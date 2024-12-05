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Розроблено в Німеччині, виготовлено в Україні: що відомо про універсальні БМП Lynx – таких у росіян немає

Роман Яворський
5 грудня, 2024 четвер
18:33
Пояснюємо БМП Lynx

Вже до кінця цього року в Україні виготовлять бойові машини Lynx від Rheinmetall. Це одна з найновіших розробок німецького оборонпрому

Зміст

Що таке БМП Lynx і як вона опинилась в Україні

Lynx (з англ. – "рись) – це гусенична платформа, розробки та виробництва німецької компанії Rheinmetall. Має дві основні модифікації. KF31 (від нім. Kettenfahrzeug – "гусенична машина") була вперше представлена у 2016 році на виставці Eurosatory. Модернізовану та важчу версію KF41 представили у 2018-му.

БМП Lynx

БМП Lynx

Бойова машина піхоти «Lynx» виготовляється на заводі німецької компанії Rheinmetall у Німеччині, Фото: Getty Images

 

Співпраця німецького концерну та України розпочалася ще у 2022 році. Rheinmetall дуже швидко почав створювати підприємства для якнайшвидшого ремонту української військової техніки, зокрема танків Leopard. У 2023 році концерн отримав замовлення на виробництво для України десятків тисяч снарядів, а у 2024-му стало відомо, що Rheinmetall виготовлятиме боєприпаси на території України. Як виявилося, йшлося не про один завод німецького концерну в Україні.

"Німецькі оборонні підприємства, а також відома компанія Rheinmetall, мають плани створити в Україні щонайменше три оборонних підприємства. Одне з них, що займається ремонтом військової техніки німецького виробництва, вже працює. Також відомо про плани розгорнути ще два підприємства. Одне буде займатися ремонтом засобів протиповітряної оборони, а інше – виробництвом боєприпасів", – розповідав на сайті Еспресо директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Власне завод з ремонту бронетехніки й займається виготовленням бронемашин Lynx. Плани запустити виробництво "рисей" в Україні директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер оприлюднив у червні 2024 року.

"Чому саме Lynx? Це одна з найсучасніших платформ БМП. Для наших європейських партнерів це гарна можливість і випробувати її у бою, і зробити її кращою. А для наших воїнів сьогодні потрібна кожна додаткова машина, яка допоможе їм стояти на фронті", – прокоментував тодішній міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Про розташування заводу з міркувань безпеки не повідомляли. До кінця 2024 року на підприємстві планують зібрати 10 БМП Lynx. Всього, за інформацією порталу "Мілітарний", планується постачання Україні кількох сотень бронемашин. Рамкова угода включає також послуги з навчання, технічного обслуговування та ремонту. 

Що відомо про бронемашини Lynx

Першим замовником KF41 Lynx стала Угорщина, що підписала у 2020 році з Rheinmetall контракт на постачання 218 БМП. Вартість контракту склала 2 млрд євро, а майже 80% бронемашин були виготовлені вже в Угорщині, на спеціально відкритому заводі. 

У 2022-му році стало відомо про контракт із Грецією на постачання 205 бронемашин KF41 Lynx. Сума контракту у 2,2 млрд євро визначає ціну однієї БМП на рівні 10,73 млн євро.

Бойову машину піхоти Lynx розробили для участі в інтенсивних бойових діях. БМП має дві основні модифікації: 38-тонну KF31, що може розвивати швидкість 65 км/год та більш потужну KF41, що її власне й виготовлятимуть в Україні. 41-ша "рись" розганяється до 70 км/год, маючи масу до 50 тонн, залежно від комплектації.

"БМП розроблена з використанням сучасних технологій, що підвищують захист машини (модульна броня, активні системи) та ситуаційну обізнаність. Такий підхід повинен сприяти суттєвому зниженню витрат на експлуатацію, а також більш гнучкого реагування командування ЗС на тактичні вимоги. БМП характеризується високою витривалістю, мобільністю і вогневою міццю", – описує бронемашину "Мілітарний".

Конструкція Lynx покликана гарантувати екіпажу максимальну безпеку. Боєприпаси зберігаються окремо від особового складу, що знижує ризик для екіпажу навіть при пробитті броні. Внутрішній простір скомпоновано зі збереженням простору для персоналу, а це полегшує евакуацію при пошкодженні.

Розрахунок БМП – 12 осіб. Йдеться про трьох членів екіпажу і до дев’яти осіб десанту. Lynx забезпечує захист розрахунку від різних загроз, включаючи підрив на мінах і саморобних вибухових пристроях, обстріли, касетні боєприпаси та протитанкові керовані ракети.

технічні характеристики БМП KF41 Lynx

Характеристики БМП KF41 Lynx

  • Довжина – 7,7 м,
    Ширина – 3,6 м,
    Висота – 3,3 м,
    Маса – 44 т,
    Потужність двигуна – 1140 к.с.,
    Максимальна швидкість – 70 км/год,
    Запас ходу по паливу – понад 500 км,
    Екіпаж – 3 особи,
    Десант – 9 осіб,
    Вартість – 10,7 млн євро

Броня БМП Lynx

При розробці "рисей" конструктори добре попрацювали над захистом екіпажу. БМП має балістичну сталеву броню з подвійним посиленням корпусу, що ефективно пом'якшує пошкодження від вибухів. Також передбачена додаткова модульна броня із металевих та керамічних компонентів, що забезпечує захист від 25-мм бронебійних снарядів на відстані 500 метрів. 

БМП Lynx

Бойова машина піхоти «Lynx» виготовляється на заводі німецької компанії Rheinmetall у Німеччині, Фото: Getty Images

 

Тобто Lynx має два основні види бронювання, а захист бойових машин може змінюватися відповідно до загрози. Перший вид броні – стандартний комплекс MCO, призначений для ведення бойових дій проти ворога з аналогічним озброєнням. Посилений захист CUE передбачає додатковий комплект бронювання для боїв у міській забудові.

БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм – у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Також для захисту від кумулятивних зарядів можна додати комплекс активного захисту Strike Shield APS. Є опція інтегрування в башту системи попередження про лазерне випромінювання, акустичний локатор пострілу чи автоматичне розпізнавання цілей.

Універсальність KF41 Lynx

Можливість підбирати різноманітну броню, залежно від завдань – це лише один із елементів загальної універсальності бронемашини. Концепція передбачає створення сімейства бронетехніки, що складається з модуля шасі й комплектів змінного обладнання. Універсальність – головна "фішка" "лінксів". По суті йдеться про пересувну платформу, на яку конструктори встановлюють різноманітні типи озброєння. При цьому, клієнт може сам модифікувати БМП, обмеження пов'язані лише з вагою та габаритами обладнання (тому й вага машини, за різними даними, коливається в межах 44-50 тонн).

Втім, зазвичай вистачає і базових модифікацій, пропонованих виробником – їх чимало. Lynx можуть налаштувати як бойову машину піхоти, бронетранспортер, командно-штабну машину, евакуаційну чи медичну машину, броньовану ремонтну машину, і навіть мобільний комплекс протиповітряної оборони. Універсальність платформи дозволяє варіювати рівні захисту, озброєння та систем керування і виробляти БМП під конкретні потреби замовника.

"KF41 Lynx – це дійсно БМП нового покоління, яка побудована за модульним принципом та тотальною цифровізацією всіх систем. Декларується, що для переконфігурації БМП у бронетранспортер, ремонтно-евакуаційну, командно-штабну чи санітарну машину прямо у полі необхідно лише 8 годин", – пише Defense Express.

Також різним, залежно від поставлених завдань, може бути й озброєння. Головним озброєнням, встановленим у бойовому модулі Lance 2.0, виступає 35-мм гармата Wotan з програмуванням боєприпасів та швидкострільністю у 200 пострілів за хвилину. Є ще варіант зі 120-мм танковою гарматою Leopard. Протитанковий ракетний комплекс, наприклад Spike, також йде в комплекті.

Інші особливості бронемашин Lynx

Машина оснащена двигуном Liebherr потужністю 850 кВт (1140 к.с.) і трансмісією Renk. Для комфортності екіпажу всередині встановлено кондиціонер.
Німецькі інженери інтегрували у KF41 передову систему зв'язку. Будь-хто з екіпажу має зв'язок зі своєю БМП, а та, своєю чергою, постійно зв'язана з іншими машинами. Як наслідок, увесь підрозділ отримує  бойові завдання одночасно, не втрачаючи зайвий час і отримуючи перевагу над противником. Обізнаність на полі бою повинна дозволити екіпажу швидко виявити ціль і вдарити першим. 

На думку багатьох оглядачів, БМП Lynx дасть Силам оборони технологічну перевагу над російськими бронемашинами. Російська армія не має настільки нових БМП з аналогічним набором технологій.

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