передаючи інформацію в режимі реального часу. Спроможний ідентифікувати об’єкти та передавати дані оператору у зашифрованому вигляді дальністю до 15 км, а при використанні додаткової станції – до 25 км. При цьому розробники БпЛА заклали у Vector можливість транслювати відео на наземні станції у режимі реального часу в умовах бойових місій", – йдеться в матеріалі про "Вектор" від видання АрміяInform.

Також безпілотник має розширені можливості штучного інтелекту для аналізу даних. Розробники стверджують, що вбудовані у Vector алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти та одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.

Як працює БПЛА Вектор

Фото: mil.in.ua

Головними завданнями "векторів" є розвідка та коригування вогню артилерії. Двигун безпілотника забезпечує майже безшумну для ворога роботу. Vector називають одним із найкращих БПЛА такого типу.

"Математичне визначення вектора дуже добре підходить для однойменного БПЛА від Quantum-Systems. Він може бути спрямований у будь-який бік: вгору, вперед чи вниз. Вертикальний зліт, енергоефективний далекий політ на нерухомому крилі та вертикальна посадка: все автоматично, не потрібна участь пілота чи оператора", – описує дрон АрміяInform.

Також Vector називають безпілотником "2 в 1". Йдеться про можливість трансформації безпілотника в мультикоптер, завдяки чому розширюється спектр завдань апарата. Для перетворення навіть не потрібні інструменти, достатньо зняти крила та хвостову частину і встановити кронштейни з гвинтами вертикального підйому. Виходить дрон-трикоптер, що називається Scorpion, на 1 кілограм легший за Vector, що може літати 35 хв з максимальною швидкістю 54 км/год.

Дрон приводять у рух електричні двигуни та три поворотні ротори, встановлені на кінцях крила та хвості. У конфігурації Vector у дрона є два жорсткі крила і хвіст, закріплений на корпусі зі скловолокна та кевлару. Два гвинти на крилах і один на хвості дозволяють дрону злітати та сідати, а під час польоту можуть розвертатися, збільшуючи підйомну силу крил. У "Скопіоні" крила та хвіст замінюють трьома тримачами з вертикальними пропелерами, що дозволяє запускати дрон як звичайний мультикоптер.

Технічні характеристики дронів Vector

Розмах крил – 2,8 м,

Максимальна злітна вага – 7,4 кг,

Радіус польоту – 15 км (з можливим збільшенням до 25 км),

Час у польоту – до 2 год,

Крейсерська швидкість – до 25 м/с,

Вага корисного навантаження – залежить від модифікації (10% ваги дрона),

Розміри транспортувального кейса – 0,85 х 0,47 х 0,028 м.

Вартість – 180-200 тис. євро.

БПЛА Vector в Україні

Перші "вектори" з'явилися в Україні навесні 2022 року з ініціативи військової адміністрації Дніпропетровської області, а навести контакти із виробниками тоді допоміг консул Дмитро Шевченко.

"Безпілотник Vector з вертикальним злетом та посадкою, та оптико-локаційною станцією HD-40LV з лазерним далекоміром – надсучасний безпілотник, який має велику перевагу над будь-якими російськими безпілотниками такого класу. Гідний конкурент для нашої "Лелеки-100" та польського Fly Eye – 3", – писав тоді головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

Згодом займатися постачанням "векторів" почав і Київ. Перша партія у 33 дрони засвідчили високу ефективність на полі бою. Бойове хрещення в Україні німецькі безпілотники пройшли на Луганщині, де Vector допоміг вщент розгромити переправу рашистів у 2022 році поблизу Білогорівки. ЗСУ завадили спробам ворога форсувати річку і знищили десятки зразків озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.

"Vector був здатен коригувати вогонь крізь товщу диму в умовах радіоелектронної боротьби", – відзначав менеджер з розвитку бізнесу Quantum-Systems Маттіас Лена.

"Відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах. Vector широко використовувався та інтенсивно тестувався на українському полі бою, де він довів свою перевагу для військової розвідки, спостереження та розвідувальних операцій. Його міцна конструкція робить його придатним для роботи в суворих умовах і за екстремальної погоди", – йшлося в повідомлені компанії Quantum-Systems навесні 2023-го. Тоді Головне управління розвідки повідомило про ще одну партію зі 105 "векторів", що її профінансував німецький уряд.

Крім того, у 2023-му Квантум-Системс зайшли безпосередньо в Україну. Німці повідомили про відкриття в Україні центрів сервісного навчання, підтримки та логістики. В центрах навчали операторів користуватися системами Vector і технічно обслуговувати їх. Також центри підтримки спеціалізуються на закупівлі запасних частин для безпілотників і ремонту дронів. До слова, навчання оператора БпЛА Vector, стверджували у Квантумі, займає 4 дні.

Якщо у 2024 році в Україні вироблятимуть запасні частини для дронів Vector, то на 2025-й планують вже повну збірку цих БПЛА в нашій країні.

"Щоб реалізувати ці плани, ми орендували приміщення площею кілька тисяч квадратних метрів для нашої команди з виробництва, досліджень і розробок. Плануємо, що над цим проєктом працюватимуть орієнтовно 40 фахівців", – зазначили представники компанії "Квантум".

Влітку 2023 року Україна замовила найбільшу наразі партію розвідувальних дронів "Вектор" – 300 систем. Скільки точно БпЛА вже передали для Сил оборони невідомо – ця інформація засекречена.

Як вдосконалювали Vector і хто його використовує

Використання безпілотників в Україні допомогло також вдосконалити дрони. Так The New York Times писав про те, що в якийсь момент "Вектори" "почали падати з неба" на полі бою. Фахівці компанії-виробника з'ясували, що це ставалося, бо росіяни глушили сигнали, які поєднували дрони з супутниками, через що машини збивалися зі шляху і падали на землю.

Як наслідок, у Quantum-Systems створили нове програмне забезпечення на основі штучного інтелекту. Воно "підтримує та забезпечує навігацію без використання GNSS". також у Vector додали опцію ручного управління. Німецька компанія навіть побудувала сервісний центр, який буде "моніторити електронні атаки у РФ", пише NYT.

Портал "Мілітарний" також повідомляв, що якість "векторів" високо оцінили у Сполучених Штатах. Так міністерство оборони США обрало американську дочірню компанію німецької Quantum перспективним виробником розвідувальних БПЛА для Сил спеціальних операцій США.

Командування ССО США виділило $20 млн для нарощування потужностей компанії з виробництва безпілотників Vector на території США.