Дрони, що сканують сотні гектарів території: що відомо про БпЛА Trinity, які німці безкоштовно передали Україні

Еспресо розповідає, чим ці дрони виділяються з-поміж іншим, які їхні технічні характеристики та як його використовуватимуть в Україні.

Коротко про те, що у тексті

Хто і кому передасть БпЛА Trinity

Що таке Trinity і як він працює

Технічні характеристики Trinity

Як будуть застосовувати Trinity в Україні

Хто і кому передасть БпЛА Trinity

Про передачу Україні дронів Trinity заявила Quantum-Systems. Це технологічна компанія зі штаб-квартирою у громаді Гільхінг. Фірма була заснована у 2015 році, спеціалізується на розробці, проєктуванні та виробництві малих безпілотних літальних апаратів.

Фото: Getty Images

Компанія інтенсивно займається оборонною кампанією України. Безпосередньо в Україну "Квантум-Системс" зайшли влітку 2023 року. Тоді в компанії повідомили про відкриття в Україні центрів сервісного навчання, підтримки та логістики. Досі Quantum-Systems постачала в Україну безпілотники-розвідники Vector від уряду Німеччини. Власне, в центрах навчали операторів користуватися системами Vector і технічно обслуговувати їх. Також центри підтримки спеціалізуються на закупівлі запасних частин для безпілотників і ремонту дронів.

У Quantum-Systems наголосили, що сотню безпілотників передадуть Україні фактично безкоштовно, в рамках контракту, підписаного у вересні 2023 року генеральним директором компанії Флоріаном Зайбелем та міським головою Києва Віталієм Кличком. Відтак остаточне рішення щодо дислокації "Трініті" ухвалюватиме саме київська влада.

У листопаді минулого року представник "Квантуму" підтвердив, що вони планують навчати українських солдатів на цих картографічних БпЛА в січні 2024 року. Станом на сьогодні, українські оператори вже завершили тренінг з підготовки інструкторів для Trinity.

Що таке Trinity і як він працює

Trinity (від англ. "Трійця") є флагманом повітряного флоту Quantum-Systems. Прототип Trinity здійснив свій перший політ у 2016 році. Серійне виробництво розпочалося у 2018 році.

"Триніті" є безпілотником літакового типу, його особливістю є вертикальні зліт і посадка (Vertical-Take-Off-Landing). Така конструкція об'єднує переваги дронів двох типів – мультироторних і безпілотників із фіксованим крилом. Крім того, нема потреби використання для зльоту чи посадки ані додаткового обладнання (катапульти, парашута), ані спеціальних смуг.

Під час вертикального зльоту і посадки всі три двигуни Trinity спрямовані вгору. Після зльоту двигуни нахиляються вперед, а при досягненні крейсерській швидкості два передніх вимикаються. Тягу для подальшого польоту створює лише задній, що дозволяє економити заряд батареї й забезпечує більшу тривалість польоту. Така конфігурація, стверджує виробник, дарує високу ефективність дронам.

"Завдяки модульній системі Trinity підіймається в повітря за кілька хвилин і виконує автоматизоване тактичне картографування та візуалізацію місцевості. Лише за один політ один безпілотник міг покрити територію площею 700 гектарів або лінійний коридор довжиною 90 кілометрів", – пише Quantum-Systems.

Корисним навантаження дрона, залежно від призначення, можуть бути камери високої роздільної здатності, мультиспектральні сенсори чи теплові інфрачервоні датчики. Передбачена можливість отримати в одному польоті зображення з високою роздільною здатністю і в різних спектральних діапазонах. Корисне навантаження можна швидко замінити – для цього не потрібні інструменти, всі камери і датчики інтегровані в систему.

Політ контролюють із наземної станції з ноутбука. Після того, як оператор визначить зону польоту і параметри завдання, програма автоматично генерує найефективніші траєкторії польоту. Всю необхідну інформацію (висоту, швидкість, курс, стан батареї та ін.) оператор отримує в реальному часі.

Технічні характеристики Trinity

Розмах крил – 2,4 м,

Максимальна злітна вага – 5,75 кг,

Тривалість польоту – до 90 хв,

Дальність польоту – до 70 км,

Зона покриття за 1 політ – 700 га

Телеметрія – 2,4 ГГц з дальністю до 7,5 км

Як будуть застосовувати Trinity в Україні

Основою із трьох модифікацій німецького безпілотника є картографічний дрон Trinity Pro. Його використовуватимуть для точної фіксації пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів, наприклад після російських атак. Дрони ідеально підходять для оцінки бойових ушкоджень.

Дуже вірогідною є й можливість побачити Trinity на полі бою. Адже "Квантум" передасть безпілотники всіх модифікацій. Наприклад Trinity Tactical, який можна використовувати, скажімо, для надання зображення в режимі реального часу спецпідрозділам, що діють на ворожій території або в ізольованих районах.

Остаточне рішення щодо того, як і де використовуватимуть німецькі безпілотники ухвалюватиме Київська міська адміністрація, якій і передадуть ці БПлА.

"Незалежно від того, де і як українці потім розгорнуть безпілотники, ми можемо бути впевнені, що вони справно служитимуть як на полі бою, так і в містах, та активно підтримуватимуть боротьбу з російськими окупантами чи відбудову цивільних", – йдеться в релізі компанії-виробника.