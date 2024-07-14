Допомогли звільнити Херсон і Харківщину: що відомо про турецькі бронемашини Kirpi і як їх використовує ЗСУ

Що таке BMC Kirpi

Kirpi (у перекладі з турецької "їжак") – бронетранспортер, що його виготовляє турецька фірма ВМС. Це бронемашина класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – машина із захистом від мін і засідок). Завданням важкого бронетранспортера є транспортування особового складу та його захист, передусім від мін та уламків артилерійських снарядів.

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ВМС Kirpi розробили за стандартами НАТО і вперше представили під час оборонної виставки в Парижі у 2010 році. Турецька армія прийняла "їжаків" на озброєння в 2014-му. Першим після Туреччини й найбільшим до України закордонним оператором Kirpi є Туніс. Крім того, бронемашини поставлялись у Катар, ОАЕ, Лівію, Косово та інші країни.

Бронеавтомобіль випускається у кількох варіантах: Kirpi 4×4, Kirpi II (4×4), Kirpi 6×6 та Kirpi 4×4 Ambulance. Основну модифікацію – Kirpi 4×4 – дуже поважають за високий захист у порівнянні з іншими бронемашинами цього класу, мобільність і комфорт.

Kirpi також може виконувати різні оперативні ролі, якщо його комплектувати необхідним обладнанням. Бронеавтомобілі можуть виконувати функції командно-штабних, медичних, евакуаційних тощо.

Попри це, характеристики двигуна у всіх однакові. тут встановлено турбодизельний двигун на 375 кінських сил. Поєднання зі 6-ступеневою автоматичною коробкою передач робить Kirpi швидким та маневровим. При вазі в 19 тонн (максимальна до 20,8 т) броньовик може розігнатися до понад 100 км/год.

Які особливості ВMC Kirpi

Kirpi має однокузовну броньовану кабіну, чотири амбразури для ведення вогню зі стрілецької зброї, чотири куленепробивні вікна та сидіння з амортизацією. Версія 4×4 здатна вмістити до 13 чоловік особового складу, в тому числі водія, командира та кулеметника.

"У передній частині бронемашини Kirpi розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу. Машина оснащена протимінно-вибухостійкими сидіннями", – розповідає портал "Мілітарний".

Бронеавтомобіль Kirpi має броньовану кабіну монококового типу, обладнаний системою GPS, камерою заднього огляду, автоматичною системою пожежогасіння і аварійним люк, через який десант може покинути бронемашину у випадку аварії.

Також передбачене екрановане місце для навідника на верхній частині даху. Ним можна керувати вручну, обертаючись на 360 градусів. Машина може бути озброєна кулеметом (7,62-мм або 12,7-мм кулеметом) або дистанційно керованими модулями.

V-подібний корпус Kirpi зроблений зі сталевої броні і може захищати від мін, саморобних вибухових пристроїв (IED), бронебійних снарядів, осколків артилерійських снарядів та інших балістичних загроз до STANAG 4569 рівня 3.

У стандартну комплектацію входить система кондиціонування повітря, і протимінні сидіння з п’ятиточковими ременями безпеки. Може амортизувати для екіпажу нахили корпусу до 60% і долати бічний нахил 30% коштом якісної амортизації. Шини автомобілів обладнані системою RunFlat із підкачуванням на ходу.

Технічні характеристики BMC Kirpi

Габарити – 7,35 х 2,64 х 3,2 м,

Екіпаж – 3 особи,

Десант – 10 осіб,

Повна вага – 19,7 т (в т.ч. вантажність 1625 кг),

Максимальна швидкість – 105 км/год,

Операційна дальність – 800 км (1000 км при 60 км/год),

Двигун – 375 к.с.,

Максимальний кут заїзду – 35°,

Максимальний кут з'їзду – 47°,

Глибина проходження броду – 1,2 м,

Кліренс – 34,5 см.

Kirpi в Україні

У серпні 2022 року Україна взяла на озброєння 50 турецьких бронемашин Kirpi. Тоді в ЗСУ виклали відео з отриманими обновками. Перші пів сотні броньовиків були розподілені між двома бригадами морської піхоти України.

Уже наступного місяця українські морські піхотинці продемонстрували штурм російських позицій в одному з окупованих сіл. Там були залучені танки й турецькі бронемашини Kirpi, що відігравали в бою роль БМП. Відео найімовірніше було зняте при наступі на Херсон.

Також відомо, що турецьких "їжаків" використовували при звільненні Харківщини у вересні 2022-го. Там бронемашини Kirpi супроводжували реактивні системи залпового вогню М270.

Всього Україна отримала 200 бронеавтомобілів Kirpi. Defense Express повідомляв, що друга партія, яку передавали вже в 2023-му, обладнана дистанційно керованими бойовими модулями, а не туреллю відкритого типу, як у першої пів сотні броньовиків.

Відомо також, що, станом на лютий 2024-го, ЗСУ під час боїв втратили 22 Kirpi із двох сотень отриманих.

ЗСУ про BMC Kirpi

Українські захисники здебільшого високо оцінюють турецькі бронеавтомобілі. Видання Армія Inform поспілкувалася про Kirpi з водієм, військовослужбовцем підрозділу забезпечення однієї з частин ВМС Збройних Сил України матросом Дмитром. Військовослужбовець "намотав" на ній, на той момент десь 7 тисяч кілометрів, а до обов’язків воїна-логіста входило перевезення армійців "на нулі" та евакуація звідти поранених.

Брьоньовик Дмитро називає "агресивним, потужним та надійним у бойових умовах". А головними перевагами BMC Kirpi називає надійний захист, відмінну прохідність, легкість керування, а також комфортні умови для водія та пасажирів.

"У ній використано подвійний бронезахист та куленепробивне скло. Коли ти всередині, то знаходишся нібито в капсулі. Також тут є зручні крісла із ременями безпеки, місця для зброї тощо. Все це лише підвищує рівень безпеки в ній", – розповів Дмитро.

Він наголосив, що під час виконання бойових завдань у Таврійських степах, часто їздив на максимальній швидкості, аби залишити менше шансів ворожим артилеристам. А кулеметні чи автоматні кулі не страшні для Kirpi.

"Негода, багнюка, мороз чи темна пора доби — абсолютно не впливають на експлуатацію моєї Kirpi. Я мав досвід керування старих радянських автівок та вже сучасних європейських. Тож мушу сказати, що на ній їдеш, як на останній моделі німецької машини. Майже все комп’ютеризовано. Машина контролює твої дії та підказую, що і коли треба зробити. Закінчується мастило чи ще щось трапилося, і вона сигналізує, лампочками чи звуковими сигналами", – похвалив бронемашину водій

Але навіть попри хорошу прохідність, трапляються випадки, коли із бездоріжжям не може впоратись і цей бронеавтомобіль. Ранньою весною 2023-го у мережі з'явилося відео, на якому Kirpi застяг в багнюці. Щоб його звідти витягнути, знадобилася допомога місцевих "тракторних військ" – було залучено чотири трактори МТЗ-82.

Щодо недоліків бронемашини, то деякі захисники називають її шини.

"Kirpi — це добре броньовані, швидкі машини. Вони зручні та комфортні в експлуатації, Але все ж є свій мінус — резина. Під час бою осколки можуть пошкодити її, і техніка починає повільніше їхати, ніж потрібно. Для гіршої погоди краща гусениця, але пристосовуємось до того, що маємо", – наголошував морський піхотинець із позивним "Художник".

Kirpi рятує життя українських воїнів

Натомість серед плюсів часто називають ефективність 12,7-мм кулемета M2 Browning. У сюжеті телерадіостудії міноборони "Бриз" розповідали про те, як на навчаннях морпіхи вели з нього прицільну стрільбу на відстань у 600-800 м під час руху.

"Кулемет найкращий, я вважаю. Він ефективний, головне його розуміти", – каже військовослужбовець Віталій.

Щодо бронезахисту, то, наприклад, у листопаді 2022 року один з військовослужбовців ЗСУ показав пошкоджений Kirpi, який витримав підрив на міні та кілька прямих влучань під час обстрілу. У броньовика відірвало колесо, уламки посікли корпус, залишили на ньому вм’ятини. Попри всі ці ушкодження, весь екіпаж бойової машини вижив.

Зберіг життя завдяки Kirpi й морський піхотинець Артем, про якого розповідала Армія Inform. Під час переправи через Інгулець на Херсонщині його підрозділ потрапив у засідку, по морпіхах працювали з трьох ворожих танків, крили захисників з артилерії та стрілецької зброї, а через 15 хвилин долучилася ще й авіація противника.

"У наш бронетранспортер Kirpi росіяни влучили з танка двічі. Відходити довелось під щільним вогнем. Хоча і нам вдалось трохи "накидати" окупантам: змогли пошкодити два ворожих танки та відпрацювали по живій силі", – розповідає воїн.

Він і досі впевнений, що залишився живим лише завдяки міцній броні турецької бронемашини. Відтак з основною функцією бойових броньованих машин – збереження життя людей – Kirpi поки справляється успішно. Броня турецьких "їжаків" вже неодноразово витримувала обстріли й з танка, і з ПТРК.